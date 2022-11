Seleção, bebida e direção - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de novembro de 2022, 08:00 horas

A Operação Lei Seca realizou ações de fiscalização durante o segundo dia de jogo da seleção brasileira.

A equipe abordou 1.285 motoristas foram abordados e 128 casos de alcoolemia foram registrados.

Quase um a cada dez (9,98%) dos motoristas foram flagrados alcoolizados.

Em relação ao primeiro dia de jogo houve uma queda no percentual de pessoas flagradas alcoolizadas.

No primeiro jogo, a média geral foi de 16,50%.

De saída

Chagas saiu da secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra Mansa. A informação, que tinha sido antecipada pela coluna, circulou em grupos de WhatsApp do alto escalão da administração municipal. Um dos nomes cotados para a pasta é o do atual presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani.

Novas empresas

De acordo com dados do Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, do total de 365.829 novas empresas criadas no Brasil em agosto, 184.625 foram no Sudeste. No ranking das regiões, ficou em primeiro lugar, na frente da Sul (67.709), Nordeste (61.494), Centro-Oeste (33.679) e da Norte (18.322). O estado de São Paulo se destacou com o maior número de aberturas na região (110.667) e o Espírito Santo com o menor (7.923).

Hospitais a perigo

A Comissão de Saúde da Alerj, presidida pela deputada Martha Rocha (PDT), ajuizou, nesta terça-feira (29), ação civil pública contra a União para evitar a demissão imediata de profissionais da saúde que trabalham nos hospitais federais do Estado.

Risco

O contrato temporário de 2.583 profissionais que atuam em diversas áreas termina no dia 01 de dezembro e até o momento não houve manifestação do Governo Federal. “O funcionamento das unidades federais tem sido prejudicado pelo déficit de profissionais, além da falta de insumos e materiais indispensáveis. Atualmente, enfrenta-se déficit de mais de 10 mil trabalhadores. O quadro funcional tem sido preenchido parcialmente apenas por meio dos contratos temporários da União. A situação é gravíssima”, disse a deputada Martha Rocha.

Prorrogação

Na ação, impetrada por meio da Procuradoria Geral da Alerj na Justiça Federal, pede-se que os contratos sejam urgentemente prorrogados em defesa do direito fundamental à saúde.A rede hospitalar federal é composta pelas seguintes unidades hospitalares e institutos especializados: Hospital Federal do Andaraí, Hospital Federal de Bonsucesso, Hospital Federal de Jacarepaguá Cardoso Fontes, Hospital Federal de Ipanema, Hospital Federal da Lagoa, Hospital Federal dos Servidores do Estado, Instituto Nacional do Câncer (INCA), Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO).

Cruzem os dedos

A Mega-Sena pode pagar R$ 65 milhões nesta quarta-feira (30). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal da Caixa no YouTube.

Saúde e Segurança

Uma lei aprovada na Alerj e sancionada pelo governador Cláudio Castro autoriza o Governo do Estado a criar um Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador para instituições de Segurança Pública do Rio. A norma, que deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo, contempla todo servidor público que atue na segurança pública, seja policial civil, policial militar, bombeiro militar, policial penal ou agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). O texto estabelece que o sistema seja desenvolvido em conjunto pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Secretaria de Estado de Saúde.

Templos

A regulamentação do programa Infratur, que visa garantir investimento no turismo recuperando prédios históricos e templos religiosos, foi lançada nesta terça-feira, 29 de novembro, em evento realizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras (Seinfra), no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). A Lei nº 9698, de 27 de maio de 2022 que institui o programa, sancionada pelo governador Cláudio Castro, é fruto de Projeto de Lei do deputado estadual Max Lemos.

Bares

A retomada consistente do setor de bares e restaurantes do Rio de Janeiro tem sido ameaçada por dois fatores persistentes: inflação e o endividamento. É o que aponta o mais recente levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no RJ (Abrasel RJ) realizado com empresários do setor durante o mês de outubro.

Pesquisa

A pesquisa indica que 61% dos bares e restaurantes do estado ainda não conseguiram realizar ajustes de preços de acordo com o crescimento da inflação. Destes, 30% fizeram aumentos abaixo da média nos últimos 12 meses e 33% não conseguiram realizar nenhum ajuste. Somente 8% disseram ter conseguido aumentar o cardápio acima do índice oficial.