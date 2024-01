Resultados chegando

A CSN informou que vai divulgar seus resultados do quarto trimestre e o balanço de 2023.

***

Os resultados serão informados no dia 4 de março, depois do fechamento do mercado.

***

A CSN Mineração também vai divulgar seus resultados anual e do quarto trimestre, na mesma data, e também depois do fechamento do mercado.

Posse

O IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda), dará posse nesta quarta-feira ( 24) aos conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Volta Redonda (CMDU-VR) para o mandato de dois anos. A cerimônia acontecerá às 14h no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Constituição

Serão empossados 32 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes com a seguinte representatividade: Poder Executivo (12); Poder Legislativo (2); Movimentos sociais e populares (8); Entidades sindicais dos trabalhadores (3); Classe empresarial (3); Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa (2); Conselho de classe (1); Organizações Não Governamentais – ONGs (1).

Plano

O presidente do IPPU-VR, Abimailton Pratti da Silva, explica que essa composição do CMDU está prevista no Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano do município, e fala sobre a importância do conselho para acompanhar o desenvolvimento da cidade.

Atuação

“Ele faz uma espécie de gestão, é deliberativo no crescimento da cidade, no desenvolvimento dela. Então esse conselho é que define a política urbana: diz o que não está legal, o que tem que melhorar, a forma como deve ser feito. E isso impacta na mobilidade, na acessibilidade, no saneamento, ou seja, onde toda a política urbana é definida”, disse Abimailton.

Atribuições

De acordo com o regimento interno do CMDU, ele tem, dentre outras atribuições, participar do processo de revisão do Plano Diretor; acompanhar e avaliar a montagem e execução das operações urbanas, a aplicação dos instrumentos urbanísticos, os planos e projetos de intervenção urbana, de habitação e de infraestrutura; analisar as propostas preparadas pelo Executivo Municipal referentes ao Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) quanto aos recursos consignados para execução das medidas e ações estabelecidas neste Plano e propor mudanças para atender sua execução; acompanhar os resultados do monitoramento da evolução urbana e avaliar os efeitos do Plano Diretor no desenvolvimento urbano e ambiental de Volta Redonda.

Importância

“A posse dos conselheiros do CMDU também terá um papel importante no sentido de ajudar na organização da Conferência Estadual das Cidades, que acontecerá até o mês de maio. E até novembro está prevista a conferência nacional”, acrescentou o presidente do IPPU-VR.

Ônibus elétricos

O Projeto de Lei 1743/23 cria o Programa Mobilidade Urbana Sustentável, destinado a incentivar o uso de veículos elétricos no sistema municipal de transporte coletivo. O texto está sendo analisado pela Câmara dos Deputados.

Fonte de recursos

Pela proposta, a compra dos veículos elétricos poderá ser realizada pelos municípios com recursos do Ministério de Minas e Energia, de linhas de crédito concedidas por instituições financeiras, incluindo ou não recursos próprios das prefeituras.

Regulamento

Municípios que aderirem ao programa deverão cumprir regulamento a ser editado pelo governo federal a fim de definir, entre outros pontos, a metodologia de cálculo das quantidades máximas e mínimas de veículos a serem destinadas a cada município, proporcionais ao tamanho da população e ao perímetro urbano.

Tarifas

O texto estabelece ainda que os entes que aderirem ao programa deverão praticar, nos veículos elétricos, tarifas inferiores às praticadas com veículos a combustão.

Justifica

Segundo o autor do projeto, deputado Jilmar Tatto (PT-SP), o programa proposto permitirá a modernização do serviço de transporte urbano, aumentando seu alcance e sua eficiência. “Ao mesmo tempo, a adoção de veículos elétricos representa a contribuição do sistema de mobilidade para o direcionamento à sustentabilidade ambiental das soluções públicas.” Fonte: Agência Câmara de Notícias