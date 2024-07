Pode e não pode

Prefeitos e governadores de todo o país têm apenas até este sábado (6) para inaugurar obras e reformas ao lado de seus pré-candidatos de predileção, o que até o fim desta semana vai gerar uma enxurrada de eventos, com muitas fotos e vídeos. É que, a partir de sábado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas. A partir desta data, também está proibida a transferência voluntária de recursos do Governo Federal aos estados e municípios – o dinheiro só pode ser enviado para obras já em andamento ou para atender situações de calamidade pública.

***

Entre 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

***

Até 20 de agosto, o TSE deve divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido para a destinação dos recursos do Fundo Partidário e do FEFC, calculados sobre o total de candidaturas que constam de pedidos coletivos (RRC) e individuais (RRCI) no território nacional, para a destinação de tais recursos públicos.

***

Propaganda eleitoral

O dia 16 de agosto marca o início da propaganda eleitoral, após o prazo de registro de candidaturas. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa. E para quem gosta de acompanhar, o horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro.

Ônibus

O delegado Antônio Furtado, pré-candidato a prefeito de Barra do Piraí, anunciou nesta quarta-feira (3) que está verificando de perto a situação do transporte público no município. Ele defende um novo modelo, no qual a prefeitura pague às empresas os subsídios que estão previstos em contrato, permita que elas realizem seu trabalho e cobre um serviço de qualidade. “Na minha opinião, deveriam existir fiscais para verificar a situação da frota e o cumprimento dos horários, porque é inadmissível que a pessoa fique uma ou duas horas esperando um ônibus”, disse.

Vai levantar poeira I

O ‘pó preto’ emitido pela CSN, que já vem incomodando os volta-redondenses há tempos, tem tudo para causar ainda mais confusão – mas, dessa vez, política. Para que o leitor entenda, é preciso fazer um retrospecto. Desde o ano passado, um grupo de pessoas tem se mobilizado para cobrar do Poder Público mais firmeza na fiscalização sobre as atividades da siderúrgica. Este grupo foi o que organização o primeiro ato contra a poluição, que aconteceu em 23 de julho de 2023 e reuniu centenas de pessoas na Vila Santa Cecília.

Vai levantar poeira II

A próxima manifestação, organizada pelo mesmo grupo, está marcada para o dia 21 de julho, um domingo, também na Vila Santa Cecília, com concentração na Praça Brasil. Para alinhar as ações, divulgar o movimento e conseguir mais adeptos, eles contam com as redes sociais e, inclusive, comum grupo no WhatsApp. Mas, como praticamente quase tudo no país nos últimos tempos, a coisa degringolou para a polaridade política. É que o grupo original, com liderança de esquerda, também abriga políticos de outro espectro político – e até aí, tudo bem. Só que um deles insistiu em polemizar misturando política partidária com política ambiental. Depois de várias advertências, ele acabou sendo excluído da comunidade.

Vai levantar poeira III

Sentindo-se alheio ao grupo original, ele decidiu montar seu próprio grupo contra o pó da CSN, mas com posicionamento abertamente de direita e, por si só, partidário. A seu ver, a falha está na sociedade, que não cobra o bastante.

Vale lembrar que…

Pulmões não têm lado político. Os de direitistas e de esquerdistas sofrem do mesmo jeito.

CPF no SUS I

O secretário-geral da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, deputado federal Júlio Lopes, afirmou durante o Fórum Competitividade 2024, realizado nesta quarta-feira (3) em Brasília, que é necessária a digitalização da Saúde e a urgência de se adotar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como único número, não só pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como também em todos os setores da sociedade. O objetivo, segundo ele, é melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Poder Público.

CPF no SUS II

Para tentar agilizar a implantação no sistema, o parlamentar – autor da lei n° 14.534 que tornou o CPF como o único número válido para o registro geral do país – quer marcar uma reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, antes do recesso parlamentar.

Em Brasília I

O governador Cláudio Castro participou, nesta quarta-feira (3), da Reunião Ordinária do Conselho da Federação, no Palácio do Planalto, que discutiu, entre diversos temas, a renegociação da dívida dos estados. Castro ressaltou a necessidade de mudança do indexador da dívida e reforçou que esse é um dos principais pontos do projeto de lei complementar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está levando ao Congresso Nacional para que, assim, os entes alcancem o equilíbrio financeiro.

Em Brasília II

A abertura do encontro contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O titular da pasta afirmou que o ministério está analisando as sugestões contempladas no projeto e que os técnicos estão, junto com Pacheco e o Senado, buscando equacionar pendências para que a matéria possa ser votada em breve, antes do recesso parlamentar.

Autoridades presentes

A reunião desta quarta-feira teve como anfitrião o ministro Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais). O evento contou ainda com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, além de diversos governadores e representantes de prefeituras.