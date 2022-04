Postos na berlinda

Matéria publicada em 27 de abril de 2022, 20:37 horas

Uma fiscalização do Procon-RJ e da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) autuou dois postos em Volta Redonda, durante uma operação de fiscalização que visitou quatro estabelecimentos nesta quarta (27).

***

Um dos postos foi autuado por estar com as bombas de GNV (Gás Natural Veicular) acima do limite de pressão permitido.

***

O outro foi flagrado usando o artifício conhecido como “bomba baixa”, que permite que a quantidade de combustível vendida seja menor do que o indicado.

Prestação de contas

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em segunda discussão, nesta quarta-feira (27/04), o Projeto de Lei 4.785/21, de autoria original do deputado Carlos Minc (PSB), que simplifica os procedimentos para análise do processo de prestação de contas dos projetos culturais financiados com recursos públicos estaduais de fomento direto ou indireto. O projeto segue para sanção ou veto do governador Cláudio Castro.

A pedido

“Esse projeto foi solicitado pelos produtores de cultura. Há tanta burocracia que as prestações de contas têm milhares de páginas e demoram anos para serem aprovadas. A secretaria de Cultura fica entupida! Esse procedimento que propusemos é similar ao que é feito nacional”, comentou o deputado Carlos Minc (PSB) em plenário. “Esse é um projeto que contempla tanto os produtores culturais quanto a própria secretaria. Com isso, a gente quer mais projetos e menos burocracia, mais eficiência e menos papelada”, disse.

Proposta

De acordo com a proposta, todo o acompanhamento da prestação de contas deve ser feito através de um sistema eletrônico, contendo o orçamento executado, o resumo do projeto e os seus objetivos. O texto também prevê que poderão ser realizados sorteios periódicos para avaliação orçamentária, processual, financeira e contábil, selecionando pelo menos 5% do número total de projetos culturais na fase da prestação de contas.

Suspeita

No caso de suspeita de irregularidade, os projetos culturais, a qualquer momento deverão ser submetidos a avaliação orçamentária, processual, financeira e contábil. Além disso, os documentos fiscais deverão ser mantidos em arquivo no local em que foram contabilizados para eventual inspeção dos órgãos de controle da administração pública pelo prazo de cinco anos, contados da data da apresentação da prestação de contas final do projeto.

Autores

Também assinam o projeto os deputados André Ceciliano (PT), Eliomar Coelho (PSB), Waldeck Carneiro (PSB), Bebeto (PSD), Mônica Francisco (PSol), Subtenente Bernardo (PTB), Luiz Paulo (PSD), Martha Rocha (PDT) e Renata Souza (PSol).

Educação

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e a Comissão Permanente de Direitos da Juventude, do Idoso, da Mulher e da Pessoa com Deficiência, da Câmara Municipal de Niterói, realizam audiência pública, nesta quinta-feira (28/04), às 10h, para cobrar da Secretaria de Estado de Educação a convocação de profissionais concursados e novos certames para preenchimento de vagas ociosas na rede. Na reunião, também será proposto que o Governo do Estado firme contratos emergenciais para suprir a carência de docentes.

Resultado

A CSN vai divulgar os resultados do primeiro trimestre no dia 04 de maio de 2022, após o fechamento do mercado.

Germinação

Quem quer empreender, possui um projeto ou quer saber mais sobre inovação tem a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos ou obter apoio para negócios em desenvolvimento por meio do Programa de Germinação de Impacto (PGI), promovido pela Prefeitura de Angra dos Reis.

Prazo

O prazo de inscrição na Capacitação termina neste domingo, dia 1º de maio. E no dia 8 de maio (sexta-feira) se encerram as inscrições no programa de Pré-incubação, que tem como principal objetivo o desenvolvimento local, por meio da capacitação e pré-incubação de negócios de impacto socioambiental (NIS) em Angra dos Reis.

De graça

A capacitação e a pré-incubação são gratuitas. O Programa de Germinação de Impacto (PGI) está sendo oferecido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Angra, em parceria com o Instituto Gênesis, da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio), e em cooperação com Furnas.

de Angra.