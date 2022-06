Raone é selecionado para o programa Lideranças Cívicas 

Matéria publicada em 6 de junho de 2022, 18:46 horas

Neste sábado (04), o ex-vereador de Volta Redonda e pré-candidato a deputado federal Raone Ferreira foi selecionado para participar do programa Lideranças Cívicas, promovido pelo Movimento Acredito, que tem como principal objetivo promover a renovação na política.

***

O ex-vereador de Volta Redonda foi uma das 39 lideranças eleitas em um processo seletivo que durou dois meses, envolvendo centenas de participantes de todos os estados do país.

***

De acordo com o Movimento Acredito, o programa Lideranças Cívicas reúne novos talentos da política brasileira, que sonham com uma sociedade mais plural, justa, ética e sustentável. São pessoas comprometidas com a missão de transformar a política das cidades do país, levando inovação, coerência, boas práticas e princípios para o Legislativo.

***

“Acompanho o movimento desde 2018 durante o lançamento das primeiras candidaturas de renovação. Vi nesse grupo a possibilidade de defender ideais progressistas com responsabilidade social e fiscal. Combater as desigualdades é uma das metas do movimento e veja que essa convergência de ideias pode nos ajudar a construir um Sul Fluminense mais justo”, comentou Raone Ferreira.

O movimento

O Acredito é um movimento de renovação política suprapartidário e progressista, comprometido com justiça social e responsabilidade fiscal. Tem como valores a diversidade, Estado eficiente e fiscalmente responsável, ética e transparência, sociedade plural e livre, dignidade e igualdade de oportunidades, economia empreendedora e competitiva e sustentabilidade.

Princípios

O movimento defende frentes como o combate aos privilégios na política, novos formatos de campanha financiadas com equidade e transparência, renovação de lideranças, com representação de identidades raciais e de gênero, além da aproximação entre eleitores e eleitos, através de uma representação mais transparente e inovadora, que permita mais influência da população no processo legislativo.

Visita

O pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro pelo PSD, Felipe Santa Cruz, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) visita nesta terça-feira, dia 07, a Região Sul Fluminense. Santa Cruz vai se encontrar com o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, com a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, e outras lideranças.

Cieps modernizados

O governador Cláudio Castro lançou, nesta segunda-feira (06/06), o projeto E-Tec, Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades. Serão modernizados 50 Cieps com novas estruturas físicas e pedagógicas, que beneficiarão cerca de 24 mil alunos da rede estadual. A escolha das escolas tomou como base o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das localidades com maior vulnerabilidade social.

Recursos

Entre os recursos tecnológicos empregados no projeto estão a distribuição de mais de 24 mil chromebooks, sistemas de monitoramento por câmera, conexão à internet de alta qualidade, lousa digital e área destinada às atividades de produção audiovisual, robótica e salas makers.Todas as unidades E-Tecs serão sustentáveis e receberão painéis solares e lâmpadas de LED, além de reúso de água, coleta seletiva de lixo e horta comunitária.

Identificação

Outra novidade são os aparelhos de identificação facial. Além de aumentarem a segurança, eles servirão para a contenção de despesas, como, por exemplo, para o cálculo correto de merenda a ser preparada com base no controle de frequência identificado.

Orçamento

Este ano, o governo já direcionou orçamento de R$ 620 milhões para construção e reforma das escolas da rede estadual de ensino. Também implementou o projeto M.A.E. – Mulheres Apoiando a Educação para diminuição da evasão escolar. O Estado, por meio da Secretaria de Educação, ainda destinou aos 56 mil professores em sala de aula e demais servidores R$ 1,12 bilhão em abonos do Fundeb, progressão de carreira, adicional de qualificação, cotas tecnológicas, auxílios alimentação e transporte.