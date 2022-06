Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 17:42 horas

O Grupo de Trabalho Multidisciplinar composto por diversas secretarias, para definir estratégias para a regularização fundiária de imóveis em Itatiaia sem titulação de propriedade, realizou nesta terça-feira (14/06) encontro com representantes do Cartório Ofício Único de Itatiaia.

***

De acordo com o Secretário de Habitação, Izael Bernardes, que faz parte da equipe, o objetivo foi alinhar informações entre a administração municipal e o cartório, para viabilizar a documentação dos imóveis que serão objeto do processo de regularização fundiária que está sendo iniciado no município.

***

“Como estamos iniciando a regularização fundiária na cidade é importante estarmos em consonância com o Ofício Único para que, no momento do registro dos imóveis, a documentação esteja correta e a tramitação aconteça sem problemas”, afirma Izael, acrescentando que a cooperação do cartório será fundamental no processo de legalização das áreas.

Ocupação

Segundo o Secretário de Habitação, a ocupação de diversas áreas públicas e privadas, em Itatiaia, ocorridas no passado, tornou comum o fato de muitas famílias terem edificado suas casas sem ter escritura e averbação do imóvel. E sem a documentação que assegure a propriedade definitiva, muitas vezes tendo somente um termo de posse, as famílias não estão aptas a, por exemplo, obter um empréstimo na Caixa Econômica Federal para construção ou ampliação de sua casa.

Preocupação

“Temos em Itatiaia uma parcela significativa de nossa população que convive diariamente com a preocupação de ainda não ter regularizado seus imóveis e nosso objetivo, ao iniciar o processo de regularização dessas áreas, é justamente garantir a propriedade definitiva para quem hoje se encontra nessa situação”, conta.

Fertilizantes

O Estado do Rio agora tem um Plano Estadual de Fertilizantes e Biofertilizantes, que prevê uma Política Especial Tributária para o setor. Com isso, será possível atrair investimentos que já estão previstos no Plano Nacional de Fertilizantes. A medida foi estabelecida pela Lei 9.716/22, de autoria do presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada na edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira (14/06).

Diretrizes

A medida estabelece diretrizes para o desenvolvimento do setor no Rio, ampliando as possibilidades de o estado receber parte dos novos parques industriais previstos no Plano Nacional de Fertilizantes do Governo Federal. Recentemente, a guerra entre Ucrânia e Rússia vem impactando a produção agrícola no país – dada a dependência de fertilizantes importados daquela região.

Mercado

Um dos maiores produtores de grãos do mundo, o Brasil hoje está em 4º lugar entre os países que mais consomem fertilizantes. Segundo o plano nacional, até 2050, a União pretende reduzir de 85% para 45% a dependência da importação – mesmo que a demanda venha a dobrar. Para contribuir com até 20% dessa redução, o Plano Estadual de Fertilizantes vai incentivar a implantação de plantas industriais no estado, promovendo a sinergia com a cadeia de gás natural. Em janeiro deste ano, o Rio de Janeiro foi responsável por 61,3% do gás produzido em todo o território nacional.

Fartura

Autor da norma, Ceciliano comentou que o Rio tem fartura de gás e instituições científicas necessárias desenvolver pesquisas para a produção de fertilizantes. “Temos portos, ferrovias e, é claro, um mercado consumidor. Hoje, 60% do gás produzido está sendo reinjetado. Estamos brigando pela possibilidade de termos um gasoduto no estado, justamente para podermos distribuir esse gás e não precisarmos mais reinjetá-lo”, acrescentou.

Intenção

A intenção é que o programa promova vantagens competitivas para o estado, melhorando o ambiente de negócios e incentivando a pesquisa e inovação do setor. Capacitar a mão de obra especializada local também é uma das premissas, assim como estruturar um centro de excelência em fertilizantes. Para promover essa iniciativa, a lei prevê o uso de recursos dos fundos estaduais, incluindo o Fundo Soberano.

Meio ambiente

A medida também tem preocupação ambiental, já que incentiva o aproveitamento de lixo urbano e industrial para a nutrição de plantas e do solo para o plantio e crescimento de sementes. Pelo menos uma das plantas a serem implementadas no estado deverá ser baseada no uso de hidrogênio, amônia verde e energia limpa.

Política tributária

A lei também prevê uma política tributária especial para o setor, devendo o Governo do Estado promover iniciativas legais para reduzir a alíquota de impostos sobre os insumos utilizados, além de investimentos em tecnologia e infraestrutura. O Executivo também terá que fazer esforços para produzir convênios no sentido de zerar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das indústrias de fertilizantes e biofertilizantes. Para ter acesso aos benefícios, as empresas teriam que apresentar um projeto de implantação, ampliação ou modernização de plantas de fertilizantes.