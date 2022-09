Respeitando a tradição

Matéria publicada em 2 de setembro de 2022, 18:26 horas

Em visita a Volta Redonda, o candidato a governador pelo PDT, Rodrigo Neves, caminhou pela Avenida Amaral Peixoto.

***

Ele foi da altura do Posto JK até o ponto em que a via se interliga ao Viaduto Nossa Senhora das Graças.

***

A caminhada teve várias paradas em estabelecimentos comerciais, com direito a finalização num dos pontos mais tradicionais da cidade: o Bar Botafogo.

***

Apesar do nome, o local não é exatamente ponto de encontro de boêmios.

***

É conhecido pelo excelente cafezinho, e frequentado pelos trabalhadores e clientes do diversificado comércio do Centro

Pesquisa

O Procon-BM (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) divulgou na tarde desta sexta-feira, 02, duas novas pesquisas de gêneros alimentícios. A primeira direcionada a produtos que compõem a cesta básica e a segunda para produtos zero açúcar, zero lactose e zero glúten.

Estabelecimentos

O custo da cesta básica, com 32 itens, inclusive de higiene pessoal e limpeza, foi pesquisado em seis estabelecimentos. A menor cotação ficou em R$333,94. Já o maior preço registrado foi de R$430,02. A diferença de preços de um supermercado para outro chega ao patamar de R$96,08. Um dos itens que demonstra bem esta discrepância de valores é o quilo da farinha de trigo sem fermento. O custo varia de R$3,99 a R$8,49. A lata de leite em pó de 500 gramas é outro exemplo. Ela pode ser encontrada entre 16,98 e R$19,98. A batata lavada está sendo vendida de R$2,99 a 5,99.

Limpeza

Nos itens de limpeza, a diferença dos valores praticados entre os estabelecimentos também é expressiva, como é o caso do detergente líquido, que apresenta preços que vão de R$1,29 a R$2,39.

Para economizar

O secretário de Governo, Fanuel Fernando, ao qual o Procon é vinculado, destacou a importância da pesquisa de preços. “É uma forma de orientar o consumidor sobre os preços mais acessíveis. Quando o assunto é economizar vale a pena conferir os resultados divulgados pelo órgão”.

Produtos zero

A pesquisa de preços de alimentos livres de açúcar, lactose e glúten envolveu 35 itens e também foi realizada em seis estabelecimentos. O adoçante TalQual 120 gramas pode ser encontrado com valores que variam entre R$12,90 e 19,99 a unidade. Já a farinha de arroz, 500 gramas, está sendo vendida de R$8,49 a R$12,49. Enquanto o iogurte 850 ml varia de R$8,99 a R$15,49.

Atendimentos

O Procon contabilizou 2.295 atendimentos ao público realizados entre janeiro e julho deste ano. Entre as demandas com maiores recorrências aparecem as reclamações contra empresas de telefonia móvel, internet, fornecimento de energia elétrica, lojas de departamento, empréstimos indevidos de bancos e clínicas odontológicas populares.

Resultados

Os resultados, segundo a gerente do órgão, Natália Sousa Goulart, reforçam o compromisso do Procon com a constante melhoria no atendimento à população. “As pessoas que nos procuram, buscam a solução de conflitos de forma célere e pacífica. E temos conseguido atender essa expectativa, levando orientações e assistência jurídica na área do direito do consumidor, totalmente gratuito”, destacou.

Reclamações

No ranking das reclamações, a liderança fica por conta da Oi, com 11,5% das queixas; seguida pela Vivo, com 7,5%, e a concessionária de energia Light, com 3,7%.

Local

O consumidor que precisar de atendimento do Procon deve se encaminhar à sede do órgão, localizada na área externa do Centro Administrativo, na Rua Luís Ponce, 263, Centro.

Fertilizantes

O Estado do Rio de Janeiro vai sediar o Centro de Excelência em Fertilizantes, empreendimento pioneiro que será integrado ao Plano Nacional de Fertilizantes. O projeto já recebeu repasse de R$ 35 milhões da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que vem articulando a sua implementação em conjunto com o Governo do Estado, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Nesta quinta-feira, (01/09), o Executivo estadual apresentou à União documento ratificando o compromisso de implantar a unidade.

Insumos

“O Rio tem fartura de gás e instituições científicas necessárias para desenvolver pesquisas para a produção de fertilizantes. O programa vai promover vantagens competitivas para o estado, incentivando a pesquisa e inovação do setor. Temos portos, ferrovias e, é claro, um mercado consumidor. Estamos brigando pela possibilidade de termos um gasoduto no estado, justamente para podermos aproveitar as reservas de gás. Hoje, 60% do gás produzido está sendo reinjetado nos poços”, explica o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), o autor original da Lei 9.716/22, que criou o Plano Estadual de Fertilizantes.

Verba

O recurso destinado pela Alerj será usado na primeira fase do projeto, que inclui adaptação do antigo prédio da empresa Schlumberger que deverá abrigar o Centro de Referência Tecnológico de Fertilizantes, na Ilha do Fundão, e o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica digital de gestão e negócios. O Plano Estadual de Fertilizantes vai incentivar a implantação de indústrias no estado, promovendo a sinergia com a cadeia de gás natural. Em janeiro deste ano, o Rio de Janeiro foi responsável por 61,3% do gás produzido em todo o território nacional.