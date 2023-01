Pizza - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 08:03 horas

O presidente da Câmara Municipal de Barra do Piraí, Rafael Couto (PL), colocou em pauta, nesta quinta-feira, 12, a votação da abertura de uma Comissão Processante de Inquérito (CPI), para apurar o suposto desvio de dinheiro público do qual Pedrinho ADL (Republicanos) é acusado.

Por cinco votos a quatro, os vereadores rejeitaram a abertura do processo.

Apreendido

Agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa apreenderam na tarde desta quinta-feira (12), um caminhão que transportava, de maneira inadequada, terra proveniente do deslizamento da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 276, na Vila Ursulino. Informações preliminares dão conta que o material estava sendo conduzido para a área de ‘bota-fora’ da concessionária que opera a rodovia, localizado no bairro Cotiara. Mas, devido às condições irregulares, uma quantidade significativa vazou na Estrada Governador Chagas Freitas e Avenida Três de Outubro.

Parecer

O TCE-RJ deu parecer prévio contrário às contas de 2021 do prefeito Antônio Francisco Neto. O documento segue para votação na Câmara Municipal. No entanto, o líder do governo no Legislativo, Vander Temponi, lembrou da desorganização que Neto afirma ter encontrado: “Todos sabem as condições que o atual governo encontrou a cidade. Hospitais fechando, salários atrasados, fornecedores sem receber e manutenção parada.

Sem dúvida alguma a casa está sendo colocada em ordem, pois temos salários em dia, obras acontecendo, fornecedores recebendo nos prazos”.

Visita

A secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Daniellle Barros, vem a Volta Redonda para a entrega dos painéis “Memórias Ambientais e Urbanas”.

Sem procura

Devido à baixa adesão da vacinação contra a covid-19 para crianças de 05 a 11 anos, a Secretaria de Saúde informa que a aplicação da vacina está sendo realizada mediante agendamento nas unidades de saúde, via telefone ou pelo agente comunitário.

Objetivo

A medida visa aumentar a cobertura vacinal, otimizar as doses contidas nos frascos e evitar desperdício da vacina, é o que explica a coordenadora de imunização, Érica Nery.

Autorização

Os vereadores de Barra Mansa se reuniram extraordinariamente nesta quinta-feira, 12 de janeiro. A sessão foi solicitada pelo executivo municipal e teve como pauta única a votação de autorização de viagem oficial do prefeito. Conforme a lei orgânica do município, o chefe do executivo só pode se ausentar do território nacional se a câmara municipal permitir. Assim, os vereadores aprovaram o projeto de resolução que autoriza o chefe do executivo a se ausentar do país, para viagem oficial. A sessão extraordinária foi convocada seguindo todo o procedimento previsto no regimento da câmara, exclusivamente para a votação do projeto de resolução.

Uma barrense no governo Lula

A barrense Márcia Lima foi nomeada na Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas e Combate e Superação do Racismo do Ministério de Igualdade Racial. Ela é professora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e tem vasto currículo acadêmico.

Cobrança

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a cobrança da contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) na alíquota de 0,2% incidente sobre a receita bruta do produtor rural pessoa física. A decisão foi tomada por maioria de votos no julgamento de um Recurso Extraordinário, com repercussão geral, o que significa que essa decisão se aplica a casos similares, em todas as instâncias.

Impetrou

O recurso foi interposto por um produtor rural contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que havia mantido a cobrança da contribuição sobre toda a produção. Ele sustentava que a contribuição deveria incidir sobre a folha de salários de empregados rurais, e não sobre a receita bruta da produção. Alegou que o empregador rural contribuinte do Senar teria direito ao mesmo parâmetro de incidência das contribuições destinadas a outros integrantes do chamado sistema “S”, como o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).