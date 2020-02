Recesso carnavalesco

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2020, 21:11 horas

A Câmara Municipal de Volta Redonda retomou os trabalhos em 17 de fevereiro, fez a segunda sessão no dia 18 e interrompeu os trabalhos novamente.

Diferentemente do que seria de se esperar, não houve sessão no dia 20.

Nem vai haver nesta quinta.

A retomada só acontece na segunda, dia 2 de março.

Intervalo

Por causa do Carnaval, que começou no dia 21 e terminou no dia 25 – com a quarta de Cinzas, 26, para curar a ressaca, os vereadores de Volta Redonda ficaram sem sessões entre os dias 20 de fevereiro e 2 de março. Ficaram sem ser realizadas votações nos dias 20 e 27.

Combustível

De acordo com o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), fevereiro começou com movimentação de queda no preço dos combustíveis nos postos da Região Sudeste. A redução no preço do etanol em 13,03% coloca o Sudeste como destaque na comercialização do etanol mais barato, com o litro vendido a R$ 3,215, ante os R$ 3,697 de janeiro.

Mais caro

Nos primeiros dias de fevereiro, o Rio de Janeiro segue como o Estado da região com a gasolina mais cara do Brasil: R$ 5,072. O litro do etanol é o segundo mais caro do Brasil, comercializado a R$ 4,320, inferior apenas ao das bombas nos postos do Rio Grande do Sul, onde o motorista desembolsa R$ 4,477 por litro.

Mais barato

Em contrapartida, São Paulo segue como o Estado que apresenta os preços mais vantajosos para os motoristas. É o líder no ranking nacional do menor preço por litro do etanol, comercializado a R$ 3,091 nos primeiros dias do mês. Já a gasolina está na quarta posição no ranking, considerando os preços mais vantajosos ao consumidor, com o litro vendido a R$ 4,479.

Variações

“Percebemos grandes variações no preço dos combustíveis na região, onde são observadas as maiores diferenças entre os preços mais baixos e os mais altos praticados pelos Estados do Sudeste. Mas já podemos observar uma tendência de baixa nos preços do etanol e da gasolina, que pode compensar as altas recorrentes para os combustíveis em 2019”, comenta o Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, Douglas Pina.

Comportamento

O IPTL também apresenta uma análise do comportamento de preços do último mês de 2019. Os motoristas da Região Sudeste continuaram a pagar pelo litro da gasolina mais caro do País, mantendo a região na liderança do ranking, com a média puxada pelo Rio de Janeiro. Em contrapartida, O combustível foi comercializado à média de R$ 4,820, após aumento de 0,9% com relação ao período anterior. No caso do etanol, janeiro fechou com a média de R$ 3,697 por litro, com um acréscimo de 3,49% sobre o preço de dezembro.

Diferença

A variação nos preços dos combustíveis entre os Estados da região é uma das mais expressivas do Brasil, com uma diferença de até 13,5% na média cobrada por litro de gasolina, e de até 39,1% para o etanol.

São Paulo

No recorte por Estado, os postos paulistas seguem com os menores valores de toda a região. Com relação à média nacional, foi 5,2% mais barato abastecer com gasolina, que custou, em média, R$ 4,474. São Paulo é o quarto colocado no ranking de menor preço do litro desse combustível. No caso do etanol, o Estado tem o etanol mais barato na lista dos melhores preços, com o preço médio do litro a R$ 3,092. O valor é 17% menor que a média nacional.

Rio

Na contramão, os motoristas do Rio de Janeiro encontram nas bombas a gasolina e o etanol mais caros da região. O preço médio da gasolina no Estado (R$ 5,077) é o mais caro do Brasil e está 7,6% acima da média nacional; no caso do etanol, o valor médio apontado pelas bombas no Rio de Janeiro (R$ 4,301) é o segundo mais alto do Brasil e está 15,4% acima da média nacional.

Minas

Em Minas Gerais, o preço da gasolina apresentou um pequeno reajuste, de 0,57%, e passou de R$ 4,900 para R$ 4,928. Já o litro do etanol foi comercializado, em média, a R$ 3,414, 3,26% mais que em dezembro.

Espírito Santo

O Espírito Santo, por sua vez, registrou uma média de R$ 4,800 para o preço da gasolina em janeiro, após um reajuste de 0,48% no valor pago por litro em dezembro. Para o etanol, o custo do litro foi corrigido em 3,1%, e passou de R$ 3,857 para R$ 3,979.