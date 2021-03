Secretário garante a deputado que Colégio Militar fica aberto

Matéria publicada em 9 de março de 2021, 19:28 horas

O Colégio Militar de Volta Redonda foi pauta de mais uma reunião entre o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro e o secretário estadual de Educação, Comte Bitencourt, na tarde desta terça-feira (09).

Na ocasião, o parlamentar também solicitou a cessão de dois terrenos em Barra Mansa para construção de unidade de saúde e aquisição do prédio que atualmente sedia o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae).

Sobre o Colégio Militar, o secretário reafirmou que não corre risco de fechar, no que depender da Seeduc. Ele garantiu a cessão de seis professores, mas disse que é preciso discutir o modelo da unidade escolar, que é administrada pelo Corpo de Bombeiros e também conta com apoio da Prefeitura de Volta Redonda.

A ideia é que haja uma regularização para que o colégio possa funcionar de forma independente de outros órgãos.

Outro assunto apresentado pelo deputado e pela vereadora de Barra Mansa, Luciana Alves, que também participou da reunião, foi a cessão do imóvel da que atualmente sedia o Cemae, localizado no Centro de Barra Mansa.

“O Cemae funciona há trinta anos nesse imóvel do Estado, o que inviabiliza a manutenção por parte do município. A coordenadora Sônia Coutinho faz um excelente trabalho, junto a sua equipe, voltado às pessoas com deficiência auditiva, visual e intelectual. A municipalização desse imóvel é importante para que a prefeitura possa realizar algumas obras estruturais”, destacou Marcelo.

O deputado ainda pediu o apoio do secretário Comte para oficializar a cessão de parte do terreno do Colégio Estadual Barão de Aiuruoca, já que o processo estava tramitando de forma incorreta. O terreno será utilizado para ampliação da rede SUS.

Com o governador

No último sábado, dia 07 de março, o prefeito de Quatis, Aluísio D’Elias, esteve com o governador Cláudio Castro em São João do Meriti ,a convite do deputado estadual Léo Vieira. No encontro, estavam presentes também Secretários do Estado, autoridades da área de segurança pública, e prefeitos convidados. O prefeito Aluísio foi acompanhado do Secretário de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Leandro Sant Anna.

Pauta

No encontro foram pautadas estratégias e programas da área de segurança, recursos e projetos do Governo do Estado para o município de Quatis. O Governador afirmou a vinda à região Sul Fluminense futuramente.

Indicação em Resende

O bairro Morada do Contorno, na região do Acesso Oeste, pode ser beneficiado com uma área de lazer completa. A proposta foi feita pelo vereador Hick Sene por meio da indicação nº 314/202, que pede a construção do Parque das Comunidades no local – mais precisamente na Avenida Tocantins.

Equipamentos

O parlamentar sugere que o espaço inclua área infantil, pista de caminhada, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society, academia da terceira idade e iluminação adequada. “Além de valorizar e tornar mais aprazível aquela parte da cidade, o parque será mais uma opção de lazer para os moradores do bairro e arredores”, aponta Hick Sene.

Wi-fi gratuito

Outra indicação recente do parlamentar solicita wi-fi gratuito para a praça do Parque da Coophasul, no bairro Cidade Alegria. O intuito, segundo ele, é aproveitar o espaço de convivência para promover a inclusão digital, permitindo que qualquer pessoa munida de um dispositivo com sistema de captação wi-fi usufrua do serviço. “A disponibilização da internet de boa qualidade e de forma gratuita vai marcar o início de um novo tipo de relacionamento do cidadão com os espaços públicos”, comenta Hick Sene.

Prioridade

Mulheres em situação de risco terão prioridade na emissão da carteira de identidade, carteira de trabalho e documentos de identificação ou cadastros oficiais. É o que determina o projeto de lei 272/21, da deputada Martha Rocha (PDT), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em discussão única nesta terça-feira (09/03). A medida será encaminhada ao governador em exercício, Cláudio Castro, que terá até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

Documentos

De acordo com o texto, a prioridade do atendimento será mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: termo de encaminhamento de unidade de proteção e atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar; e o termo de Medida Protetiva expedida por juiz. Caso necessite, a mulher poderá solicitar atendimento reservado. O projeto deverá ser regulamentado pelo Executivo.

Justifica

“Além da violência física e moral, muitas vezes os parceiros das vítimas destroem os documentos da companheira, submetendo-a a mais um problema de complicações de ordem civil e todos os agravantes, que apenas atrapalham e dificultam a vida da mulher agredida, na hora de seu recomeço profissional ou puramente como cidadão livre. Atualmente, a cidadã precisa fazer agendamento ou buscar uma senha presencial que só lhe garante o atendimento após a espera de alguns dias. Com a aprovação do projeto, ela pode se dirigir às agências de emissão de documentos e ter a prioridade na solução do problema”, argumentou Martha Rocha.