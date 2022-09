Recurso rejeitado

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 17:48 horas

O plenário do TRE rejeitou por unanimidade os embargos de declaração interpostos pelo ex-prefeito Samuca Silva em relação à sentença que o considera inelegível.

***

Resta a Samuca, agora, ir ao TSE, última instância da Justiça Eleitoral.

***

Até a decisão do TSE, Samuca continua a ser considerado candidato, desde que peça o efeito suspensivo.

Conselho

Após todos os prazos cumpridos e editais de convocação divulgados foram eleitas em assembleia geral, as entidades da sociedade civil que irão compor através de seus representantes o novo quadro do Conselho Municipal de Turismo de Pinheiral (Comtur) para o mandato 2022/2024. Os editais foram publicados nas redes sociais e quadros de aviso da Prefeitura de Pinheiral, rádio local e jornais pelo período de 08 a 19 de agosto e prorrogado até o dia 24 dando oportunidade a todas as entidades interessadas em compor o Comtur.

Assembleia

A eleição ocorreu em assembleia geral realizada no último dia 02/09, que contou com a participação da secretária de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa, e representantes das secretarias do Ambiente e Desenvolvimento Rural, Finanças, Procuradoria Jurídica, bares e restaurantes. No pleito foram eleitas quatro entidades da sociedade civil que tem prazo até esta quinta-feira, 09 para apresentar através de ofício seus indicados para composição do Conselho Municipal de Turismo para o mandato que se encerra em 2024.

Entidades eleitas

Foram escolhidas as seguintes entidades : Associação Comercial Industrial e Agro-Pastoril de Pinheiral – Aciap; Agência de Viagem Pinheiral; Fazenda Confiança e Elb Campos Hotel e Restaurantes Me (Pinheiral Palace Hotel).

Ideias

– Concordamos todos que as ideias propositivas, o entusiasmo e o envolvimento foram os pontos altos do evento de eleição das entidades – destacou o diretor do departamento de Turismo, Jorge Luiz Gomes.

Prevenção

A Prefeitura de Vassouras intensificou as ações pelo Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio, lembrando, neste sábado, 10 de setembro, com o tema “A vida é a melhor escolha”. A programação da Secretaria Municipal de Saúde contém diversas atividades sobre o tema, com rodas de conversa e orientação da população para procurar um dos Caps (Centros de Atenção Psicossocial), do município, nos casos de algum sofrimento psíquico.

Tema sensível

“O Setembro Amarelo vem para nos ajudar a trabalhar esse tema extremamente sensível no nosso dia a dia, mas que precisa ser abordado e que pode ser evitado quando há a correta abordagem das pessoas em estratégias em saúde pública”, disse a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira, reforçando que o tema deve ser trabalhado com cuidado e responsabilidade e acompanhado de perto por equipe multidisciplinar, com atuações, principalmente com psicólogo e psiquiatra.

Atividades

No decorrer do mês, Setembro Amarelo, os Caps intensificarão as rodas de conversa, oficinas e palestras com informações sobre a importância de buscar atendimentos em uma das unidades, cuja as abordagens dos casos são realizadas com cuidado e respeito às singularidades das pessoas.

Reforço

O prefeito Severino Dias reforçou as ações voltadas ao acolhimento das pessoas em sofrimento psíquico. Ele ressaltou que esse trabalho não para e é realizado no dia a dia das equipes da Saúde Mental: “É importante frisar que este é um mês onde damos mais atenção ainda aos problemas de saúde mental. Porém a cidade já faz esse trabalho de acolhimento durante todo o ano. As pessoas ainda tem uma certa resistência em tratar esse tipo de problema.As doenças psicológicas são doenças que também precisam de atenção e tratamento adequado, e uma rede de profissionais qualificados para isto”, ressaltou.

Trabalho contínuo

A vice-prefeita, Rosi Silva também falou sobre o assunto e lembrou que o tema deve ser trabalhado durante o ano todo. “Nós usamos o mês de Setembro como marco para as discussões a cerca do assunto. Mas, saúde mental deve ser discutida e levada a sério durante todo o ano. Nosso município tem uma rede de apoio excelente e à disposição para quem precisar”, afirmou Rosi.

Setembro amarelo

O tema começou a ser trabalhado no Brasil em 2015, para conscientizar a população e entes públicos da importância tanto de se cuidar da saúde mental como de promovê-la como política pública para prevenção ao suicídio.

Números

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 01 milhão de casos. Ainda segundo a OMS sabe-se que praticamente todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente.