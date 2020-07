‘Resta um’

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 20:17 horas

A Comissão Processante que trata da possível cassação do vereador afastado Paulinho do Raio-X por quebra de decoro parlamentar ouviu ontem duas das três testemunhas de defesa que faltavam no processo.

***

A terceira testemunha apresentou uma justifica de não-comparecimento por motivos de saúde.

***

O presidente da Comissão Processante, Sidney Dinho (Patriota) ainda ofereceu a alternativa de ouvir a testemunha de forma virtual, mas a pessoa disse que não seria possível.

***

Dinho, então, intimou a defesa de Paulinho para que, até sexta-feira (17) se manifeste pela manutenção, dispensa ou substituição da testemunha.

***

Ele também marcou a nova audiência para o dia 21 de julho, às 14 horas.

Posse

O vereador Luís Antônio Cardoso tomou posse como presidente interino da Câmara de Barra Mansa, em razão do afastamento do presidente eleito Paulo Afonso Sales Moreira, nesta quarta-feira. Logo em seguida, o presidente em exercício deu posse à prefeita interina Maria de Fátima Lima da Silva. A cerimônia foi fechada em decorrência das medidas de isolamento da pandemia de COVID-1, contando com a presença apenas dos vereadores e Elias Barbosa Romeiro, Gilson de Assis Lopes, Gustavo Gomes e Wellington Pires.

Habitação

A Câmara Municipal de Resende aprovou uma indicação para a criação e implantação de programas habitacionais no distrito de Engenheiro Passos. A proposta – de autoria do vereador Reginaldo Engenheiro Passos (PODEMOS) – já foi enviada à Prefeitura para estudos de viabilidade.

Perdas

O parlamentar argumenta que a população do distrito vem aumentando nos últimos anos e que parte dos moradores perdeu suas residências por problemas com um hotel fazenda local. “É preciso dar mais oportunidades de moradia para os habitantes de Engenheiro Passos; a criação e implantação de políticas públicas na área habitacional é fundamental para dar mais dignidade àquela população”, destaca.

O distrito

Hoje com cerca de 5 mil habitantes, Engenheiro Passos abrange a parte oeste do município e foi criado em setembro de 1952. O distrito fica às margens da Rodovia Presidente Dutra e é a última localidade do estado do Rio de Janeiro, na região do Vale do Paraíba Fluminense, a cerca de três quilômetros da divisa com o estado de São Paulo. A principal atividade econômica do distrito é o turismo – com destaque para o ecoturismo – e seu nome é uma homenagem ao engenheiro Pereira Passos, diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil e prefeito da cidade do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906.

Mais duas

O governador Wilson Witzel inaugurou, nesta quarta-feira (15), duas unidades de ensino cívico-militar em São Gonçalo. O Colégio Estadual Coronel PM Marcus Jardim, no Alcântara, e o Colégio Estadual Subtenente PM Marco Antônio Gripp, no Galo Branco, vão funcionar em horário integral e em parceria com a Polícia Militar. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou este ano 12 novas unidades vocacionadas ao ensino cívico-militar, localizadas em dez municípios do Rio de Janeiro. Em 2019, outras duas já haviam sido instaladas. A meta é abrir 100 escolas desse modelo até 2022.

Na frente

– Seremos o estado com mais escolas neste modelo. Mesmo com todas as dificuldades, entregamos 14 unidades de ensino. Além de São Gonçalo, as novas unidades estão situadas na capital, Rio Bonito, Areal, Carmo, Cordeiro, Araruama, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Três Rios e Resende – frisou o governador Wilson Witzel.

À distância

As aulas nos dois colégios inaugurados começaram em meados de março. Devido a pandemia, o ensino tem sido realizado à distância.

Importância

– Vejam a importância das escolas cívico-militares. Estes dois colégios inaugurados hoje iniciaram suas atividades neste ano letivo e já apresentam um dos maiores percentuais de presença de alunos na plataforma de aprendizagem remota da Seeduc – disse Pedro Fernandes.

Currículo

Nas escolas vocacionadas desse modelo, os estudantes participam das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com aulas ministradas por professores da rede pública estadual, e também recebem conhecimentos específicos do eixo vocacionado ao ensino cívico-militar.