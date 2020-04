Sem despejo

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 22:39 horas



O deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL/RJ) apresentou o Projeto de Lei 1246/2020 que suspende as ordens judiciais de despejo de locatários de imóveis urbanos, por motivo de falta de pagamento de aluguel e demais encargos contratuais enquanto perdurar o estado de calamidade pública.

***

O deputado argumenta que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são mais de 800 mil famílias que moram de aluguel no Brasil.

***

Ele afirma que é seguro dizer que uma das grandes preocupações de milhares de famílias e comerciantes no final do mês é o aluguel.

Incerteza

Com esse cenário de pandemia e crise econômica, o recurso pode ser incerto, porém o

Como diversos outros países, o Brasil vivencia um grave surto da doença causada pelo coronavírus, o covid-19, cuja letalidade já está demonstrada em mais de 35 mil vítimas fatais no mundo.

Restrição

Com o sentido de diminuir o contágio e o desenvolvimento da doença em nosso país, foram tomadas medidas destinadas a assegurar o distanciamento ou o isolamento das pessoas como o bloqueio de fronteiras e rodovias, a paralisação de atividades de instituições de ensino, do comércio e de outras atividades econômicas e do terceiro setor, têm sido adotadas por diversos entes da Federação.

Rendimento

De acordo com o deputado Luiz Antônio, esses acontecimentos já impactam negativamente o rendimento de pessoas físicas e jurídicas (microempreendedores individuais, empresas e organizações da sociedade civil), mas esse é um “remédio amargo” que todos terão que tomar durante a pandemia para evitar um colapso na saúde pública.

Realidade

“A realidade é grave tanto do ponto de vista sanitário, quanto econômico e social, bem como a importância de preservação neste momento do direito à moradia de locatários e suas famílias, bem como da vida de empresas, negócios e outras atividades econômicas ou do terceiro setor. Desejo proporcionar algum alívio aos muitos locatários de imóveis urbanos que já se encontram ou poderão se encontrar futuramente em breve em situação de maior dificuldade econômico-financeira”, afirma o parlamentar.

Mensalidade

A proposta de redução temporária nas mensalidades de instituições de ensino particulares, enquanto durar a pandemia de coronavírus, só será votada após ampla discussão com todos os envolvidos. A afirmação é do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) e um dos autores do projeto de lei 2.052/20, deputado André Ceciliano (PT), que recebeu representantes do Sindicato dos Professores (Sinpro) e de donos de escolas de pequeno porte nesta quarta-feira (1º/04).

Debates

O projeto de lei foi apresentado no dia 24 de março e, desde então, tem provocado muitos debates nas redes sociais. A proposta original, que propõe uma redução de 30% nas mensalidades, já foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na última segunda-feira (30/03). Na ocasião, o texto foi modificado, com a adoção de um critério de escalonamento: unidades com até 100 alunos não seriam impactadas; escolas que tenham entre 100 e 200 alunos dariam 20% de desconto, e as com mais de 200 estudantes reduziriam as mensalidades em 30%. No caso de cooperativas educacionais, o desconto seria de 10%.

Audiência

Segundo André Ceciliano, uma audiência pública online deverá acontecer na próxima semana para colher mais contribuições ao texto, que seria colocado na pauta de votações da Casa em até 15 dias após esse debate. “Não vai haver nenhuma imposição. O debate só está começando. Temos preocupação com os pais que vão perder seu sustento nesse período em que o mundo todo parou. Mas sabemos das dificuldades principalmente das pequenas escolas”, destacou.

Sem confitos

Presidente da Comissão de Educação da Alerj, o deputado Flavio Serafini (PSol) explicou que a intenção é evitar conflitos. “Vamos tentar estabelecer uma repactuação justa. O que foi apresentado vai ser aperfeiçoado ao longo do processo legislativo, ouvindo todos os envolvidos. Temos uma preocupação com o equilíbrio do setor neste momento, e obviamente não há equilíbrio com a falência de escolas”.