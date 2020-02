Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 22:48 horas

A Prefeitura de Volta Redonda realizou a Rodada de Oportunidades, nesta sexta-feira, dia 31, no Hotel Bela Vista.

***

O evento, que tem apoio do Sebrae, busca parcerias público-privadas e atraiu cerca de 120 empresários da região, apresentando todas as áreas da administração pública onde as empresas poderão atuar.

***

O prefeito Samuca Silva apresentou os resultados alcançados entre 2017 e 2019, que transformaram Volta Redonda na cidade mais empreendedora do Brasil, alcançando premiação nacional.

***

As ações também fizeram com que mais de 3.590 postos de trabalhos fossem abertos até 2019, representando 24,48% dos empregos abertos em todo o estado do Rio de Janeiro.

***

“Em 2017, a cidade teve um crescimento em 12 meses de 8,98%, muito maior que nos últimos seis anos. Volta Redonda é uma cidade de muitas oportunidades para fazer negócios”, frisou o prefeito.

***

Samuca citou os diversos setores da administração pública onde há oportunidades para as parcerias, ampliando o ambiente de negócios nas áreas de lazer, esporte, cultura, infraestrutura, meio ambiente.

Presentes

Além de nove secretarias municipais presentes ao evento para compor as mesas de negócios e oportunidades, a prefeitura levou a mesa de compras, onde os participantes foram informados de todas as compras por licitações (pregão eletrônico) que serão feitas para a administração municipal durante o ano de 2020.

Importância

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, comentou a importância da Rodada de Oportunidades. “É um evento que aproxima o poder público da iniciativa privada, demonstrando que através desta parceria, estamos gerando oportunidade das empresas investirem no crescimento cada vez maior da cidade. A Rodada de Oportunidade torna possível este ambiente de negócios”.

Sucesso

O secretário Extraordinário de Projetos Especiais, Joselito Magalhães, comentou o evento. “É mais uma etapa do Programa Orgulho de Volta, mostrando que a gestão pública e a privada buscam, juntos, a eficiência para atender melhor a população através do serviço público”.

Apoio

A coordenadora regional do Sebrae, Paola Temnchini, destacou a importância de apoiar a Roda de Oportunidades realizada pela prefeitura. “Essas ações apoiadas pelo Sebrae dão um suporte ao crescimento de um novo mercado para os empreendedores e produzem novas oportunidades para que possamos ajudar ao desenvolvimento local”, disse a coordenadora.

PPP

Empresários também elogiaram a iniciativa da parceria público-privada, como Pedro Alexandre Pereira, sócio do Grupo Pares. “É uma oportunidade para o empresariado conhecer um pouco de cada secretaria de Volta Redonda e introduzir uma parceria que vá beneficiar a cidade. Algo nunca realizado até hoje”, explicou Pedro Alexandre.

Parceria

Luiz Carlos, que atua na área de alimentação, compareceu para renovar a parceria. “Eu tinha apenas quatro funcionários e, hoje, já estou com 15 funcionários trabalhando. Nós fizemos diversas melhorias na Praça Pandiá Calógeras, na Sessenta, que atende também ao cadeirante com acessibilidade. O Samuca está de parabéns pelo acerto da iniciativa. Por isto, o auditório está cheio”, frisou.

