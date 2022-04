Pré-candidatos em pré-campanha

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 19:39 horas

A lei é clara: campanha eleitoral, com pedido de votos, só a partir de meados de agosto.

Enquanto isso, aqueles que estão de olho em um cargo eletivo a ser disputado em outubro estão fazendo duas coisas.

Uma é colocar o nome nas ruas, sem pedir voto.

A outra é arregimentar apoios.

E tem muita gente se mexendo na região.

A eleição deste ano promete.

Turismo

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) realizaram, na quarta-feira (27/4), o Fórum Regional do Turismo Fluminense – Edição Agulhas Negras. O evento reuniu lideranças públicas estaduais e municipais e a iniciativa privada das cidades de Itatiaia, Resende, Quatis e Porto Real, que integram a região das Agulhas Negras, além de representantes de outras regiões do estado. Este é o sexto encontro realizado com o objetivo de debater a retomada das atividades turísticas e o potencial turístico dos municípios fluminenses. Vale do Café, Costa do Sol, Costa Verde, Serra Verde Imperial, Baixada Verde são as regiões que já receberam o Fórum. O evento é uma das iniciativas do programa ‘Turismo RJ + Perto’, comandado pela Setur-RJ, que visa a integração e a união de esforços para o desenvolvimento do turismo na retomada das atividades, alinhadas ao avanço da vacinação, e no pós-pandemia, e aconteceu no Catre Convenções, em Penedo, Itatiaia.

Cooperação

Na primeira parte do Fórum, durante a manhã, foi realizada a assinatura dos Termos de Cooperação com as Prefeituras da região das Agulhas Negras com o Programa de Artesanato Estadual e prestadas homenagens aos representantes e lideranças do segmento dos municípios, além de palestras e mesas de debates. O secretário de estado de Turismo, Sávio Neves, reforçou o empenho da secretaria em auxiliar e apoiar todos os municípios e a vocação da região para o turismo.

Sinalização

Sávio destacou ainda a sinalização turística como uma demanda unânime dos municípios da região, que já está em prática: “Esse pleito está começando aqui pela região das Agulhas Negras, nas estradas e em pontos estratégicos. Serão cerca de 4 mil placas espalhadas em todo o estado.”, concluiu o secretário.

Potencial

Para o prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, a região tem grande potencial turístico e precisa investir na atividade para gerar emprego e renda. “Nossa região é rica demais, nossa geografia é muito bonita, mas temos que preparar a casa para receber os turistas, para que eles venham e indiquem as pessoas para virem. Agora, é trabalhar muito para atrair, cada vez mais, turistas para cá, trazendo desenvolvimento econômico e renda.”, avaliou o prefeito.

Mais carnaval

O Carnaval da Intendente Magalhães de 2022 terá cobertura ao vivo da TV Alerj. Os desfiles da Série Prata, que projetam as duas escolas de samba vencedoras para a Série Ouro, serão transmitidos nos dias 29/04, a partir das 21h45; e 30/04, a partir das 20h, com apresentação da repórter Mônica Puga e Fernando Cesar, e comentários dos radialistas Fernando Cabeção e Ludmila de Aquino. A programação da emissora é exibida na TV aberta pelo canal 10.2; na Net pelo canal 12 e pelo YouTube (Youtube/alerjtv).

Equipe

“A emissora mobilizou cerca de 80 profissionais para trabalhar na transmissão ao vivo, que é inédita na programação da Casa. Os repórteres da TV Alerj também estão acompanhando os bastidores das escolas que irão desfilar na Série Prata para entender o processo de preparação de um desfile”, afirma o diretor da emissora Luciano Silva.

Estreia

É a primeira vez que o carnaval mais popular do Rio, o bairro de Campinho, é veiculado por uma emissora de TV. A iniciativa dará à folia da Intendente Magalhães alcance nacional. São 25 agremiações, onze no primeiro dia e 14 no segundo, com 45 minutos de desfile para cada escola. Além da transmissão na íntegra realizada com oito câmeras, a equipe de repórteres entrará com flashs nos intervalos.

Visibilidade

“A transmissão vai ampliar a visibilidade e atrair mais patrocinadores para o nosso carnaval, contribuindo para a melhoria e o crescimento do Carnaval da Intendente Magalhães”, comemora o presidente da Superliga Carnavalesca do Brasil, Clayton Ferreira.

Grade

A cobertura faz parte da estratégia da TV Alerj de ampliar grade de programação com oferta de informação, entretenimento e cultura, alcançando nichos de interesses pouco explorados, do popular ao erudito. Desde junho de 2021, a emissora passou a exibir os jogos do Campeonato Carioca da Segunda e Terceira Divisões, numa parceria com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Também entraram na grade concerto de música clássica da Sala Cecília Meireles.

Futsal

“Além do Carnaval da Intendente, temos outros projetos em andamento, como uma possível parceria na transmissão de jogos do futsal. Isso aproxima a população do Legislativo, ampliando o alcance e o reconhecimento do trabalho que é realizado pela Casa”, diz Silva.