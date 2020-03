Ponto de ônibus resistente

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 22:34 horas

Os investimentos em infraestrutura e ações que favoreçam a mobilidade urbana são destaque no programa ‘Orgulho de Volta’.

***

A entrega da tarde desta terça-feira, dia 03, confirma a afirmação.

***

Os usuários e profissionais que atuam no transporte coletivo em Volta Redonda receberam a sétima parada de ônibus com piso de concreto armado do município na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado.

***

O local recebeu nova pavimentação. O piso intertravado foi substituído por concreto armado, material mais resistente, com maior durabilidade.

***

Com isso, os ônibus podem frear com mais segurança.

***

A troca do pavimento ocorreu em outras seis paradas de ônibus, no Centro e na Vila Santa Cecília.

***

São elas: o ponto da Light e próximo ao Posto JK, na Amaral Peixoto; pontos da Rodoviária (Avenida dos Trabalhadores e Nelson Gonçalves); ponto do Colégio Manoel Marinho; e ponto do Sider Shopping.

Benefícios

O prefeito Samuca Silva afirmou que, além da segurança para quem usa e opera o transporte público, os demais motoristas também serão beneficiados. “O piso sem buracos evita que o motorista de ônibus pare fora do ponto e atrapalhe o trânsito”, disse, ressaltando que a fluidez do tráfego é imprescindível para melhora da mobilidade urbana.

Economia

De acordo com o presidente do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), Ronie Oliveira, a substituição também gera economia. “O concreto armado demanda menos manutenção e tem vida útil maior. É ideal para os centros comerciais”, falou Ronie, anunciando que o ponto em frente à Câmara de Vereadores, no Aterrado, e a parada no trevo do bairro Conforto serão os próximos a ganharem o novo piso.

RJ-155

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro está trabalhando na busca por soluções junto aos órgãos competentes para que sejam tomadas todas as medidas necessárias para a recuperação da RJ-155, que liga Barra Mansa a Angra dos Reis.

Meio fechada

Desde o último domingo (1º), a rodovia está parcialmente interditada em razão do desmoronamento de um trecho da pista próximo ao túnel, na subida da Serra D´água.

Ofício

O deputado enviou ofício ao presidente do (Departamento de Estradas e Rodagens) DER, Uruan Cintra de Andrade, solicitando ações emergenciais a fim de garantir a recuperação do trecho.

Papo direto

O parlamentar também conversou diretamente com o vice-presidente do DER, Tales Boiteux. “Falei com o Tales e a informação que temos é de que, embora o momento seja crítico, equipes já estão trabalhando com maquinário e o Governo do Estado está mobilizado para que haja uma solução. Estamos empenhados para que essa situação se normalize o quanto antes. Vale ressaltar que as intervenções principais só poderão ocorrer com a melhoria das condições climáticas”, destacou Marcelo.

Agradece

O parlamentar destacou a atenção da presidência do DER e, em especial, a preocupação do próprio governador, Wilson Witzel e do vice Claudio Castro, em atender prontamente os incidentes ocasionados pelas chuvas em todo o Médio Paraíba.