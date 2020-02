Recebendo um prédio

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 23:04 horas

O prefeito de Piraí, Dr. Luiz Antonio (PDT), recebeu, nesta segunda-feira (3), o secretário estadual de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Leonardo Rodrigues.

Na ocasião, a reunião marcou a entrega do prédio antigo da Faetec a Prefeitura de Piraí.

“Agradeço ao secretário Leonardo Rodrigues que gentilmente veio a Piraí nos entregar o prédio antigo da Faetec, onde vamos colocar o serviço de vigilância em saúde. Assim, a prefeitura vai reformar o local de trabalho dos profissionais que trabalham na Vigilância”, explicou Dr. Luiz Antonio.

“É importante garantir que os nossos funcionários que lá trabalham tenham mais tranquilidade e conforto durante o expediente para assim, prestarem um melhor serviço para a nossa comunidade”, acrescentou.

A devolução do prédio antigo da Faetec a Prefeitura só foi possível após o prefeito solicitar ajuda ao governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel. Dr. Luiz Antonio esteve reunido com o governador na manhã desta segunda-feira.

“Nesse sentido quero agradecer a presteza do governador Wilson Witzel com quem eu falei a respeito dessa questão, que imediatamente ligou para o secretário para formalizar a entrega ao Município. É uma conquista para Piraí”, finalizou Dr. Luiz Antonio.

Dinheiro em caixa

A Caixa Econômica Federal assinou o contrato de financiamento da segunda fase do Residencial Mirante. Serão 128 apartamentos, dos quais 37 já estão vendidos. O valor geral de venda (soma dos preços dos apartamentos é de R$ 28.896.000,00.

Participaram da cerimônia: Mauro Campos, presidente da Aceplan, Paula, gerente de Pessoa Jurídica da Caixa, Nívea Maia , representando a MN Assessoria Imobiliária, correspondente bancária contratada pela empresa e as equipes da Caixa e da Aceplan. As obras estão aceleradas e a entrega está prevista para maio de 2021.

Regulariza

A Aceplan, representada por Mauro Campos, e Vinicius Cunha, da Pinheiral Incorporadora Imobiliaria SPE, assinaram no dia 04.02.2020, no gabinete do Prefeito de Pinheiral Ednardo Barbosa, a documentação para regularização do Loteamento Arvoredo junto com Secretário de Infraestrutura Luiz Henrique. Com isso, o local se torna um empreendimento com a marca da construtora. A primeira fase vem com 156 lotes e 70 casas.

Acumula

Além de ser presidente da Aceplan, Mauro Campos é diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil e do Mobiliário do Sul Fluminense. Foi na qualidade de sindicalista que ele falou sobre as ações do Creci em Volta Redonda.

Aprovado

A Câmara Municipal de Resende aprovou, na noite de segunda (03), o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, que prevê a adequação ao salário mínimo do vencimento base dos funcionários públicos da Prefeitura – hoje o valor nacional vigente no país é de R$ 1.045,00. A medida, no artigo segundo, estabelece que a lei passe a valer retroagindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro deste ano. Ela beneficia 2.061 servidores ativos e inativos. A votação aconteceu em primeira e segunda votação, em caráter de urgência especial, sendo aprovada por unanimidade.

Aguardando

Para o presidente da Câmara, vereador Edson Peroba (Cidadania), esta adequação salarial vinha sendo aguardada com muita expectativa, por parte dos funcionários. “Não temos dúvidas nenhuma sobre isso. “Os servidores que recebem menos que um salário mínimo vêm atravessando momentos difíceis, também por conta da crise econômica pela qual atravessa o país. E cobravam tal alteração, que é realmente necessária”, salientou.

Retroativa

O vice-presidente da Câmara, vereador De Araújo (MDB), relator do projeto, também elogiou a adequação salarial. Mas ressaltou que a medida deveria ser retroativa ao mês de janeiro, para ser mais justa à categoria.

Necessidade

O vereador Pedro Paulo Florenzano (PP) destacou a necessidade de o projeto ser aprovado. “Muitas prefeituras estão sem condições até mesmo de arcar com suas respectivas folhas de pagamento, por falta de receita orçamentária. E em Resende, pelo menos, está sendo concedida esta adequação aos trabalhadores que ganham menos”, avaliou.