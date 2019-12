Quase 100% de aproveitamento

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2019, 17:41 horas

O prefeito Samuca Silva teve aproveitamento de quase 100% na sessão extraordinária do último dia 26.

Das 11 mensagens que enviou para apreciação do Legislativo, conseguiu a aprovação em 10 delas.

Somente uma teve sua análise adiada pelo plenário da Casa.

Por tratar de remanejamento de cargos dentro da estrutura da prefeitura, os vereadores atenderam um pedido de Jari Oliveira (PSB) e adiaram para entenderem melhor a questão.

A mensagem, no entanto, tem tudo para ser aprovada sem maiores dores de cabeça para Samuca no retorno do recesso.

Uma no cravo

O bloco de oposição a Samuca Silva na Câmara Municipal ganhou reforço.

Apesar do discurso de independência, na prática Washington Granato tem sido ferrenho opositor ao prefeito.

Outra na ferradura

O detalhe é que nos discursos, vídeos e posts que faz para criticar o atual governo, Granato aproveita também para alfinetar o ex-prefeito Antônio Francisco Neto.

Política é como nuvem

A atuação de Granato cai bem na frase de efeito criada pelo ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, que certa vez disparou: “Política é como nuvem. Você olha e ela esta de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”.

Para lembrar

Granato foi da base de Samuca por quase três anos e foi Secretário Municipal de Obras no governo passado.

Oposição na presidência

Por falar em oposição, o vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, vai assumir a presidência da Câmara em 2020.

Nada que parece abalar o humor do prefeito Samuca Silva, que conta com uma base ainda folgada na Casa.

Na conta

A prefeitura de Resende depositou nesta sexta-feira o salário do mês de dezembro.

A notícia foi dada pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz aos funcionários, durante o recesso de fim de ano.

Em obras

Diogo Balieiro, aliás, aproveitou o recesso para visitar obras que estão em andamento pela cidade.

Uma delas é a construção de uma área de lazer no Parque Minas Gerais.

No consultório

Além disso, o prefeito, que é médico, fez revisão de cirurgias em seus pacientes.

Na conta também

Nesta sexta-feira (27), a prefeitura de Pinheiral também fez o pagamento referente a dezembro para os servidores municipais.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, fez questão de agradecer todo o empenho dos servidores municipais no ano de 2019.

“Estamos finalizando mais um ano a frente da prefeitura e queria dar a noticia que estamos honrando o último pagamento do ano”, disse ele.