Rodando a cidade

Matéria publicada em 23 de maio de 2022, 19:16 horas

O vereador Jari (PSB) continua com seu projeto “Vereador no Bairro”.

***

Nesta quarta (25) ele vai ao Mariana Torres.

***

Das oito da manhã ao meio-dia, ele vai conversar com os moradores e ouvir suas demandas.

***

Enquanto segue o mandato de vereador, ele se prepara para a campanha para deputado estadual.

***

E acredita que terá boas chances. Em 2018, ficou na suplência, mas acabou assumindo o mandato por três meses.

No Legislativo

Jari declarou ao DIÁRIO DO VALE que, seja qual for o resultado em outubro, vai permanecer no poder Legislativo, na Alerj ou na Câmara. Candidaturas majoritárias estão descartadas.

Previdência

O Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis (Angraprev) promoveu, na última sexta-feira, dia 20, uma audiência pública para prestação de contas de suas ações, projetos e resultados referentes ao ano de 2021. A atividade foi realizada no plenário da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo no YouTube. No encontro, foram tratados assuntos como governança, investimentos e gestão atuarial. Diversos projetos do instituto foram detalhados, como os resultados do último censo previdenciário, a aquisição do selo nível 2 do Pró-Gestão, obtido no ano passado, e os preparativos para o primeiro concurso público do Angraprev, previsto para o segundo semestre deste ano.

Participantes

A audiência pública reuniu servidores da ativa; aposentados; vereadores; representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sinspmar); do Angraprev, como a presidente do instituto, Luciane Rabha; e da Prefeitura de Angra, como o secretário de Governo, Cláudio Ferreti, que destacou a parceria do prefeito de Angra com o instituto previdenciário.

Parceria

– Todas as políticas públicas de previdência em nosso município foram de iniciativa do prefeito Fernando Jordão, o que demonstra o compromisso deste governo com o nosso servidor. Todo um trabalho tem sido feito para atender o servidor público da melhor maneira possível, mesmo com todas as dificuldades de remuneração, que atingem o setor público e também privado – destacou na abertura do evento o secretário de Governo. – Fico honrado em poder participar desta audiência pública. Para mim é uma satisfação e um orgulho ser servidor público – completou o gestor.

Evolução

A presidente do Angraprev, juntamente com conselheiros, consultores e demais representantes do instituto, apresentou dados sobre o crescimento do instituto, sua evolução patrimonial e programas como o Longevidade Digital, que alerta aposentados sobre segurança digital e ensina a lidar com algumas das novas tecnologias, e o Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA), que esclarece para funcionários da ativa algumas dúvidas sobre previdência e o processo de transição para a aposentadoria. Durante o encontro também foi mostrado o quanto a sede do Angraprev, que conta com piscina e um espaço amplo, vem sendo usada como um espaço de convivência pelos aposentados do município. “Cabe a nós, gestores, criar políticas públicas para melhor inserir os aposentados no contexto social”, disse a presidente da autarquia, Luciane Rabha.

Medidas

A gestora falou ainda sobre as medidas administrativas para a consolidação da autonomia do Angraprev, que hoje só trabalha com funcionários efetivos de carreira em seus quadros funcionais e está nos preparativos de seu primeiro concurso público. Outro assunto bastante comentado foi selo nível 2 do Pró-Gestão, obtido no ano passado pelo Angraprev, fazendo com que Angra se tornasse um dos cinco municípios do Rio de Janeiro a obter a certificação. O Pró-Gestão é um programa do governo federal que incentiva institutos previdenciários a buscarem excelência por meio de boas práticas de gestão.

Selo

– Já estamos em processo para receber o selo nível 3 do Pró-Gestão, o que aumenta ainda mais as exigências de trabalho para o Angraprev, mas entendemos que a certificação dá mais credibilidade ao nosso trabalho – explica a presidente. O resultado do processo para o nível 3 deve sair em setembro deste ano.

Benefícios

Uma boa certificação no Pró-Gestão proporciona benefícios internos e externos à organização. Externamente, ela pode obter maior credibilidade e aceitação perante outras organizações com as quais se relaciona e ampliar seus investimentos; internamente, ela ganha em conhecimento, organização e melhoria nos processos, evitando o retrabalho, reduzindo custos e alcançando maior eficiência e racionalização.