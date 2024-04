Proibido filmar

O presidente da Câmara de Paraty, Paulo Sérgio C. dos Santos, teria dado ordem expressa aos seguranças da Câmara para proibir que cidadãos e imprensa façam filmagens durante as sessões da Casa Legislativa.

O caso, que já havia ocorrido no dia 7 de março, quando a Câmara votou o aumento salarial dos servidores, voltou a se repetir nesta segunda-feira (8), quando o próprio segurança da Casa impediu as filmagens.

As proibições acontecem especialmente nos dias de votações com pautas polêmicas. Nesta segunda-feira, a Câmara iria votar o PL 016/24 solicitada pelo governo para autorizar abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 5.800.000,00, recurso destinado para estruturação interna do prédio do Centro de Formação e Economia Criativa (CEFEC).

O CEFEC vai receber diversos cursos do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), mas só atuará com oferta de qualificação profissional no município caso tenha estrutura e equipamentos para os alunos e professores. A decisão está nas mãos da Câmara, mas especificamente do parecer favorável de membros da Comissão de Finanças e Orçamento.

Então…

Com a aproximação do período eleitoral, as redes sociais já estão sendo invadidas por conteúdos que podem encantar o eleitor, aborrecê-lo ou servir de chacota – e acabar virando meme. Por isso, os medias precisam estar em dia com as tendências para não fazer cópia mal feita ou cair no ridículo, como já aconteceu com algumas prefeituras.

Acontece que…

Alguns pré-candidatos têm enfiado o pé na jaca – no bom sentido – e atingido o público teen, que vai às urnas pela primeira vez em outubro. Se não é uma estratégia de marketing muito bem pensada, é um baita de um plot twist: atirou no que viu, acertou no que não viu. Neste caso, o ‘tiozão’ tem feito sucesso com a garotada.

Por falar em meme…

Embora o humor autorreferente seja um sucesso nas mãos de quem sabe utilizá-lo, pode virar um grande constrangimento se for usado de forma forçada. É o caso de um político do Sul Fluminense que insiste em forçar a barra na hora de ser debochado. Meme só tem graça quando é espontâneo e, se for autorreferente, tem que ter talento.

Sediene em Pinheiral

Através das redes sociais, Sediene Maia, oficializou sua candidatura à prefeita de Pinheiral, em um vídeo publicado nesta segunda-feira (08), ao lado do deputado estadual Munir Neto, do Partido Social Democrático (PSD). Sediene é vice-prefeita de Pinheiral e ex-secretária de Educação (2005-2012).

Café e oração

No sábado (6), o prefeito de Piraí, Dr. Ricardo Passos, tomou um café da manhã com integrantes da Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Piraí (Apalepi). Além do pão com manteiga, o prefeito também recebeu bençãos ministradas pelos pastores presentes ao encontro. Amém.

Dona Niete

O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, já está finalizando os detalhes da desapropriação do local onde, em breve, funcionará um novo posto de saúde na Vila Odete. A unidade já foi até batizada: Posto de Saúde Dona Niete. De acordo com Nogueira, o novo posto vai atender moradores locais e de bairros adjacentes.

Tá funcionando

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro, aproveitou a segunda-feira (8) para acompanhar os primeiros atendimentos do 1º Hospital de Olhos do Sul Fluminense, inaugurado com a presença do governador Cláudio Castro na sexta-feira (5). Acompanhado pelo secretário municipal de Saúde, Jayme Neto, e pelo deputado estadual Tande Vieira, Balieiro conversou com funcionários e pacientes.

Caso Marielle

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados analisa nesta (10), no plenário, a manutenção da prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão (RJ). O parlamentar, expulso do União Brasil, está preso desde o último dia 23. Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) e do seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Na época, Brazão era vereador na capital fluminense.

Propaganda partidária

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e o União Brasil (União) vão exibir propaganda partidária esta semana, de acordo com o calendário de 2024. As inserções, nacionais e gratuitas, com veiculação em rádio e TV, acontecem nesta terça-feira (9), quinta-feira (11) e sábado (13), entre 19h30 e 22h30.

Durante os três dias, o União terá direito a inserções que contabilizam o tempo total de um minuto e meio (30 segundos em cada dia).

Já O PSOL, exibe propaganda partidária com tempo de um minuto e meio na quinta-feira. No sábado, a legenda tem direito a quatro minutos e meio. No primeiro semestre de 2024, o União tem direito a 20 minutos, totalizando 40 inserções, e o PSOL exibirá um tempo total de 10 minutos, com 20 inserções.

Cálculo

A propaganda partidária difunde e transmite mensagens sobre a execução do programa do partido e divulga as atividades congressuais da legenda e o posicionamento em relação a temas políticos e ações da sociedade civil. Cabe destacar que, pelo menos, 30% do tempo destinado a cada legenda deve ser utilizado para a promoção e a difusão da participação feminina na política. É importante destacar que este tipo de exibição nada tem a ver com a propaganda eleitoral.

Empregos a mães I

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 5355/23, de autoria da deputada Silvye Alves (União–GO), que proíbe as empresas de negar emprego à mulher em razão de sua condição de mãe. Ela destaca que CLT estabelece vedações para corrigir distorções do acesso da mulher ao mercado de trabalho. A lei proíbe o empregador, por exemplo, de recusar promoção ou dispensa do trabalho por situação familiar, ou gravidez.

Empregos a mães II

Segundo a deputada autora da proposta, quando algumas mulheres fazem entrevista para vaga de emprego, enfrentam preconceitos por serem mães. “Uma lei que as protejam de discriminação na hora da contratação de trabalho, em razão de sua condição de mãe, seria um importante passo para promover a igualdade de oportunidades”, afirma a parlamentar. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; de Trabalho; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Agentes comunitários de saúde

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) lançou nesta segunda-feira (8) a Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), com o tema “É hora de cuidar de quem cuida de gente”. Coordenador do colegiado, o deputado estadual Professor Josemar (PSol) destacou o suporte aos profissionais na garantia de direitos. “A Frente tem o objetivo de apoiar esses profissionais que estão lutando por melhorias no trabalho, como o cumprimento da lei do piso e a garantia de equipamentos de segurança, que são direitos básicos. Em resumo, estamos juntos pela valorização do profissional de saúde”, disse o parlamentar.