Siderurgia e mudanças climáticas

O segundo painel do Congresso Aço Brasil 2022, realizado nesta terça-feira (23), em São Paulo, abordou o tema “As Mudanças Climáticas e a Indústria do Aço”.

Moderado pela jornalista Juliana Rosa, o debate contou com a presença do Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite; a deputada federal, Carla Zambelli; o Conselheiro do Instituto Aço Brasil e Presidente Executivo da Ternium, Marcelo Chara; e o Sócio Sênior na McKinsey & Company, Wieland Gurlit.

Abrindo o debate, Juliana Rosa ressaltou a forma como as mudanças climáticas têm pautado os parâmetros relacionados com a discussão econômica, lembrando os desafios que se apresentam a partir das metas de redução das emissões de gases de efeito estufa, em linha com o Acordo de Paris.

“É preciso que haja uma contemplação totalizada dos emissores de carbono para que tais objetivos sejam alcançados.”

Créditos de carbono

Em observação a esses dados, Carla Zambelli comentou sobre a importância do mercado de crédito de carbono para o Brasil — um esquema de ‘cap-and-trade’, em que alguns setores da economia possuem metas obrigatórias de redução de emissões de gases de efeito estufa. “Basicamente, quem emite mais que o permitido precisa recorrer ao mercado para comprar créditos daqueles que emitem menos do que poderiam.”

Projeto de lei

Segundo a parlamentar, um projeto de lei, ainda a ser aprovado, vem sendo discutido junto à indústria, ONGs, mercado financeiro e diversos consultores necessários para o desenvolvimento e regularização da proposta. “Porém, é preciso ainda que o órgão regulamentador de um programa como este reflita em uma mínima influência no empresariado, atuando para que seja mantida uma margem de lucro, mas sem perder de vista a conservação ambiental. A chave para que a proposta seja bem-sucedida é evitar a super regulamentação e a super tributação em cima dos diversos setores da indústria”, explica.

Fatores decisivos

Já o Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, trouxe para a discussão fatores decisivos para o futuro. “O Governo tem mantido frequentes reuniões com o Aço Brasil a fim de desenhar esses aspectos”. Afirmou, ainda, que prevê grande salto na geração de fontes alternativas de energia. Atualmente, o país possui 21 gigawatts de energia eólica, mas o objetivo é alcançar 60 gigawatts, assim como a energia solar tem uma projeção de saltar de 14 para 60 gigawatts. Essa transição tão evidente na indústria tem ocorrido devido aos custos dessas fontes energéticas serem consideravelmente menores do que os provenientes de combustíveis fósseis”.

Ambientalismo racional

Para Leite, o mais importante tem sido definir um ambientalismo racional, junto ao setor privado. “Lembrando que uma neutralidade climática não significa estagnar a indústria, mas sim trabalhar em prol de um mercado regulatório, transparente e que não seja obrigatório”, disse.

Descarbonização

Marcelo Chara aproveitou o gancho para ressaltar como a indústria do aço é parte da solução do processo de descarbonização. “A transformação precisa acontecer com uma somatória de iniciativas gradativamente aplicadas para tornar a indústria mais eficiente. No Brasil, um exemplo, seria a duplicação do uso de sucatas a fim de reduzir a emissão de poluentes, como o CO2.”

Transição

Em sua apresentação ao fim do painel, Wieland Gurlit afirmou que a transição para uma energia “verde” deve começar a mostrar resultados em aproximadamente 30 anos, mas que uma transição totalmente renovável só deve ocorrer nos próximos 100 anos.

Potencial

Diante desse cenário, painelistas convergiram no entendimento de que o Brasil tem grande potencial de promover uma transformação tecnológica que acelere a superação de desafios ambientais.

