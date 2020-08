Reta final

Matéria publicada em 4 de agosto de 2020, 19:08 horas

O caso envolvendo o vereador afastado Paulinho do Raio-X se aproxima do desfecho.

***

A “CPI da Injeção” já conseguiu ouvir Paulinho e promete disponibilizar os vídeos a que teve acesso – e que foram mostrados ao vereador afastado – para todos os vereadores.

***

O relatório final também está a caminho.

***

Na Comissão Processante que avalia a denúncia de quebra de decoro parlamentar feita contra Paulinho pelo vereador Rodrigo Furtado, faltam apenas o depoimento do vereador afastado e a defesa dele por escrito para fechar as apurações e levar ao plenário sua conclusão sobre a procedência ou não da denúncia.

Dinheiro

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira (04/08), em discussão única, o projeto de lei 2.920/2020, que autoriza a doação de R$ 20 milhões de recursos do Parlamento Fluminense para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) desenvolver o Plano de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19). O texto seguirá para o governador Wilson Witzel, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Origem

A verba faz parte dos recursos economizados pela Alerj nos últimos anos e a Fiocruz deverá apresentar à Casa um plano de trabalho executivo, detalhando as ações que serão apoiadas, os itens de despesa e o cronograma de desembolso. Essas informações deverão ser disponibilizadas no site da fundação. O repasse também será descrito no Plano Plurianual (PPA).

Atendimento

“Essa medida propõe a instalação de dispositivos de atendimento e prevê que haja a necessária customização destes à realidade dos territórios e à situação sanitária do estágio da pandemia. Ainda assim, é preciso levar em consideração as evidências científicas que se apresentam no transcurso da pandemia e as características de normativas governamentais e protocolos decorrentes”, justificou a autora original da proposta, deputada Renata Souza (PSol).

Coautores

Também assinam o texto como coautores os deputados Flávio Serafini (PSol), Waldeck Carneiro (PT), Rosane Félix (PSD), Lucinha (PSDB), Carlos Minc (PSB), Samuel Malafaia (DEM), Franciane Motta (DEM), Martha Rocha (PDT), Monica Francisco (Psol), Brazão (PL), Subtenente Bernardo (PROS), Renan Ferreirinha (PSB), Bebeto (Pode), Marcus Vinicius (PTB), Dani Monteiro (PSol), Gustavo Tutuca (MDB), Danniel Librelon (REP), Marcelo do Seu Dino (PSL) e Coronel Salema (PSD).

Prefeitura do Rio

A Executiva Estadual do PSL-RJ lançou na noite de segunda(03/08) os pré-candidatos à Prefeitura e Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O deputado federal Delegado Antonio Furtado, primeiro vice-presidente do partido, esteve no evento, que apresentou a dobradinha majoritária: deputado estadual Rodrigo Amorim, e deputado estadual Alexandre Knoploch.

História

– Acreditamos que o PSL fará história nessas eleições em todos os municípios. Nosso partido luta por valores cristãos, da família, geração de empregos e segurança pública. Queremos demonstrar o nosso compromisso não só na concretização das nossas bandeiras, mas em fazer com que os municípios possam avançar – declarou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Satisfeito

Muito satisfeito com o resultado do lançamento das pré-campanhas, o presidente do partido no Rio, deputado federal Sargento Gurgel reafirmou o crescimento exponencial das nominatas em todo o Brasil e a intenção em manter os ideais do PSL.

Prioridade

– Temos como prioridade o lançamento de candidatura própria, o que não impede que, em algumas cidades, termos pré-candidatos de partidos com afinidade com o PSL. Não existe possibilidade de aliança nossa com partidos da esquerda – considerou Gurgel.

Apoio

O pré-candidato a prefeito, deputado Rodrigo Amorim, destacou o apoio do povo Brasileiro ao escolher a direita para restaurar a ordem, durante o evento, que também contou com a presença dos deputados federais Lourival Gomes, Daniel Silveira e Professor Josiel e o secretário de Ciência e Tecnologia, Leo rodrigues.

Resgate

– O povo Brasileiro fez uma opção pela direita para, justamente, resgatar várias situações que eram insolúveis em governos anteriores. A grande onda do bem continua. Nós, pré-candidatos do PSL, defendemos bandeiras importantes. Vamos restaurar a ordem e avançar nas áreas que estão sucateadas nos municípios como na educação, saúde e também na geração de empregos, problema agravado pela pandemia – destacou o pré-candidato a prefeito do Rio, Rodrigo Amorim.