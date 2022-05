Isenção de taxa de inscrição em concursos para doadores de sangue

Matéria publicada em 4 de maio de 2022, 16:36 horas

A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou em primeira e segunda votação, projeto de lei do O vereador Edson Quinto, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em Concurso Público e em Processo Seletivo aos candidatos doadores de sangue e medula óssea em Volta Redonda.

Quinto justificou ser uma medida de extrema importância para promover a prática de doação de sangue e medula óssea e aumentar os estoques nos bancos de sangue da cidade, além de alcançar pacientes em tratamentos diversos, procedimentos cirúrgicos, ser um aliado aos pacientes com doenças crônicas e um amparo às pessoas que sofrem acidentes e necessitam de algum procedimento e transfusão de sangue.

Edson Quinto justifica que a dispensa da taxa, ou seja, a isenção do custo para inscrição em concursos públicos aos munícipes, obedecerá a uma serie de requisitos, inclusive em razão da comprovação da doação de sangue ou medula óssea, oferecendo mais uma alternativa, um estímulo à ampliação de doadores no município.

Para Edson, isso será um avanço ao incentivo de uma nova cultura – a de doção de sangue, passando ao cidadão uma grande responsabilidade, quando o munícipe passa a ter um protagonismo na saúde de Volta Redonda.

Secretariado

A Escola de Gestão Pública (EGP) da Prefeitura de Angra dos Reis está com inscrições abertas até as 10h de segunda-feira, dia 9, para o curso online Noções Básicas de Secretariado. O objetivo é oferecer conhecimentos sobre o papel do profissional em secretariado, contemplando a sua importância para a instituição, seu papel, suas responsabilidades, atributos e atuação frente às exigências da função. Podem participar servidores de carreira, estagiários e comissionados, da Prefeitura e da Câmara Municipal.

Conteúdo

O conteúdo é mais uma boa oportunidade de capacitação e atualização profissional para os servidores públicos. Receberão certificado aqueles que obtiverem mínimo de 70% de participação/frequência. O curso tem carga horária de 10 horas, distribuídas em cinco aulas de aproximadamente 2 horas, sempre às terças-feiras: dias 10, 17, 24, 31 de maio e 7 de junho, às 19h.

Informações

As aulas serão realizadas por meio de plataforma online. O aluno receberá o link para o acesso às aulas, além de demais orientações e informes sobre o curso, em seu e-mail ou Whatsapp informados na inscrição. Por isso é preciso ficar atento a esses canais de comunicação. Mais informações pelo e-mail [email protected], pelo telefone (24) 3365-4651 ou na própria Escola de Gestão Pública, que fica na Rua da Conceição, 244 (edifício Pathernon), Centro de Angra.

Visibilidade

Saber onde encontrar o atendimento de saúde multidisciplinar para crianças e adolescentes com deficiência é um desafio para pais e responsáveis. Diante dessa constatação, a Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Adoção e da Primeira Infância da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizou, nesta quarta-feira (04/05), audiência pública para discutir a implementação de um itinerário terapêutico para essa população.

Saga

“O itinerário de atendimento tem se tornado uma saga muito dura para as famílias com crianças com deficiência. O Sistema Único de Saúde deveria dar todo o suporte de atendimento, mas não é o que ocorre de fato. O maior gargalo é que não há um fluxo bem definido. As famílias não sabem como proceder”, disse a presidente da comissão, deputada Tia Ju (Rep), que propôs a criação de um protocolo que garanta mais visibilidade para as ofertas destes serviços.

Co-responsabilidade

De acordo com o juiz da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital, Sérgio Luiz Ribeiro, o Estado e a União precisam ter co-responsabilidade no tema, de forma que as redes de saúde tenham condições de atender à demanda da população. “A realidade é que vemos nos serviços de acolhimento um cuidador para cada dez crianças. Além disso, é preciso verificar onde há acúmulo no atendimento da saúde. Há locais que não tem psiquiatra e as pessoas precisam de um laudo para dar entrada em benefícios”, explicou.

Dentistas

A vice-coordenadora de Odontologia do Hospital Federal Cardoso Fontes, Sandra Figueiredo, recomendou a entrada de dentistas no itinerário terapêutico. “A odontologia é muito mais do que dentes. A gente tem uma visão integral de saúde como um bem estar físico, mental e social. Há pacientes especiais com paralisia facial e alguns procedimentos são integrados com a fonoaudiologia e a pediatria. Precisamos focar na divulgação para que outras entidades conheçam o trabalho, porque as pessoas ainda não chegam até nós sabendo que podemos ajudar”, disse.