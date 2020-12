Recuperando o Grêmio da Verolme

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2020, 19:34 horas

A parceria entre a Prefeitura de Angra e o Governo Federal vai tornar realidade a recuperação do Grêmio Desportivo Verolme, o GDV, clube construído em 1985 pelas mãos dos trabalhadores metalúrgicos do Estaleiro Brasfels (na época, Estaleiro Verolme) após o expediente na empresa.

Nesse domingo (13), o secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento, o ex-atleta olímpico Bruno Souza, realizou uma visita técnica ao espaço, acompanhado do prefeito Fernando Jordão e da deputada estadual Célia Jordão.

“Esta agenda é fruto de um encontro que tive, na última semana, com o secretário nacional de Esporte, Marcelo Magalhães, em Brasília. Lá eu apresentei o projeto de recuperação do GDV e imediatamente ele marcou esta visita ao espaço, que é maravilhoso e já sediou campeonatos estaduais de basquete e grandes eventos esportivos e sociais”, frisou o prefeito Fernando Jordão.

Ainda de acordo com o prefeito, há um outro projeto para ser desenvolvido no GDV.

“Nossa ideia é, se a população aprovar, instalar aqui a primeira escola esportiva cívico-militar do país. Já entreguei esse projeto nas mãos do senador Flávio Bolsonaro, que é nosso parceiro e irá nos ajudar. Se a gente não ocupar o GDV com coisa boa, o espaço será ocupado por coisa ruim e o esporte é uma oportunidade para que as crianças e jovens tenham um futuro melhor”, ressaltou Fernando Jordão.

Segundo o secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento, o objetivo é que o local seja utilizado para inclusão social, iniciação esportiva e esporte de alto rendimento.

“Nem todo município tem um espaço bom como esse para ser explorado e investido. O mais importante é que o prefeito Fernando Jordão tem essa visão de valorização do esporte e o nosso presidente Jair Bolsonaro quer formar parcerias como esta para dar outra oportunidade de futuro às crianças e os jovens. Espero voltar a Angra muito em breve, já para acompanhar o início das obras”, destacou Bruno Souza, que também conheceu o complexo esportivo da Praia da Chácara.

A visita técnica para conhecimento da área de 54 mil metros quadrados do GDV foi acompanhada por secretários do governo, membros da Associação Metalúrgica e Marítima de Angra dos Reis, vereadores Helinho do Sindicato e Marquinho Coelho e os parlamentares eleitos: Jorginho Brum, Jorge Eduardo Mascote, Charles Neves e Dudu do Turismo.

Contra a crise

O Programa de Enfrentamento da Crise Econômica pela Pandemia do Coronavírus será instituído no Rio, por determinação da lei 9.129/20. O objetivo é reduzir a burocracia e as taxas cartoriais, além de estimular o mercado consumidor interno e aumentar a oferta de vagas de emprego.

Publicada

A medida, de autoria dos deputados André Ceciliano (PT), Alexandre Freitas (Novo), Rodrigo Bacellar (SDD) e Delegado Carlos Augusto (PSD), foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (14/12). Segundo a norma, o Poder Executivo deverá promover o diálogo com representantes dos diversos setores econômicos estaduais.

Mecanismos

Por meio do programa, deverão ser criados mecanismos para o tratamento jurídico diferenciado de micro e pequenas empresas, para simplificar as obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

Menos taxas

O Governo do estado também deverá atuar para a diminuição das taxas de serviços cartoriais, em especial àquelas referentes à regulação de micro e pequenas empresas. Esta redução deverá ocorrer através de lei, enviada pelo Executivo à Alerj.

Objetivos

O programa também terá os seguintes objetivos: estímulo à criação de estratégias para fortalecimento do setor varejista; estímulo à criação de vagas para menores aprendizes e redução das desigualdades raciais, geracionais e de gênero no mercado de trabalho. A lei ainda determina que o Governo reduza a burocracia e exigências para regularização de autoescolas. A medida deverá ser regulamentada pelo Executivo através de decretos.

Programa

“Devido à grave crise financeira causada pela pandemia da covid-19, torna-se fundamental que o Estado crie um programa de reconstrução da economia, a fim de evitar o encerramento de diversas atividades econômicas. Além disso, é importante frisar que a lei beneficiará, especialmente, os pequenos empreendedores, os quais são responsáveis pela maior parcela de emprego e renda do Rio”, explicou André Ceciliano, presidente da Alerj.