Resende de olho na pandemia

Matéria publicada em 12 de agosto de 2020, 19:25 horas

Após um período de aparente estabilidade no número de infectados pelo coronavírus, Resende viveu o pico da doença em julho e dá sinais de que está caminhando para a queda na curva de contágio.

A informação foi dada na terça (11) aos vereadores pelo secretário municipal de Saúde de Resende, Alexandre Vieira, o Tande, no Plenário da Câmara Municipal.

Foi a terceira ida do secretário ao Plenário durante a pandemia. O convite partiu do presidente da Câmara, vereador Edson Peroba (Cidadania).

Testes

O aumento da testagem foi o principal motivo do aumento dos números registrados, segundo Alexandre Vieira. “Em julho, os planos de Saúde passaram a incluir esse serviço e a Prefeitura ampliou a quantidade de testes realizados, chegando a testar 97% das pessoas que procuraram atendimento médico”, destacou.

Flexibilização

Segundo ele, a reabertura do comércio e a retomada das atividades econômicas podem ter contribuído para o aumento da contaminação, mas não foram decisivos para tal. “Em se tratando de uma doença com alta transmissibilidade e levando em conta que o comércio voltou a funcionar no mês de abril, não faz sentido culpar o retorno das atividades econômicas pelo grande aumento da contaminação que tivemos em julho”, argumentou.

Cuidados

Para o secretário de Saúde, a falta de cuidado da população para prevenir a transmissão do vírus, porém, teve papel importante na elevação da curva. “As pessoas se cansaram e relaxaram os cuidados. São frequentes os casos de pessoas contaminadas que haviam participado de festas e confraternizações, causando o adoecimento de vários membros de uma mesma família e, muitas vezes, até mortes”, contou.

Números

Por outro lado, o secretário revela que os números de agosto vêm indicando o decréscimo da transmissão. “Em julho, Resende tinha uma média semanal de 100 a 120 pacientes ativos, esta semana temos 99 pessoas nessa situação e já estamos longe de ter todos os leitos hospitalares ocupados”, explicou. De acordo com Alexandre Vieira, a taxa de ocupação dos leitos em Resende é de 18% nas enfermarias e 65% nas UTIs, abrangendo hospitais públicos e privados.

Plano

Ele lembrou também que o município ainda não ativou seu plano de contingência para a Covid-19 e que, portanto, há novos leitos a serem disponibilizados nas redes pública e privada em caso de necessidade. “Chegamos a pensar que teríamos de mobilizar esses leitos em julho, mas não foi necessário e, para evitar o que aconteceu com os hospitais de campanha em várias partes do país – que foram abertos, geraram despesa e ficaram vazios -, estamos aguardando.”, revelou.

Aulas

No que diz respeito à volta às aulas, o secretário informou que o assunto está sendo estudado por um grupo de trabalho formado pela Prefeitura com a participação da comissão de Educação da Câmara, de funcionários das secretarias de Educação e de Saúde e de representantes da rede pública e privada de ensino. “Estamos fazendo um planejamento para a reabertura das escolas e os trabalhos já estão em estágio avançado, com as diretrizes no que tange à infraestrutura necessária para o retorno das aulas, com segurança já concluídas. As questões pedagógicas também estão sendo discutidas. No entanto, não ha previsão de volta às aulas”, adiantou.

Diagnóstico

Tande aproveitou para anunciar que a Santa Casa vai passar a contar com serviços de diagnóstico por imagem, incluindo tomógrafo, raio x digital e ultrassom, e agradeceu ao presidente da Câmara, vereador Peroba, e aos demais parlamentares que contribuíram para a conquista por meio da inclusão de emendas impositivas ao Orçamento. “Houve uma grande parcela de contribuição dos vereadores ao longo dos últimos anos para que esse objetivo fosse alcançado”, destacou. Segundo o secretário, a novidade trará grandes benefícios para Resende, funcionando também como uma alternativa aos exames de diagnóstico por imagem feitos no Hospital de Emergência, já que o tomógrafo daquela unidade é antigo, e com frequência tem sua utilização interrompida para manutenção.