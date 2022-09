Reforma de apartamentos

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 18:39 horas

Foi assinada nesta sexta-feira, dia 9, a ordem de serviço para o início das obras de reforma de 40 blocos do conjunto habitacional localizado no bairro Cidade Alegria.

O documento foi assinado pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz e pelo secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi.

As obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da secretaria estadual de Infraestrutura e Obras, são consequências de um olhar com carinho para a região sul do estado, além de serem mais um fruto da boa relação entre o Governo do Estado e a gestão municipal de Resende.

Lista

A reforma do conjunto habitacional entra para a lista de intervenções em Resende realizadas em parceria com o Governo do Estado nos últimos anos. Entre os demais frutos dessa proximidade estão as tão aguardadas obras no Trecho 1 da Avenida Resende-Riachuelo, o novo sistema de drenagem da Rua Antenor O’rreilly, na Morada da Colina, a construção de 64 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Morada da Felicidade, a duplicação da ponte do Surubi, a pavimentação de diversos bairros da cidade, como a Vila Santa Cecília, Morada da Colina e Tangará, entre outras intervenções que estão para acontecer, como as obras de revitalização da Praça da Matriz, a construção de nova área de lazer em Visconde de Mauá, a construção do viaduto na Morada do Castelo e de uma ponte no Jardim Beira Rio.

Problemas solucionados

A reforma do conjunto habitacional da Cidade Alegria colocará ponto final em problemas enraizados na estrutura dos blocos, que causam riscos à integridade dos moradores, além de danos causados ao longo do tempo nos blocos. A intervenção era uma antiga demanda da população local, que enfim poderá habitar com mais segurança.

Comemora

– É muito importante para um governo municipal poder contar com o trabalho de parceria com o governo estadual. Isso em qualquer lugar do país. Em Resende, essa parceria já vem gerando muitos frutos. A reforma dos blocos do Conjunto Habitacional da Cidade Alegria é mais um desses e que, certamente, atenderá uma demanda vital para nossa população. Estaremos acompanhando todo o processo e esperamos em breve assegurar uma situação de mais dignidade e segurança para esses moradores – celebrou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Falando com os empresários

O governador Claudio Castro vai à Firjan na próxima segunda-feira, dia 12, às 12h.Cláudio Castro é candidato à reeleição ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. No encontro, o candidato apresentará aos empresários industriais fluminenses suas propostas. Na semana passada, o candidato do Partido Novo ao governo do estado do Rio de Janeiro, Paulo Ganime, foi ouvido pelos industriais.

Negócio fechado

O presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, assinou um cheque de R$ 5,2 bilhões e concluiu a compra da cimenteira LafargeHolcim Brasil, anunciada no início de setembro de 2021.

Expansão

Em meados do ano passado, a cimenteira de Steinbruch também adquiriu a Cimento Elizabeth, da Paraíba, por R$ 1,1 bilhão. As compras da Elizabeth e da LafargeHolcin elevam a CSN ao posto de segundo maior produtor de cimento do país, ficando atrás apenas da Votorantim Cimentos e logo à frente da InterCement Brasil.

Caminhando pelo Retiro

O líder do movimento “Vem Pra Direita”, Hermiton Moura, prossegue com sua campanha para deputado federal. Ele vai fazer uma caminhada na terça-feira (13) pelas ruas do Retiro, acompanhado do candidato a deputado estadual Bruno Marini. Ambos são apoiadores de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição.

Pelo piso

No próximo domingo (11/09), a Enfermagem se reúne em Copacabana para uma grande passeata em defesa do piso nacional da categoria. A manifestação conta com apoio de entidades profissionais e de lideranças políticas como a deputada estadual Enfermeira Rejane. A Lei que cria o piso foi suspensa no fim de semana pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF. O ato que encerra a semana de luta da categoria terá concentração às 10h, no Posto 6.

Liminar

A lei que instituiu o piso, uma luta de quase três décadas da categoria, foi sancionada no início de agosto, mas os empresários da saúde foram à Justiça para impedir sua implantação. O ministro Barroso concedeu liminar à Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, que representa o setor privado da Saúde, suspendendo o pagamento dos novos valores.