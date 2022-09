Sem debate

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 19:22 horas

O deputado federal Alessandro Molon, que concorre à cadeira fluminense no Senado Federal pelo PSB, afirmou que não há debate marcado para os candidatos a senador.

***

Durante a conversa, um dos presentes aventou a possibilidade de isso acontecer porque as pessoas veem o senador como um “deputado federal de luxo”.

***

Molon lembrou que é bem diferente disso.

***

Enquanto os deputados representam os eleitores de cada estado, e por isso cada bancada tem número de deputados proporcional ao percentual da população da unidade federativa na população nacional, os senadores representam cada estado em si.

***

Por isso, o estado menos populoso tem o mesmo número de senadores do estado com a maior população.

***

A Câmara dos Deputados, com 513 parlamentares, representa demandas mais específicas da população, enquanto os senadores, que são 81, focam em assuntos mais gerais.

‘Independência e vida’

No bicentenário da Independência, o historiador, vereador (PSOL-RJ) e candidato a deputado federal Chico Alencar, escreveu um livro sobre a data. Intitulado “Independência e vida”, é um chamamento para a refletir sobre os 200 anos de independência incompleta do Brasil. A obra foi editada pela Fundação Lauro Campos Marielle Franco (FLCMF), do PSOL. São 112 páginas e 20 capítulos, com capa e ilustrações do cartunista Claudius. Segundo Chico, “O 7 de setembro, dia da Pátria, feriado nacional, tem se transformado em ensaio aberto para um golpe da extrema direita brasileira (a la Trump). Conhecer as razões e limitações de nossa Independência é também meio de resistir a esses rosnados autoritários e neofascistas”.

Taxi boats

Para facilitar a identificação de embarcações legais, credenciadas junto à TurisAngra, que oferecem serviços à população e aos turistas que visitam a cidade, a Prefeitura deu início a uma ação que irá adesivar os taxis boats. Dessa forma, os prestadores de serviço passam a atuar de forma legal no serviço de transporte de passageiros para a Baía da Ilha Grande

Início

Na primeira ação, ocorrida nesta quinta, 31 de agosto, 150 embarções começaram a receber os adesivos. Segundo o presidente da TurisAngra, Marc Olichon, a identificação é essencial como medida de segurança para todos que utilizam este tipo de serviço.

Intuito

– Nosso intuito é o ordenamento náutico. Com este selo, a gente consegue identificar a empresa, o marinheiro, se está tudo certinho. Amanhã, a TurisAngra estará na Vila do Abraão, onde as embarcações da Ilha Grande serão adesivadas – explica ele.

De olho

O turista, ao ver o equipamento adesivado, saberá que está contratando um serviço em dia, que tem os documentos corretos e que os condutores passaram pelo curso de qualificação da TurisAngra. Além disso, somente os os taxis boats adesivados podem atracar no Cais de Santa Luzia e do Abraão.

Qualificação

No início deste mês, os profissionais participaram de oficinas com a equipe da TurisAngra, onde foram habilitados a receberem estes selos. Várias embarcações atracaram no Cais da Estação Santa Luzia nesta quarta-feira para a adesivação. Cada selo tem um número de identificação.

Representante

O representante de todas as associações de taxis boats de Angra dos Reis, Jorge Rafael Baptista, disse que este reconhecimento é um marco para a categoria.

Realidade

“O taxi boat é uma realidade no município. Esta ação traz segurança para os profissionais e para os turistas. Temos 180 embarcações deste tipo hoje em Angra e em breve mais vagas serão disponibilizadas. O verão vem aí, o que faz crescer a procura por taxi boat. É muito bom trabalhar corretamente. A categoria agradece”, finalizou Baptista.

Incentivo

O Programa de Incentivo aos Eventos de Pequeno Porte da Cultura Popular poderá ser criado no Estado do Rio. A determinação é do Projeto de Lei 525/19, de autoria da deputada Dani Monteiro (PSol), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quarta-feira (31/08), em primeira discussão. A norma ainda precisa passar por uma segunda votação no plenário da Casa.

Definição

A medida determina que eventos de pequeno porte são aqueles para público de até duas mil pessoas. Segundo a proposta, o Poder Executivo fica obrigado a ceder espaços públicos, nos dias disponíveis, para a realização de eventos culturais populares de pequeno porte, abertos ao público em geral, que não tenham cobrança de ingresso. A Secretaria de Estado da Cultura (SEC) poderá elaborar uma agenda anual para reserva dos espaços.

Reserva

A reserva deverá ser requerida pelos artistas no prazo mínimo de 30 dias antes da realização do evento. Fica vedada qualquer cobrança, por parte do Poder Executivo, para cessão dos espaços. Os eventos também ficam dispensados de prévia autorização da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). Quando não houver montagem de palcos, arquibancadas e camarotes, os eventos também serão dispensados de prévia autorização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

Estímulo

O Governo ainda deverá estimular a produção, a fruição, o acesso e a valorização da cultura popular através de programas, editais, prêmios e incentivos, garantindo os meios materiais para que os coletivos, grupos e produtores possam acessar os recursos de incentivo.