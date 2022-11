Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 19:09 horas

A Nissan Frontier venceu na categoria picapes da 12ª edição do Car Awards Brasil, prêmio organizado pela Car Magazine Brasil, edição brasileira da revista especializada inglesa.

A picape já havia conquistado o mesmo prêmio em 2020 e 2017.

Lançada em abril, a picape surgiu com ainda mais equipamentos de segurança e conforto, novas versões e um design agressivo e diferenciado que tem sido elogiado pela crítica especializada e pelos clientes.

Reconhecimento

“O reconhecimento do público e da crítica especializada reforçam os atributos da Nova Nissan Frontier, que é a melhor picape já feita pela Nissan em seus quase 90 anos de existência. É uma grande honra para nós”, afirma Humberto Gomez, diretor de Marketing da Nissan.

Na favela

O Programa de Apoio e Fomento à Produção Literária em Territórios de Favela pode ser instituído no Estado do Rio. A determinação é do Projeto de Lei 6.287/22, de autoria do deputado Waldeck Carneiro (PSB), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em segunda discussão nesta quarta-feira (09/11). O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

Objetivos

Entre os objetivos da proposta destacam-se a ampliação da publicação de editais e de comissões de seleção pública, com a participação de representantes da sociedade, para a escolha de projetos de produção literária desenvolvidos em território de favelas e as linhas de financiamento e fomento à produção literária elaborada em territórios de favela.

Autorização

O projeto, inclusive, autoriza o Poder Executivo a criar, através da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio), linha de crédito específica destinada ao fomento a projetos de produção literária em territórios de favela e demais áreas populares.

Convênio

O Poder Executivo poderá celebrar convênio de cooperação técnica, social, científica e cultural com instituições de ensino superior e de pesquisa e com instituições ligadas aos movimentos populares e comunitários, desde que sediadas no Rio de Janeiro, com vistas à efetivação das formas de apoio a projetos de produção literária desenvolvidos em territórios de favela.

Nome

Caso vire lei, a norma será chamada, em caráter honorífico, como Lei Carolina de Jesus. “Sabe-se que os territórios de favela são ricos e diversos no que tange à produção cultural. São territórios potentes e criativos, cuja produção precisa ser apoiada por políticas de Estado, que reconheçam e fomentem aquela diversidade cultural. A literatura popular no Rio de Janeiro vem revelando autores e autoras de grande valor, bem como obras literárias de qualidade inequivocamente reconhecida”, destacou Waldeck.

Aeroporto

A Zurich Airport vai investir R$ 210 milhões em obras de infraestrutura que irão garantir padrões internacionais de operação para o aeroporto de Macaé, no Norte Fluminense. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (09/11), em reunião com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. As obras incluem a construção de uma nova pista de pousos e decolagens, que elevará o nível de segurança operacional do aeroporto.

Longo prazo

“O investimento de um grupo internacional do porte da Zurich Airport, que hoje está envolvido na operação de nove aeroportos em todo o mundo, comprova que o Rio de Janeiro voltou a ser atrativo para grandes empresas nacionais e internacionais. Além disso, infraestrutura é ativo de longo prazo, é um legado que contribui para o crescimento do estado”, afirma o governador Cláudio Castro.

Empregos

O Aeroporto de Macaé gera, hoje, mais de 300 empregos diretos. Com as obras de infraestrutura aeroportuária, um adicional de postos de trabalho será gerado durante dezessete meses. “Estamos trabalhando para dotar o estado com uma infraestrutura logística capaz de ampliar a competitividade e impulsionar o crescimento do estado”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho.

Petróleo

Localizado na região Norte Fluminense, o aeroporto de Macaé é um dos principais no Brasil para atendimento da indústria de petróleo e gás nacional: é responsável por 55% das operações aéreas que atendem a indústria offshore, com mais de 2 mil pousos e decolagens realizados por mês.