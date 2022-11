Sem mandato

Matéria publicada em 10 de novembro de 2022, 18:58 horas

O deputado estadual Eurico Júnior (PV), perdeu o mandato nesta quinta-feira (10), após decisão da juíza Flávia Beatriz Borges Bastos de Oliveira, da Comarca de Vassouras.

***

Em seu lugar, assumiu o suplente Rafael do Gordo.

***

O motivo da perda do mandato foi a condenação de Eurico por improbidade administrativa quando foi prefeito de Vassouras entre 2005 e 2008.

A caminho da rua

Dois mandados de prisão preventiva contra o ex-governador Sérgio Cabral foram suspensos pelo Tribunal de Justiça nesta quinta-feira (10). Agora, o único motivo de é uma condenação no âmbito da Lava Jato, que pode ser anulada pelo STF.

Perguntas infantis

“É bom ser prefeito?”, “É difícil administrar a cidade?”, “O que precisa melhorar na cidade?” e “Como é ser tão legal?”. Estas foram algumas das muitas perguntas que o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu durante a visita de participantes do projeto Bombeiro Mirim. O encontro aconteceu nesta quinta-feira, dia 10, no gabinete do Palácio 17 de Julho, e reuniu 100 crianças dos Centros de Referências de Assistência Social (Cras) Jardim Ponte Alta e Açude.

‘Gratificante’

“É sempre gratificante receber e conversar com as crianças, que vêm com perguntas muito curiosas e interessantes. Hoje, por exemplo, respondi sobre como é ser prefeito, quais são as dificuldades do cargo e o que precisa melhorar na nossa cidade. Também procurei explicar para eles que é preciso gostar do que se faz. Eu sou apaixonado por Volta Redonda e irei fazer tudo o que puder para ajudar esta cidade”, destacou Neto.

Projeto

As turmas iniciaram no projeto em outubro deste ano e a formatura está prevista para 23 de novembro. A orientadora social do Cras Jardim Ponte Alta, Cristina Aparecida de Almeida, ressaltou que as crianças estavam ansiosas pela visita. “Estamos fazendo muitos passeios, mas estar de frente com o prefeito é uma honra e as crianças estavam muito ansiosas para chegar este dia. O projeto Bombeiro Mirim é muito válido, pela questão da disciplina e comportamento deles, ajudando no desenvolvimento como pessoas melhores”, destacou.

Projeto Bombeiro Mirim

Desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), e o Corpo de Bombeiros, o projeto Bombeiro Mirim é destinado a crianças e jovens com idade entre 7 e 17 anos, de ambos os sexos.

Casa da Democracia

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT) – que ocupa interinamente o cargo de governador do Estado – recebeu as deputadas eleitas e reeleitas para apresentação do projeto da Casa da Democracia – centro cultural que vai ocupar o Palácio Tiradentes, antiga sede do Parlamento fluminense.

Restauração

“A restauração do Palácio Tiradentes está ficando linda. É muito emocionante cada vez que entro lá e vejo os espaços recuperados. Vai ser um orgulho entregar esse projeto à população do estado”, celebrou Ceciliano.

Catalogação

A curadora do Palácio Tiradentes, Maria Lúcia Horta, destacou o importante trabalho que vem sendo feito de catalogação e preservação do acervo histórico do edifício. “Estamos fazendo tudo com todo cuidado e respeito que o Palácio merece. Nosso presidente foi muito sensível à necessidade de preservação permanente desse prédio tão precioso que é o Palácio Tiradentes. Ficamos muito felizes com o resultado do projeto de implantação do centro cultural Casa da Democracia”, revelou Maria Lúcia.

Projeto

O projeto do centro cultural Casa da Democracia prevê a instalação de salas imersivas e interativas com a trajetória do Brasil República, a explicação do processo de elaboração de leis, a participação feminina na política e um espaço totalmente dedicado à história de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.

Pesquisa

“Estamos fazendo um grande trabalho de pesquisa e recuperação dos importantes discursos feitos na Casa. O projeto, que foi aprovado para criação da Casa da Democracia, é o que tem de mais moderno”, explicou o coordenador do projeto, Franklin Dias Coelho.

Iniciativa

A deputada Martha Rocha (PDT) ressaltou a importância desta iniciativa. “O Palácio Tiradentes é o guardião da história política do país. E o Parlamento é o pilar da Democracia, então nada melhor do que a criação da Casa da Democracia ter sido uma iniciativa da Alerj”, disse.

Diálogo

A apresentação do projeto foi feita durante o encontro mensal do presidente com a bancada feminina, que, desta vez, incluiu as deputadas recém-eleitas. “Nesse encontro, percebi que aqui a gente encontra muito respeito. A gente consegue dialogar. Só tenho a agradecer as mulheres que vieram antes de mim, que lutaram muito para abrir portas e me comprometo a continuar na luta pelo espaço das mulheres”, destacou a deputada eleita Elika Takimoto (PT).