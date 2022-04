Por vocação

Matéria publicada em 18 de abril de 2022, 19:33 horas

O ex-prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, confirmou a pré-candidatura a deputado federal.

***

No entanto, fez questão de dizer, em vídeo postado em suas redes sociais, que não precisa da política para viver.

***

Ele afirma que sua candidatura vem do seu desejo de contribuir para a região.

***

Algumas pessoas ligadas a ele disseram que, na verdade, o salário que ele recebe no seu emprego – é servidor concursado – é mais alto do que ele receberia como prefeito de Volta Redonda.

***

De qualquer forma, ele deve tentar uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Casa cheia

A informação é que Samuca viria pelo União Brasil, que deve abrigar também as candidaturas a deputado federal do ex-prefeito e ex-deputado federal de Volta Redonda Paulo Baltazar, do vereador voltarredondense Nilton Alves de Faria, o Neném, e do deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Eventos climáticos

O Fórum de Desenvolvimento do Rio, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), promove, nesta terça-feira, 19 de abril, às 10h, debate sobre a gestão de risco na prevenção de eventos climáticos extremos. A reunião virtual vai contar com a participação de especialistas no tema e da deputada Martha Rocha (PDT), autora do Projeto de Lei 5.434/22, que propõe a criação do Plano Integrado de Gestão de Riscos de Desastres do Estado do Rio de Janeiro. A transmissão será ao vivo pelo Youtube Alerj Digital.

Estratégias

Em tramitação na Alerj, a proposta pretende estabelecer diretrizes estratégicas de curto, médio e longo prazo para as políticas públicas de prevenção e remediação desses desastres.

Problemas

“Muito me preocupa observar que, após 11 anos do desastre de inundações e deslizamento de terra ocorrido na Região Serrana em virtude de chuvas torrenciais, o município de Petrópolis voltou a sofrer problemas com chuvas, este ano, decorrentes de falhas no plano de contingência que dê celeridade ao atendimento das famílias atingidas”, afirmou a deputada Martha.

Projeto

A reitora do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), Verônica Santos Albuquerque, vai apresentar o projeto Proteger Teresópolis, desenvolvido pela instituição e a Secretaria Municipal de Defesa Civil para reduzir a vulnerabilidade da cidade aos desastres naturais, especialmente os provocados pelas chuvas.

Presenças

Também participarão do evento a diretora-substituta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e coordenadora da Rede Brasileira de Pesquisas de Mudanças Climáticas, Regina Alvalá; o diretor do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, Tenente Coronel Alexander Anthony Barrera e a doutoranda da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Fernanda Vissirini.

Segurança máxima

A Comissão de Segurança e Assuntos de Polícia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) promove audiência pública, nesta terça-feira (19/04), para debater a criação de área de segurança máxima no entorno do Complexo Penitenciário de Japeri, na Baixada Fluminense. A proposta é prevista no Projeto de Lei 4.343/21, de autoria do presidente da Casa, André Ceciliano (PT), e do deputado Giovani Ratinho (SDD). A reunião será realizada no auditório do 18º andar do Edifício Lúcio Costa, na Rua da Ajuda, 5 – Centro; e será transmitida ao vivo pelo Youtube Alerj Digital.

Medidas

O PL delimita e transforma o complexo, no bairro Jardim Belo Horizonte, em área de maior controle do Estado na preservação da ordem pública, prevendo medidas de restrição de sobrevoo de aeronaves e adequação do uso de telefonia celular no entorno. Para a audiência, foram convidados o secretário de Estado de Administração Penitenciária, e diretores das unidades prisionais que compõem o Complexo Penitenciário de Japeri. A comissão é presidida pelo deputado Delegado Carlos Augusto (PL).