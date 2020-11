Prioridades

Matéria publicada em 24 de novembro de 2020, 19:45 horas

Candidato a prefeito mais votado nas últimas eleições municipais em Volta Redonda, Antônio Francisco Neto vai colocando em prática o discurso de campanha.

***

Esta semana, por exemplo, teve uma reunião com profissionais da saúde, da área de finanças e também do que é considerado o xodó do prefeito eleito: a melhor idade.

***

Aliás, por falar em melhor idade, Neto já confirmou que Munir Francisco voltará a comandar as atividades ligadas à ação social e que Rose Vilela será titular do Esporte e Lazer.

***

Entre muitas missões, segundo Neto, a dupla, vai buscar retomar o protagonismo dos projetos voltados aos idosos.

Ensino contra coronavírus

As propostas curriculares e extracurriculares dos ensinos fundamental e médio da rede pública de educação deverão ter, como temas transversais às disciplinas, conteúdos referentes à sanitização de ambientes e à prevenção ao contágio por epidemias, endemias e pandemias, inclusive através de campanhas de vacinação. É o que determina o projeto de lei 2.670/20, do deputado Rosenverg Reis (MDB), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira (24/11), em discussão única. O texto seguirá para o governador em exercício, Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Prevenção

Segundo o projeto, os conteúdos deverão ser ministrados semanalmente para a prevenção de doenças infectocontagiosas, como o coronavírus. Os materiais deverão ser lecionados de forma interdisciplinar, sobretudo nas áreas de conhecimento de ciências da natureza e nos conteúdos de ciências e biologia. As propostas curriculares devem se basear, sobretudo, na abordagem de conceitos estruturais sobre a importância da utilização de equipamentos de proteção individual no enfrentamento de epidemias. Os temas também deverão proporcionar reflexão sobre higiene e segurança nas instituições de ensino. O Poder Executivo regulamentará a norma através de decretos e os projetos educacionais ficarão a cargo da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc).

Desenvolvimento

O Fórum da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) de Desenvolvimento Estratégico do Estado irá promover, entre 25 e 27 de novembro (quarta a sexta-feira), o 5° Seminário de Negócios de Impacto Social e Ambiental. A edição “Negócios de impacto: Políticas, Métricas e Responsabilidade Social” será virtual, das 14h às 18h, e poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal do Fórum de Desenvolvimento Estratégico no YouTube.

Políticas

Nesta quarta-feira (25/11) o tema discutido será “Políticas Públicas e Métricas para os Negócios de Impacto” e haverá o lançamento do Guia de Instituições de Apoio a Negócios de Impacto Socioambiental 2020. Na quinta-feira (26/11) será a vez do tema “Projetos e Ferramentas de Apoio aos Empreendedores”. Fechando as reuniões, o “Papel da Aceleração nos Empreendimentos de Impacto Social e Ambiental” será debatido na sexta-feira (27/11). O evento contará com a participação de diversas instituições, como o Sebrae, o Sistema B Brasil, a Faperj, o Instituto Ekloos e o BNDES.

Referência

Volta Redonda tem Centros de Triagem (CTs) nos quatro distritos sanitários da cidade, nos bairros 249, Vila Mury, Volta Grande e São João, e que continuam sendo referência para o atendimento da Covid-19. As unidades funcionam em horário especial, das 7h às 22 horas.

CDR

Além dos Centros de Triagens, a prefeitura criou ainda o Centro de Doenças Respiratórias (CDR), localizado na Vila Santa Cecília, no antigo Hospital do Idoso. O CDR funciona das 8h às 19 horas e é resultado de uma parceria público-privada firmada para somar forças no combate ao Novo Coronavírus na cidade. Todas essas medidas adotadas pela prefeitura visam evitar aglomeração de pessoas e a transmissão do vírus.

Fluxo

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, destaca que a criação desse fluxo de atendimento, desde o início da pandemia, tem como objetivo centralizar os pacientes com a suspeita da doença. “Essa estratégia foi criada para evitar a contaminação cruzada em outras unidades de saúde do município. Desde o início da pandemia tem sido assim e tem funcionado muito bem”, disse a secretária.

Orienta

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda é para que, aqueles que apresentem os sintomas da Covid-19, procurem um desses pólos de atendimento. Vale lembrar que o município, através de convênio com a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), oferece tratamento precoce com administração da Nitazoxanida, priorizado para pessoas acima de 40 anos com comorbidades – doenças que podem agravar o quadro da Covid-19, e pacientes que fazem parte do grupo de risco para a doença, principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas. A administração do medicamento é iniciada assim que identificados sintomas da Covid-19, antes mesmo da chegada do resultado do teste de swab, colhido na unidade de saúde.