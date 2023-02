Porto licenciado - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 07:35 horas

O Porto de Angra dos Reis recebeu a Licença de Operação (LO) da Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca).

A decisão acaba com uma “novela” que já durava mais de 15 anos, já que a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) pedia a renovação do licenciamento ambiental desde 2007.

O documento vale até 2031.

A possibilidade de o porto operar efetivamente é apenas a consequência mais evidente da emissão do documento.

Ele também abre a possibilidade de integração com outros municípios, como Barra Mansa, que poderiam se integrar ao porto por via ferroviária.

Há uma ferrovia ligando Barra Mansa a Angra dos Reis, que poderia ser usada com o propósito de acelerar importações e exportações.

De olho no Saae-VR

A Prefeitura de Volta Redonda pediu à Câmara Municipal que indique um vereador para integrar o Conselho do Saa-VR, substituindo o ex-vereador Jari de Oliveira, que assumiu mandato na Alerj. Pelo menos dois parlamentares estão interessados na vaga.

Cimento em alta

As vendas de cimento no Brasil totalizaram 4,9 milhões de toneladas em janeiro, um aumento de 6,3% em relação ao mesmo mês de 2022 e de 7,9% frente a dezembro último, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC).

Por dia

A venda de cimento por dia útil – que considera o número de dias trabalhados e tem forte influência no consumo — de 201 mil toneladas no mês de janeiro representa um aumento de 2,4% comparado ao mesmo mês do ano anterior e de 8,1% em relação a dezembro de 2022.

Cautela

Apesar do bom desempenho, o resultado requer uma avaliação cautelosa. Verificamos que o considerável crescimento tem como principal origem uma base ainda bastante fraca registrada tanto em janeiro como dezembro do ano passado.

Incertezas

Ainda assim, o setor segue impactado pelas incertezas da situação econômica do Brasil. As altas da inflação e dos juros, o endividamento das famílias – que só deve se alterar com a sustentação da recuperação do mercado de trabalho – apontam para um horizonte ainda preocupante.

Em queda

O mercado da construção continua em queda, tanto na venda de materiais, quanto no número de financiamentos imobiliários, fazendo com que o índice de confiança do setor registrasse a quarta queda consecutiva, resultado da piora no ambiente de negócios, diante da possibilidade de manutenção das taxas de juros em níveis elevados por mais tempo. O pessimismo também é verificado pelo consumidor, que permanece reduzindo as intenções de compras para os próximos meses.

Otimismo

Ainda que o cenário não seja favorável, a indústria do cimento segue otimista com a retomada dos investimentos em infraestrutura e com a possibilidade de elevar a presença do cimento em programas habitacionais e saneamento e, do pavimento de concreto como opção nas licitações de ruas, estradas e rodovias.

Novos projetos

Há uma efetiva movimentação da equipe governamental incorporando novos modelos arquitetônicos e recursos destinados a impulsionar o programa Minha Casa, Minha Vida. De qualquer forma, o reflexo dessas mudanças deve ser sentido na demanda de cimento e de materiais de construção apenas no segundo semestre.

Um cantinho pro doutor

Os presídios do Estado do Rio terão que contar com espaço destinado à Ordem do Advogados do Brasil (OAB), para que o advogado possa se reunir com o cliente que cumpre a detenção. É o que determina o Projeto de Lei 2.523/17, do deputado Bruno Dauaire (União), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão, nesta quarta-feira (08/02). O texto ainda precisa ser votado em segunda discussão pela Casa.

Justifica

“Os estabelecimentos prisionais não têm espaço reservado para advogados conversarem com seus clientes, submetendo as pessoas a todo tipo de humilhação dentro do sistema prisional”, afirmou Dauaire. A norma deverá ser regulamentada pelo Governo do Estado por meio de decreto.