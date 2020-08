Reflexos da cassação

Matéria publicada em 24 de agosto de 2020, 19:37 horas

Depois da sessão em que a Câmara Municipal de Volta Redonda decidiu cassar o mandato do ex-vereador Paulinho do Raio-X, o autor da denúncia, Rodrigo Furtado, e o presidente da Comissão Processante, Sidney Dinho, se manifestaram sobre o assunto em suas redes sociais.

***

Rodrigo Furtado escreveu que sua missão foi buscar justiça: “Não é com felicidade, mas com sensação de dever cumprido que anuncio a vocês que Paulinho do Raio-x foi cassado por 19 votos. A Justiça e a verdade prevaleceram. Agradeço a todos que estiveram do meu lado, entendendo meu papel nessa missão. Sofri ataques de todos os lados que respingaram na minha família. Mas, no final, tudo deu certo e a Câmara continuará sendo a Casa da Democracia e da Justiça”.

***

Sidney Dinho reafirmou que é independente: “Hoje (sexta, 21 de agosto) foi dia de votação do Processo do vereador Paulinho do RX e estou passando para deixar nossa fala durante a sessão de julgamento. Repudio a atitude de quem não consegue incorporar e se fazer respeitar por pertencer a um poder independente como é Poder Legislativo de Volta Redonda. Não sou capacho e nem tenho rabo preso com ninguém. Meu compromisso é somente com Volta Redonda”.

Luto no Bramil

O empresário dono do grupo Mil, Josemo Correia de Melo, faleceu na tarde desta segunda (24), vítima de Covid 19. Josemo é responsável pela geração de mais de seis mil empregos diretos em toda região. O empresário foi internado no dia 30 de julho, mas infelizmente não resistiu e moreu esta tarde no Rio de Janeiro.

A Câmara Municipal de Três Rios publicou nota de pesar.

Lamenta

Em nota, a Firjan lamentou o falecimento de Josemo Corrêa de Mello, diretor-presidente do Grupo Mil, aos 81 anos, nesta segunda-feira, dia 24. O empresário fazia parte do Conselho Empresarial da Firjan no Centro-Sul Fluminense desde sua fundação em outubro de 2014.

Atuação

Pela atuação destacada no comando de um dos principais grupos empresariais do Estado do Rio, Josemo Corrêa de Mello recebeu a Medalha do Mérito Industrial, em 2012. A homenagem é concedida pela Firjan às personalidades que mais se destacam na trajetória profissional e em defesa da indústria do Rio de Janeiro.

Biografia

Josemo nasceu em uma família pobre, enfrentou dificuldades financeiras e de saúde ainda na infância e persistiu para fazer com que um negócio próprio desse certo. Com a ajuda da família administrativa uma rede de supermercados, indústrias de alimentos e bebidas e empresas que comercializam desde pneus a materiais de construção que empregam cerca de 6 mil pessoas.

Solidariedade

A Firjan afirmou que se solidariza com os familiares, amigos e funcionários do empresário e reconhece sua importante participação na indústria do interior fluminense que contribuiu para projetar a região a uma posição de destaque no cenário nacional.

Participa

O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar da web conference que será promovida pelo Aço Brasil, que reúne as siderúrgicas do país. O tema do evento será “Pós-Covid 19: Preparando-se para a Retomada”. O evento está marcado para 28 de agosto (sexta-feira) das 16 às 18 horas.

Incentivos

A Lei 4.321/04 – que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais – será revogada. A determinação é da Lei 8.983/20, de autoria original do deputado Luiz Paulo (PSDB), que foi sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicada pelo Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (24/08).

Perda de finalidade

O deputado explica que a norma já perdeu finalidade, pois autoriza o Executivo a conceder incentivos fiscais por decreto, além de não respaldar os benefícios de acordo com convênio específico. “A norma já não está mais valendo devido à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e do advento do Regime de Recuperação Fiscal (RRF)”, afirmou o parlamentar.