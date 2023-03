Preço na bomba - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 08:20 horas

Alguns postos da região já estão repassando o aumento nos preços do litro da gasolina e do etanol.

A “mordida” no bolso do consumidor acontece depois que o governo federal decidiu voltar a cobrar PIS e Cofins sobre os combustíveis.

Nos postos, o aumento pode chegar a R$ 0,47 no litro da gasolina.

No preço do etanol, o aumento é menor, na casa dos R$ 0,05 por litro.

Combustíveis e governadores

Os governadores do Estado do Rio, do Paraná, e do Espírito Santo, discutiram a desoneração dos preços dos combustíveis e a centralização do pacto federativo no Brasil. O evento aconteceu no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ), em Botafogo, na Zona Sul carioca.A parte da tarde é dedicada aos Grupos de Trabalho, onde secretários estaduais e técnicos vão discutir 25 temas, como segurança pública, meio ambiente, educação, saúde e desenvolvimento econômico.

Opinião de economista

O economista aposentado da Petrobras, Claudio Oliveira, sustenta que a estatal esteja praticando preços acima do Preço de Paridade de Importação (PPI), onerando o consumidor brasileiro. A declaração foi dada em entrevista a um site de notícias do setor petrolífero. O especialista lembra que a companhia não paga participação especial nos campos oriundos da Cessão Onerosa e, ao mesmo tempo, pratica uma “uma política de preços absurda”. Oliveira explica que a empresa está mantendo os preços acima do PPI, penalizando o consumidor.

Rentabilidade

Claudio também diz que a Petrobrás está com uma capacidade de gerar caixa muito acima da média da indústria mundial. Ele defende o fim da Política de Paridade de Importação e a adoção do Preço de Paridade de Exportação (PPE). O economista argumenta ainda que as importações de derivados deveriam ser feitas pela Petrobrás, sendo que a empresa seria compensada pela diferença entre o PPI e PPE.

Sugestão

Outra medida proposta pelo economista seria a cobrança de participação especial na Cessão Onerosa para compensar uma eventual redução de ICMS nos combustíveis. “Aí estaríamos começando a falar sério sobre combustíveis no Brasil. O resto é ‘armazém de secos e molhados’, como dizia Millor Fernandes”, opinou.

Seleção

Cerca de 80 moradores de Itatiaia participaram da primeira etapa do processo seletivo da Royal Caress, empresa do ramo de higiene pessoal que está se instalando no município e deve começar suas atividades nos próximos dias. A primeira fase de entrevistas aconteceu no condomínio comercial onde a empresa vai funcionar.

Cadastro

O SiNE de Itatiaia, ligado à Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, cadastrou moradores interessados em participar do processo seletivo para as vagas da nova empresa, além de utilizar currículos já inseridos na base cadastral do órgão. Inicialmente, estão abertas aproximadamente 60 oportunidades, com cargos de nível fundamental, médio e superior.

Foi ao MP

O vereador piraiense Alexandro Sena (PDT) protocolou um ofício, nesta quinta-feira, dia 02, na sede do Ministério Público de Volta Redonda, solicitando interferência do Poder Judiciário, na suspensão do aumento abusivo nas tarifas dos ônibus intermunicipais que atendem ao município.

Troco

Todos os estabelecimentos comerciais deverão informar através de cartazes sobre o direito ao troco do pagamento feito pelo cliente. É o que determina o projeto de lei 2.491/17, da deputada Martha Rocha (PDT), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) votou em redação final nesta quinta-feira (02/03).

Cartaz

O cartaz deverá ser fixado no local onde o pagamento é efetuado e deverá conter a seguinte frase: “Consumidor, exija seu troco. Na falta deste, o preço do produto deverá ser reduzido até que seja possível o fornecimento do troco, nos termos da Lei Estadual 2.086/93”.

Explica

A deputada explica que o consumidor precisa saber desse direito básico. “O consumidor tem sido privado de alguns centavos de troco, sob a alegação de que não há disponibilidade de moedas. Esse ato gera enriquecimento ilícito do comerciante, porque não há o que possa justificar o seu ganho extra”. A medida deverá entrar em vigor após 180 dias da sua publicação.

Solar

Um projeto de lei prevê a instalação de sistema de energia fotovoltaica em casas de famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que se destina a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O financiamento será pago com recursos do Programa de Energia Renovável Social (Pers).

Sem desconto

Pelo texto em análise na Câmara dos Deputados, os consumidores beneficiados com a medida deixam de ter direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, que é um desconto de 10 a 65% no valor mensal da conta de luz. Em compensação, a energia solar vai reduzir suas contas em um percentual maior.

Economia e sustentabilidade

O autor, deputado Domingos Neto (PSD-CE), frisou que a energia solar fotovoltaica pode gerar uma redução de até 95% % no valor da conta de energia, além de ser uma fonte sustentável. Fonte: Agência Câmara de Notícias.