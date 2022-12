Sem feriado - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 07:21 horas

Empresas e órgãos públicos de toda a região entraram no ‘modo festa’.

***

Com o Natal e o Ano Novo apitando na curva, o assunto mais comentado está ligado às confraternizações.

***

A próxima semana, de 18 a 24 de dezembro, acaba na véspera de Natal.

***

Mas, por maldade do calendário, tanto o Natal quanto o Ano Novo vão cair em domingos.

***

Resultado: sem folga extra, os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro têm tudo para serem expedientes “de ressaca”

Letalidade

O Governo do Rio de Janeiro enviou nesta quinta-feira (15) hoje ao ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), a versão atualizada do Plano de Redução de Letalidade Decorrente de Intervenção Policial. Conforme determinado pelo STF, foram realizadas audiência e consulta pública e o texto – republicado ontem no Diário Oficial e enviado hoje ao ministro – incorpora sugestões encaminhadas por representantes da sociedade civil e instituições de estado, como Ministério Público, Defensoria Pública e OAB.

Aprimoramento

O plano a ser aplicado em toda a estrutura de segurança pública do estado do Rio – principalmente nas polícias Civil e Militar – prevê o aprimoramento de três eixos de atuação: recursos humanos, recursos materiais e procedimentos administrativos/operacionais. O texto tem metas, diretrizes, obrigações e vedações para prevenir a ocorrência de resultados letais decorrentes de intervenções policiais.

Etapa

– Estamos cumprindo mais uma etapa do que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Há outras medidas que impactam na redução da letalidade policial e que tomamos antes mesmo da ADPF 635, que foi adquirir câmeras operacionais portáteis, na maior licitação para esse tipo de equipamento do País. Os policiais militares de todos os batalhões de área já estão usando – destacou o governador Cláudio Castro.

Tamanho

O Plano Estadual de Redução de Letalidade Decorrente de Intervenção Policial que foi republicado no Diário Oficial tem nove capítulos e três anexos, onde estão relacionadas as ações já em andamento nas secretarias de Polícia Militar, Polícia Civil e no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Impacto

A Comissão de Saneamento Ambiental, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizou audiência pública, nesta quinta-feira (15/12), para discutir os impactos da instalação de quatro termelétricas na Baía de Sepetiba e 36 torres de transmissão de energia na região. Além dos parlamentares, participaram representantes de diversas organizações da sociedade civil.

Prejuízo

Presidente da comissão, a deputada Lucinha (PSD) destacou o prejuízo causado pela operação das termelétricas: “Por um decreto do governador, foi declarado que era uma operação de utilidade pública, mas para o pescador e para quem mora em Sepetiba não é de utilidade pública. É uma operação desnecessária, visto que nossos reservatórios de água estão nos níveis mais altos dos últimos dez anos. Para que produzir energia elétrica a peso de ouro? Esta audiência formaliza que a luta é importante”.

Ações judiciais

Autor de duas ações civis públicas para impedir o funcionamento das termelétricas, o Ministério Público Federal (MPF) não teve representante presente na audiência, mas enviou um documento em que relata a situação atual dos processos. De acordo com as informações do promotor Jaime Mitropoulos, a Justiça Federal entendeu que o MPF não possui legitimidade ativa para propor as ações e que a Justiça Federal não é competente para o julgamento. Foram dadas sentenças de extinção dos processos sem resolução de mérito, das quais o MPF recorreu.

Liminares

O Ministério Público do Estado (MPRJ) também propôs ação civil pública para impedir o funcionamento. Em primeira instância foi concedida uma liminar suspendendo as operações, mas em segunda instância o Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ) revogou a liminar. O deputado Luiz Paulo (PSD) comentou as decisões judiciais e apontou como caminho para a paralisação das atividades uma articulação com o novo Governo Federal.

Respostas

A Secretaria Municipal de Ambiente e Clima do Rio de Janeiro informou que só foi procurada pela responsável pelo empreendimento para uma compensação voluntária da empresa na Baía de Sepetiba, propondo a restauração de seis hectares de vegetação de manguezal. A Fundação Instituto de Pesca do Estado (FIPERJ) declarou que não foi consultada sobre a instalação em nenhum momento.

Vida marinha

Membro do Observatório do Petróleo e Gás, Thiers Wilberger chamou a atenção para o impacto das atividades na vida marinha. “A temperatura da água do mar é muito importante para a vida dos moluscos. Já vivemos em um período de emergência climáticas, e as atividades sem avaliação estratégica e estudos de impacto ambiental nos deixa bastante preocupados”, destacou.