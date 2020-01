Sem fundamento

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2020, 22:38 horas

Em conversa por telefone com a coluna, Márcia Cury desmentiu boatos que correram em redes sociais, falando de uma possível saída dela da equipe do governo Samuca Silva.

***

Ela também negou que tivesse entrado em contato com um vereador que faz oposição ao prefeito, convidando-o para um café.

***

De acordo com os boatos, Márcia estaria falando em encabeçar uma chapa para a prefeitura, com o parlamentar como vice.

***

Sobre os fundamentos que a informação teria, ela foi bem objetiva: “nenhum”.

Dutra I

O prefeito de Piraí, Dr. Luiz Antonio (PDT), participou, na última quarta-feira (22), de mais uma reunião que discutiu o processo de concessão da BR-116 (Via Dutra) entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O encontro foi realizado na sede da Federação das Indústrias de Estado do Rio de Janeiro (Firjan), no Rio de Janeiro. O grupo de trabalho de concessões rodoviárias do Conselho Empresarial de Infraestrutura da federação apresentou contribuições do setor industrial para o aprimoramento do projeto.

Dutra II

Ao defender a necessidade da construção de mais passarelas no trecho que corta o município de Piraí, o prefeito afirmou que são investimentos de baixo custo, mas de uma demanda social enorme. Dr. Luiz Antonio pediu que seja incluído no projeto a construção de passarelas nos bairros Caiçara, Varjão e no distrito de Arrozal.

Passarelas

“As passarelas são investimentos de baixo custo, mas de uma demanda social enorme. Em Piraí, durante essa concessão, perdeu 49 pessoas atropeladas na Via Dutra. Isso é muito grave. Só o município de Piraí está pleiteando três passarelas. Uma delas, é um trecho que a comunidade (Varjão) já parou rodovia com queima de pneu seis vezes. Está previsto a obra nesse novo contrato de concessão, mas para daqui dez anos. Piraí é uma cidade de 182 anos, as comunidades já estavam lá antes da rodovia. Ela foi cortada pela rodovia. Então, pressupor questões como esta é evitar conflitos imediatos e futuros. Eu acho que é de bom senso olhar para essa questão”, disse Dr. Luiz Antonio.

Participantes

A reunião teve a participação da secretária de Fomento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa; o diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), Arthur Lima; do secretário estadual de Transportes do Rio de Janeiro, Delmo Pinho, e do diretor da Firjan Sul Fluminense Antonio Viela.

Navio

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) inaugura, nesta terça-feira (28/01), o primeiro navio oceanográfico de uma instituição de nível superior do estado. Nomeada de Prof. Luiz Carlos, a embarcação teve custo de R$ 7 milhões e a viabilidade do projeto foi possível a partir do apoio financeiro dado por algumas instituições, entre elas a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que, em 2015, doou R$ 1,6 milhão para a sua zconstrução. A inauguração acontecerá na Marina da Glória, às 15h, e terá a presença do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT).

Importância

A importância desse navio se justifica pelo fato de ter sido criado para alavancar pesquisas e projetos ambientais, como o monitoramento dos ecossistemas marinhos, aperfeiçoando a formação dos estudantes. Com 30,5 metros de comprimento e 7,8 metros de largura, a embarcação – cujo nome homenageia o professor de Oceanografia da Uerj pelo seu trabalho na formação de gerações de alunos – ultrapassa 250 toneladas, tem capacidade para navegar com 30 pessoas, bem como autonomia de até 15 dias no mar.

Pioneira

“A Uerj é a primeira instituição de ensino superior do Estado do RJ a possuir um navio. Com ele, vamos potencializar o estudo das ciências do mar, inclusive como laboratório flutuante”, afirma o diretor da Faculdade de Oceanografia, Marcos Bastos.

Atendimento

A embarcação vai atender aos alunos das diversas áreas da Oceanografia, apoiar outros cursos da universidade como Geologia, Geografia e Biologia. Além disso, possibilitará parcerias com órgãos governamentais, empresas e demais instituições de pesquisa.