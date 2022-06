‘Segurança Presente’ para Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de junho de 2022, 19:01 horas

O deputado federal Delegado Antonio Furtado acompanhou a visita do governador do Rio, Cláudio Castro, por municípios do Sul Fluminense nesta quinta-feira, dia 02.

***

O parlamentar aproveitou o lançamento do projeto “Segurança Presente”, em Volta Redonda e Barra do Piraí, para destacar a importância dos investimentos promovidos para ampliar a segurança oferecida à população.

***

O deputado aproveitou o momento para reforçar solicitações importantes. Furtado propôs que o “Segurança Presente” seja estendido a Barra Mansa.

***

Recentemente, a cidade registrou episódios de violência e narcoterrorismo, em represália a ações policiais.

Deam

A implantação de uma Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) também é uma proposta para a cidade. O deputado vem acompanhando de perto o projeto e já se comprometeu em enviar emendas para ampliar a estrutura do imóvel destinado a abrigar a unidade.

Delegacia de Homicídios

Ainda para aumentar a segurança no interior do estado, Furtado também pediu a instalação de uma DH (Delegacia de Homicídios) em Volta Redonda, com abrangência regional. Para ele, a unidade seria fundamental para garantir maior efetividade e rapidez na investigação de delitos contra a vida, além de pronta resposta à sociedade.

Emendas

Furtado viabilizou aproximadamente R$ 13 milhões de reais para a segurança pública desde que assumiu o mandato, em 2019. Parte do valor foi empregado nas seguintes cidades: Volta Redonda, Barra Mansa, Porto Real, Quatis, Barra do Piraí e Itatiaia. A quantia foi destinada para a aquisição de novas viaturas, armamentos, EPI’s, mobiliários, computadores, entre outros. Além disso, o valor enviado pelo deputado também possibilitou a reforma e ampliação de unidades policiais, criação de salas especializadas e investimentos na Policlínica da Polícia Civil.

O programa

O programa “Segurança Presente” foi lançado em 2014, na capital. Furtado afirmou que na época, ainda como delegado, percebeu a relevância da iniciativa. Ele considerou a projeto como um reforço às demais ações de policiamento, aumentando a segurança e reduzindo a criminalidade.

Sonho

– Em 2019, quando me tornei deputado, tive a chance de poder fazer ainda mais pelas pessoas. O sonho de trazer o “Segurança Presente” para as cidades do Sul Fluminense me acompanha desde então. Reiterei inúmeras vezes esse pedido ao governador e hoje estamos aqui, transformando esse sonho em realidade. Sempre fiz o possível e me coloquei à disposição para colaborar com a implantação do projeto. Essa conquista é de todos nós, menos dos bandidos. Trabalhando em equipe, chegamos mais longe e com melhores resultados – comentou.

Objetivo

Furtado destacou que o principal objetivo o “Segurança Presente” é ampliar o número de agentes em circulação nas ruas, monitorando as áreas de maior incidência criminal, e protegendo o cidadão de bem.

Proximidade

– O contato direto com a população faz toda a diferença na atuação. Mais do que combater as ações delituosas, a iniciativa age na prevenção. Teremos mais paz nas ruas e mais criminosos na cadeia. Chego ao quarto ano de mandato muito feliz com os investimentos que consegui trazer para as nossas forças de segurança, com o apoio do nosso governador. Tenho certeza que essa gestão ainda fará muito mais em favor do interior do estado. Afinal, o caminho para realizar cada sonho, a gente não encontra, a gente cria. Certamente, criaremos muitos caminhos juntos – concluiu o deputado.

Presente

O empresário Antônio Cardoso, que esteve na solenidade, afirmou que vê com simpatia o “Segurança Presente”. Segundo ele, a simples presença dos policiais ajuda o público a ter mais sensação de segurança.

Reunião

A ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realiza, na próxima segunda-feira, dia 06/06, às 19 horas, uma reunião para tratar de questões de segurança do município.

Apresentações

Na ocasião, serão recebidos e apresentados os novos comandantes do 28o BPM, coronel Ronaldo Martins Gomes, da P2 do 28º BPM, tenente Ricardo Cunha, e da 2ª Cia /BM, tenente Flávio Nascimento Queiroz.

Local

A reunião acontece na sede da ACIAP-BM, situada à Avenida Domingos Mariano, 196, no Centro – BM.