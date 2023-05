Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 08:35 horas

A prefeitura de Angra dos Reis ofereceu e os servidores aceitaram a proposta de concessão de novos benefícios para a categoria, além do reajuste salarial de 15,57%, anunciado na semana passada.

Será oferecido plano de saúde a todos os funcionários ativos e inativos, abono natalino de R$ 680 no final do ano para os aposentados e pensionistas e garantia de correção monetária em cada reajuste programado para 2023 e 2024.

Além disso, a quarta parcela de reajuste de 3,86%, que seria paga em novembro de 2024, será antecipada para setembro de 2024.

Reajuste

“Isso mostra que nosso governo é um governo de diálogo”, disse o prefeito Fernando Jordão. “Aperfeiçoamos a proposta e esse plano vai atender os servidores da melhor maneira possível”, afirmou o secretário de Governo, Cláudio Ferreti, que se reuniu segunda-feira (22) para apresentar a proposta para o Sindicato dos Servidores Públicos de Angra. O índice de reajuste e os novos benefícios precisam ser aprovados pela Câmara de Vereadores. Pela proposta, o pagamento dos 15,57% de reajuste será feito de forma escalonada e em quatro parcelas. O índice repõe as perdas salariais entre 2017 e dezembro de 2022.

Lei Seca Paraty

A Operação Lei Seca realizou ações de fiscalização em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro e flagrou 504 motoristas dirigindo embriagados no último fim de semana. No interior, Paraty chamou atenção pelo número expressivo de casos de alcoolemia. Foram duas ações realizadas neste fim de semana. Uma na sexta-feira, próximo à Ponte Hilton Silva, que apresentou 44,4% dos casos de alcoolemia. No sábado, em uma blitz realizada próxima ao Portal Paraty, 37 pessoas estavam dirigindo sob efeito de álcool, índice de 50% dos casos de alcoolemia.

Miguel Pereira

O plenário da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou em segunda discussão, nesta terça-feira (23), o Projeto de Lei 6498/2022, do deputado estadual Léo Vieira (PSC), que declara o município de Miguel Pereira Cidade do Entretenimento e da Gastronomia no Estado do Rio de Janeiro. Agora, o governador Cláudio Castro (PL) tem até 15 dias para sancionar ou vetar a lei.

O município vem se destacando nos últimos anos por uma série de ações e inaugurações, tornando-se um polo de turismo na região centro-sul fluminense.

Plano de Segurança

A Eletronuclear apresenta na próxima terça-feira (30), às 18h30, no Clube Náutico da Praia Brava, em Angra dos Reis, o “Encontro PEE 2023 – Plano de Emergência Externo do Estado do Rio de Janeiro”. Gratuito e aberto ao público em geral, o evento tem como objetivo esclarecer dúvidas e desmistificar o tema junto à população da região, abordando aspectos relativos ao PEE e à segurança das usinas nucleares.

Entre as apresentações do encontro, que faz parte de uma série de ações realizadas anualmente, está a participação da Eletronuclear, que falará sobre a importância da empresa para a região da Costa Verde.

Mobilidade

A 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Barra do Piraí encaminhou na segunda-feira (22), à Prefeitura de Barra do Piraí, uma recomendação para que o Município elabore um Plano de Mobilidade Urbana, em consonância com as diretrizes contidas na Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei federal nº 12.587/2012). A prefeitura, segundo o MP, deverá apresentar, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis, cronograma contendo as etapas e atividades constitutivas do referido plano.

Extinção

O IBGE divulga hoje (24), às 10h, as Contas de Ecossistemas: Espécies ameaçadas de extinção no Brasil em 2022. Os números devem assustar ambientalistas. Em 2014, o último ano do levantamento, o Brasil tinha 3.299 espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção em 2014. Esse número representava 19,8% do total de 16.645 espécies avaliadas nas Contas de Ecossistemas: Espécies Ameaçadas de Extinção no Brasil, divulgadas pelo IBGE. O estudo analisou os números de espécies ameaçadas nos biomas brasileiros (Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e Mar e ilhas oceânicas) e diferentes tipos de ambiente (terrestre, água doce e marinho).

Cyberbullying

Fica instituída a Semana Verde e Branca de Enfrentamento à Intimidação Sistemática (Bullying) e ao Cyberbullying nas escolas públicas e privadas da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. A determinação é da Lei nº 10.023/23, de autoria dos deputados Júlio Rocha (Agir) e Renata Souza (PSol), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro, com veto parcial, e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (23). A norma altera a ementa da Lei 6.401/13, que institui a “Semana de Combate ao Bullying e ao Cyberbullying”, com o objetivo de disseminar a esperança e paz no ambiente escolar.

Enfrentamento

Entre as ações previstas pelo novo texto, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário do Estado poderão iluminar os prédios que sediam seus órgãos na cor verde e branca. As escolas da rede estadual de educação ainda podem promover ações educativas nos estabelecimentos de ensino com o propósito de promover o enfrentamento ao bullying e ao cyberbullying.

Fraudes

As instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC) deverão compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes e golpes no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). A medida consta de norma aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo BC, em reunião na semana passada.

‘Chicote da censura’

A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Radiodifusão, instalada recentemente no Congresso Nacional, é presidida pelo deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP) e tem o objetivo de defender os interesses dos proprietários das emissoras de rádio de todo o Brasil.

O deputado defende a regulamentação da internet através do PL 2630 – chamado de “PL das Fake News” pelo governo e carimbado como “PL da Censura” pela oposição. De acordo com o parlamentar, “a proposta não visa censurar as pessoas”. No entanto, segundo ele, isso pode acontecer por obra do STF (Supremo Tribunal Federal) ‘se o Congresso não regular as redes sociais no país’.

Cultura em Pinheiral

A Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo de Pinheiral está com as inscrições abertas para agentes culturais interessados em fazer parte do Conselho de Cultura do município. O Fórum de Cultura será realizado no dia 02 de junho das 8 às 12h no Auditório da Sede da Prefeitura Municipal de Pinheiral, situada na Rua Justino Ribeiro, 228, bairro Ipê. A inscrição será feita via formulário Google Forms, pelo link: https://forms.gle/BiTzKQpNUvKSaPGa6, ou presencialmente na secretaria, nos horários das 9h às 12h e 14h às 16h. Vale ressaltar que além do preenchimento do formulário, se faz necessário o preenchimento do documento de inscrição, tanto para eleitor quanto para candidato.

Sicoob

A partir do investimento em tecnologia de ponta para expandir sua atuação em todo o Brasil, o Sicoob quebrou um recorde na quantidade de cooperados participando em uma única Assembleia Geral Ordinária (AGO). Mais de 56 mil cooperados conectaram-se de forma on-line e 20 mil estiveram fisicamente presentes na última reunião do Sicoob Credicitrus, uma das 339 cooperativas singulares que integram o Sicoob. O feito ocorreu em abril último e demonstra a capacidade de mobilização do cooperativismo financeiro tanto no mundo digital quanto no físico.