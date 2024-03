Reforma em Mambucaba

O ex-presidente Jair Bolsonaro está enfrentando dias difíceis, mais de um ano após deixar a presidência da República.

Desta vez é a reforma de sua casa, na Vila Residencial de Mambucaba, em Angra dos Reis, que virou alvo de denúncias.

O portal Metrópoles publicou, neste fim de semana, reportagem ligando Bolsonaro ao empreiteiro Renato de Araújo Corrêa, que é seu pré-candidato a prefeito de Angra.

A reportagem aponta que a obra teve a participação de Renato e que ele teria vencido licitações de quase R$ 17 milhões no governo do Estado, que é administrado por Cláudio Castro, do PL.

Ao Metrópoles, Renato negou que tenha sido contratado para a obra, mas ele teria sido visto por pessoas que não quiserem se identificar frequentando o imóvel durante a obra.

Para piorar a situação de Bolsonaro, o Metrópoles publicou um vídeo em que o ex-presidente discursa, durante um evento em Angra dos Reis, no dia 7 de janeiro deste ano.

Na ocasião, Bolsonaro comenta com a plateia sobre a reforma em sua residência.

No vídeo, Bolsonaro aponta com a mão para Renato, ao seu lado no palco, e diz que o empresário estava “pagando” tudo.

“Minha casa aqui não é o sítio de Atibaia, não”, prosseguiu, em referência ao imóvel eixo das investigações por corrupção e lavagem de dinheiro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Lava Jato.

Ao Metrópoles, Renato negou ter sido o responsável por executar a obra na casa de Bolsonaro.

“Foi uma empresa terceirizada”, explicou, sem dizer quem teria terceirizado o serviço.

Ele argumentou que o ex-presidente pagou a suposta firma e tem todas as notas fiscais.

Ao fim da entrevista ao Metrópoles, o empreiteiro admitiu que usou seus funcionários para finalizar a reforma, sem explicar por que esse serviço não foi feito pela suposta firma titular do trabalho.

O imóvel, antes da obra, segundo o Metrópoles, estava avaliado em cerca de R$ 1 milhão.