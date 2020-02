Presidente do Patriota

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 20:51 horas

O vereador Dinho assumiu a presidência do diretório do Patriota em Volta Redonda.

***

A cerimônia de posse foi realizada na noite de sexta-feira, na Câmara Municipal.

***

Detalhe: a vice-presidência do partido ficou com Nadir Nunes, mulher do parlamentar.

Tarifas

Foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro desta sexta-feira (07/02), a Portaria DETRO/PRES nº 1513, que altera a tarifa das linhas rodoviárias intermunicipais do estado. Cumprindo decisão da 5º Vara da Fazenda Pública, serão devolvidos 28 centavos à tarifa, que foram descontados durante o ano de 2019. Os novos valores entram em vigor a partir de zero hora do dia 11 de fevereiro de 2020.

Necessidade

Esta correção se fez necessária, decorrente de uma cobrança indevida de 27 centavos, determinada pela antiga gestão do Governo do Estado. A justiça determinou que o valor fosse corrigido monetariamente e descontado durante 12 meses, como forma de reembolso à população. O valor de 28 centavos foi descontado de todas as tarifas, do dia 10/02/2019 até 10/02/2020. Desta forma, todas os valores voltam ao preço real a partir da próxima terça-feira (11/02). Os valores referentes a todas as linhas podem ser verificados no site do Detro.

Volta às aulas

O ano letivo de 2020 começa na próxima segunda-feira (10/2) nas escolas estaduais. Mais de 665 mil estudantes estão matriculados em unidades de ensino da rede pública. Apenas as novas unidades da capital do Rio de Janeiro e os 11 colégios estaduais vocacionados ao Ensino Cívico-Militar, que serão inaugurados em breve, iniciam as aulas em março.

Novidades

O ano letivo traz novidades. Após 10 anos, o Governo do Estado distribuirá uniformes gratuitamente para todos os alunos da rede estadual. Serão mais de dois milhões de camisas, sendo duas golas polo e uma camiseta para atividade esportiva. O desenho foi desenvolvido pelos estudantes e escolhido por meio de votação pela comunidade escolar.

Ar condicionado

A Secretaria de Educação também está trocando e instalando novos aparelhos de ar-condicionado nos colégios da rede. Cerca de 24 mil equipamentos foram comprados e estão sendo encaminhados para as unidades de ensino. Até o primeiro semestre deste ano, a previsão é que todas as 1.222 escolas estejam totalmente climatizadas.

Nova realidade

– Neste ano letivo, os estudantes vão se deparar com uma realidade diferente. Em 2019 muitas ações foram realizadas e, neste ano, mais investimentos serão feitos para melhorar a qualidade de ensino e infraestrutura das escolas. A educação sempre foi prioridade deste governo e vamos confirmar este compromisso – afirmou o governador Wilson Witzel.

Tempo integral

O secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes, reforça que o número de escolas com turmas em tempo integral foi ampliado, saltando de 268 para 600, e que outras iniciativas serão efetuadas neste ano letivo.

Conta atrasada

As empresas concessionárias de serviços públicos, como luz, água e telefone, não poderão cobrar de terceiros o pagamento de contas em atraso para que haja o religamento dos serviços no imóvel. É o que determina o projeto de lei 2.704/17, do deputado André Ceciliano (PT), que busca impedir que as empresas cobrem do inquilino o pagamento de contas antigas. A medida foi aprovada em primeira discussão pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quinta-feira (06/02). O projeto ainda precisa passar por uma segunda discussão na Casa.

Lista de inadimplentes

De acordo com o projeto, o nome do proprietário do imóvel também não poderá ser incluído na lista de inadimplentes por conta da pendência de atuais ou antigos inquilinos. “A dívida é do usuário e não do imóvel. No entanto, temos visto notícias sobre a exigência de quitação de dívidas em nome de terceiros vinculadas ao endereço, para a transferência de propriedade o que, de acordo com as normas em vigor e o entendimento dos Tribunais, é absurdo”, explicou o autor.