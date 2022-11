Poderio nuclear - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de novembro de 2022, 20:08 horas

O Complexo Nuclear Almirante Álvaro Alberto, que inclui as usinas Angra 1, 2 e 3 (esta em construção), pode ganhar mais uma integrante.

***

O presidente da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear, Ney Zanella, afirmou em Sochi (Rússia), que a empresa planeja uma quarta usina, em parceria com a russa Rosatom.

***

Detalhe: uma das maiores realizações russas no ramo da energia atômica fica na Ucrânia e atende por Chernobyl.

Prazo

Zanella afirmou que a expectativa é colocar Angra 3 em operação até o final de 2027 e adiantou que “gostaria de ter mais uma usina, possivelmente Angra 4, até 2032”.

Prevista

A quarta usina nuclear no país está prevista no Plano Decenal de Energia (PDE) 2031, que confirmou uma nova planta de 1 GW na região Sudeste. A indicação de que a unidade ficará em Angra dos Reis é uma novidade, já que o PDE 2031 apenas indicava que a usina deveria ser localizada no submercado Sudeste/Centro-Oeste.

Representado

Começou nesta segunda (21), aqui em Sochi, na Rússia, a XII Atomexpo, uma das maiores feiras de tecnologia nuclear do mundo. Uma delegação brasileira está confirmada no evento, com as participações do diretor-presidente da ENBPar, Ney Zanella, do vice-presidente da Rosatom América Latina, Ruan Nunes, do presidente da Nuclep, Carlos Henrique Silva Seixas, e das coordenadoras de Relações Institucionais e Marketing e Comunicação da Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares (ABDAN), Thayana Mello e Cristiane Pereira, respectivamente.

Agenda

Durante dois dias, alguns dos principais nomes do setor vão estar envolvidos em discussões que passam desde a cadeia de fornecimento de combustível nuclear até novas possibilidades de geração de energia, como Pequenos Reatores Modulares (SMRs) e usinas flutuantes, sempre guiadas pela necessidade de garantir uma sociedade sustentável em um futuro próximo.

Tratamento

A realização de exames e tratamentos em crianças diagnosticadas com câncer deve ser iniciado em um prazo de 30 dias a contar da data em que foi firmado o diagnóstico. É o que determina o Projeto de Lei 4.388/18, de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta terça-feira (22/11), em primeira discussão. Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta.

Procedimento

Para efeito do cumprimento do prazo estipulado, será considerado efetivamente o primeiro tratamento do câncer a realização de terapia cirúrgica ou o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. O Poder Executivo regulamentará a medida através de decretos.

Prevenção

“Deve ser observada a questão de investimentos, partindo do princípio que a prevenção é mais econômica que o tratamento, é urgente demandar técnicas diagnósticas de ponta, que evitem a instalação de doenças que demandem a aplicação de altos valores em seu tratamento”, afirmou o parlamentar.

Subsidiárias

Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio (Cedae) poderá criar subsidiárias integrais, bem como delas participar, majoritariamente ou majoritariamente, desde que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprove projeto específico para o desenvolvimento de cada um dos novos negócios privados da companhia. A determinação é do Projeto de Lei 6.469/22, de autoria do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), que o Parlamento Fluminense vota nesta terça-feira (22/11), em discussão única.

Aprovação

A medida ainda determina que a Cedae submeta previamente ao Conselho de Administração, um estudo sobre a viabilidade econômica a respaldar qualquer decisão de novos negócios privados. Sempre que novas subsidiárias forem criadas ou, ainda, que forem autorizadas participações, minoritárias ou majoritárias, em subsidiárias já existentes pela Cedae, deverão ser aproveitadas a mão de obra dos empregados públicos do quadro permanente da companhia.