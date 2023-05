Reintegração na CSN

Matéria publicada em 26 de maio de 2023, 08:28 horas

O departamento jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense ganhou mais uma ação contra a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que desta vez terá que reintegrar uma funcionária para seu antigo posto de trabalho.

***

A decisão foi da juíza Monique da Silva Caldeira Kozlowski, da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda. De acordo com a sentença publicada (Processo: 0100319-62.20023.5.01.03.42), a CSN tem que proceder a reintegração imediata, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

***

“Mais uma vitória do trabalhador. Ficamos honrados em poder contribuir com o associado, que volta a confiar no seu Sindicato, que está sempre aqui para defender e apoiar o trabalhador”, disse o diretor jurídico, Leandro Vaz.

A decisão ainda cabe recurso.

TAV I

Segue a todo vapor as conversas para finalmente sair do papel a construção da nova ferrovia o entre São Paulo e Rio de Janeiro, com duas paradas intermediárias. Uma delas será em Volta Redonda. No momento, o cronograma encontra-se na fase de elaboração de projeto básico e Estudo de Impacto Ambiental para emissão de licença prévia.

TAV II

Volta Redonda, inclusive, recebeu há algumas semanas a visita dos representantes da TAV Brasil Empresa Brasileira de Trens de Alta Velocidade. A comitiva foi recebida pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Sodré, o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), Abimailton Pratti, e o vereador Rodrigo Furtado (PSC), da comissão da Câmara Municipal que elabora o novo Plano Diretor.

TAV III

Um dos assuntos predominantes no encontro foi a viabilidade de terrenos para a instalação do terminal de embarque e desembarque do Trem de Alta Velocidade. Entre as propostas apresentadas à mesa, uma seria na Rodovia dos Metalúrgicos, nas imediações do loteamento Reserva do Valle e da sede da A.Abreu Beneficiamentos. A proximidade com a via Dutra é um dos atrativos.

TAV IV

Outra opção, em condição geográfica parecida, é o bairro Roma. Para ser mais específico, num terreno a poucos metros do que está destinado à construção do Aeroporto Regional Vale do Aço. “Ampliaria o crescimento de Volta Redonda, levando desenvolvimento imobiliário e, consequentemente, econômico para aquela região do Roma”, observou o vereador Rodrigo Furtado.

Polo Automotivo

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio Lima Leite, afirmou, nesta quinta-feira (25), em São Paulo, que a redução de impostos no setor, anunciada pelo governo federal, está produzindo efeitos imediatos na cadeia de produção automobilística. Ele disse que as montadoras já estão alterando planejamentos para poder produzir mais.

Para ele, a queda de impostos poderá elevar a produção do setor em cerca de 300 mil veículos por ano. Ele ressaltou, no entanto, que as medidas ainda não foram anunciadas na sua integralidade.

Mata Atlântica

A lei de preservação e de replantio da Mata Atlântica no Rio de Janeiro será tema de audiência pública, nesta sexta feira (26/05), realizada em conjunto pelas comissões do Cumpra-se e de Defesa do Meio Ambiente, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A reunião acontecerá, às 10h30, na sede do Legislativo fluminense, e será transmitida ao vivo pela TV Alerj.

A audiência ocorrerá na véspera do Dia Nacional da Mata Atlântica, e um dos principais pontos em debate será a importância da reconstituição ecológica, com espécies nativas, de corredores de biodiversidade no estado, incluindo as matas ciliares dos rios.

Racismo

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão, nesta quinta-feira (25), o Projeto de Lei 64/23, que institui o 07 de abril como Dia da Resposta Histórica Contra o Racismo no Futebol. A medida é de autoria original dos deputados Verônica Lima (PT), Felipinho Ravis (SDD) e Andrezinho Ceciliano (PT). Durante a votação, também foi cedida a coautoria para as deputadas Martha Rocha (PDT) e Dani Monteiro (PSol). A medida ainda precisa ser votada em segunda discussão pela Alerj.

O projeto foi inserido na pauta de votações após a manifestação de diversos deputados, na última terça (23), contra os atos racistas sofridos pelo jogador Vinicius Jr durante partida na Espanha.

OAB Barra Mansa

O presidente da 4ª Subseção da OAB Barra Mansa, Aloízio Perez, empossou nesta quinta-feira (25), a nova presidente da Comissão de Jornalismo e Mídia da entidade, a advogada e jornalista, Jane Portella. O mandato vai até 31 de dezembro de 2024, conferindo-lhe os direitos e prerrogativas inerentes ao cargo. A advogada Jane Portella vai acumular a vice-presidência da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e de membro da Comissão OAB/Mulher. “É com muita honra que passo a integrar as Comissões da OAB Barra Mansa. Chego aqui, com muito fôlego e disposição para trabalhar”.

Jane Portella é jornalista há mais de três décadas, formada pelo Centro Universitário de Barra Mansa, antigo SOBEU. No primeiro semestre de 2022, concluiu a graduação em Direito, também no UBM. Neste mesmo ano, prestou o XXXVI Exame de Ordem Unificado, tendo sido aprovada.

Faetec 60 vagas

Moradores de Areal, Paraíba do Sul e Três Rios que têm interesse em participar do programa ‘Novos Caminhos – Qualifica Mais, Emprega Mais’ podem se inscrever até a próxima quarta-feira (31), às 12h. Ao todo estão sendo oferecidas 60 vagas para o curso profissionalizante de auxiliar pedagógico das unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) nos três municípios. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da fundação, em faetec.rj.gov.br. Para concorrer a uma das vagas, o edital requer idade mínima de 17 anos e Ensino Médio completo. O processo seletivo se dá por sorteio, que será realizado no dia 31, após o encerramento das inscrições. O resultado será divulgado no mesmo dia. Os candidatos sorteados devem se matricular na unidade de ensino inscrita, do dia 1º ao dia 07 de junho.

Collor

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (25), que todos os ministros da Corte vão votar para definir a pena do ex-senador e ex-presidente da República Fernando Collor, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. A votação será na próxima quarta-feira (31).