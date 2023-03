Situação mais complicada - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de março de 2023, 10:12 horas

A situação do transporte coletivo urbano está mais complicada do que parece.

***

Atualmente, as empresas estão espremidas entre a necessidade de aumentar as tarifas e a consequência: redução no número de passageiros pagantes.

***

Isso complica a vida de todo mundo, já que quem tem gratuidade não deixa de andar de dos ônibus.

***

Resultado: sobem as tarifas, cai o número de pagantes e aumenta a proporção de gratuidades.

***

Aí, no ano seguinte, com menos pagantes registrados, aumenta o custo do passageiro transportado por quilômetro.

***

Resultado: tarifa ainda mais alta e um círculo vicioso implantado.

***

Problema para as empresas, problema para as prefeituras e aborrecimento para os passageiros.

***

E como se não bastasse, começa a ficar comum o transporte irregular, com veículos clandestinos “carregando” gente sem ter autorização ou registro para isso.

***

O que só piora as coisas.

A Bhella é uma fera

A gerente de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Bhella Santos, recebeu nesta sextafeira (17) o título ‘Elas no Turismo’. A homenagem foi concedida pelo Governo do Estado, através da Setur (Secretaria de Estado de Turismo) e da Secretaria da Mulher, em reconhecimento aos trabalhos realizados em favor do fortalecimento da atividade turismo no território fluminense e a presença da mulher no trade turístico. O evento ocorreu no Hotel Arena Copacabana, no Rio. A programação incluiu um painel abordando sobre a violência contra a mulher e o turismo sexual.

Elogio

Presente à cerimônia, o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, reafirmou a importância da representação feminina em todas as esferas da sociedade. Especificamente no turismo, destacou os trabalhos desenvolvidos pelas artesãs de Barra Mansa. “Através do esforço da Bhella Santos, essas mulheres têm recebido capacitação continuada direcionada ao empreendedorismo, o que tem resultado numa expressiva melhoria da qualidade das peças e obras produzidas”, destacou.

Acordo

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) celebrou, na quarta-feira (15), Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a redução do número de cargos comissionados na Câmara Municipal de Rio das Flores. O objetivo é garantir a proporcionalidade entre cargos efetivos e comissionados na estrutura do Legislativo municipal, conforme exige a Constituição da República.

Proporção

O MPRJ apurou que 81,4% dos cargos na casa legislativa são comissionados (35), contra 18,6% efetivos (8). Pelo acordo, a presidência da Câmara se comprometeu a assegurar, até o dia 30 de dezembro deste ano, a efetiva proporcionalidade, de modo que os cargos efetivos constituam ao menos a metade do total. Isso inclui tanto os cargos comissionados dos gabinetes dos vereadores como os da Mesa Diretora. Após essa data, a Câmara não poderá nomear servidores comissionados em número superior ao de efetivos, sem distinção entre os cargos em gabinetes ou na presidência.

Prazo

O TAC celebrado leva em consideração que é necessário um tempo razoável para reestruturar os cargos. Neste sentido, em reunião prévia foi estimado que o prazo acordado é o suficiente para a implementação da regra. Para o devido acompanhamento, a Câmara Municipal deverá encaminhar mensalmente, por meio da presidência, relatório de ação ao MPRJ. O acordo foi levado à homologação judicial e o descumprimento de qualquer uma das obrigações dará ensejo à multa pessoal contra o presidente da casa legislativa.