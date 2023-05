Matéria publicada em 31 de maio de 2023, 08:40 horas

Os sindicatos que tentam fazer a negociação unificada com a CSN estão “perdendo a linha” com as entidades que negociam isoladamente com a empresa.

***

Em boletim recente, disseram que a CSN estaria negociando com “sindicatos chaveirinho”.

***

Se alguém chegou de Marte na semana passada, ainda não deve saber que “chaveirinho” é um termo para se referir a pessoas de baixa estatura.

***

Em suma, “nanicos”.

***

Só que, entre os “nanicos”, está o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, que negocia convenção coletiva com a CSN Cimentos.

***

De pequeno, não tem nada.

***

Pode até ser só retórica, mas essas coisas começam assim: com um “toquinho no tornozelo”; daqui a pouco, vira “do pescoço pra baixo é canela”.

Agrotóxico

Todo ano, são lançados 600 milhões de litros de agrotóxico no Cerrado, bioma que concentrava mais da metade (52%) da área reservada ao plantio de soja de todo o país, na safra 2020/2021, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Naquele período, o monocultivo de soja abrangia 38,5 milhões de hectares. Um hectare corresponde à área de um campo de futebol oficial.

Dossiê

Essa é uma das informações que constam do documento ‘Vivendo em territórios contaminados’: um dossiê sobre agrotóxicos nas águas do Cerrado, que compila trabalhos científicos sobre o assunto.

Maus-tratos

A Justiça Federal do Rio de Janeiro julgou procedente ação penal proposta pelo Ministério Público Federal (MPF) e condenou o dono do criadouro de animais, por crime de maus-tratos e por manter animais em cativeiro sem a devida autorização. Ele foi condenado à pena de 2 anos, 11 meses e 22 dias de detenção, convertida em prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de multa pecuniária ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Na mesma sentença, a pessoa jurídica foi condenada ao pagamento de 20 salários mínimos em benefício de entidade pública com fim social, destinada à proteção ambiental.

Plano diretor de Angra

Nesta sexta-feira, 02 de junho, às 10h, o Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, vai receber uma reunião do Plano Diretor, com a presença de membros do Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – CMUMA. No encontro, vão estar em pauta as reuniões comunitárias e o calendário do Plano Diretor. Para participar, basta o interessado acessar a plataforma planodiretor.angra.rj.gov.br.

Oportunidade

A Eletronuclear lançou o edital da licitação para a locação de um imóvel comercial, situado na vila residencial de Mambucaba I, mantida pela empresa em Paraty (RJ). No local, o vencedor terá que instalar e explorar um restaurante. A licitação será realizada durante uma sessão pública presencial promovida em 4 de julho, às 10h. Vencerá o licitante que oferecer a maior oferta de preço para um contrato de cinco anos. O lance inicial é de R$ 161.654,24 para os 60 meses, o que equivale a um aluguel mensal de R$ 2.694.24. O evento acontecerá no auditório da Superintendência de Engenharia de Infraestrutura e Patrimônio, localizado na sala B-04 do Prédio da Administração, na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA). O endereço é Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte – BR-101/RJ, km 521,56, Itaorna, Angra dos Reis (RJ).

A mais

Levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) prevê que as prefeituras brasileiras vão receber repasses adicionais de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) nos próximos meses de julho, setembro e dezembro. Os recursos são conquistas permanentes do movimento municipalista encabeçado pela entidade e fundamentais para minimizar as adversidades enfrentadas pelos gestores.

Estimativa

De acordo com as projeções da Confederação, com base em informações oficiais divulgadas pelo Relatório de Avaliação Fiscal e Cumprimento de Metas do Governo Federal, o repasse de 1% do FPM de julho deve ser de R$ 7,5 bilhões. O valor dividido entre as prefeituras no adicional de setembro deve chegar a R$ 1,8 bilhão.

Montante

No entanto, conforme informações da CNM, esse montante foi calculado em cima do percentual de 0,25%. Ou seja, os municípios só vão receber 0,25%, neste ano, do repasse extra de setembro. Depois, o percentual sobe para 0,5% em 2024, até chegar a 1% a partir de 2025 – conforme previsto na Emenda Constitucional 112/2021.

Já a previsão para o 1% do mês de dezembro deve ser R$ 7,6 bilhões. Fonte: Brasil 61

Lei Seca BM e VR

Operação Lei Seca realizou ações de fiscalização em todo o estado e flagrou 446 motoristas dirigindo embriagados de sexta a domingo (26 a 28/05). Em Barra Mansa, houve uma ação no sábado, na rua João Valiante, em que a taxa de alcoolemia chegou a 24,8%. Em Volta Redonda, no domingo, ocorreu uma ação de fiscalização onde o percentual de alcoolemia apresentou 13,3%.

Abatimento

As empresas fornecedoras de serviços de TV por assinatura podem ser obrigadas a compensar, por meio de abatimento ou ressarcimento, o assinante que tiver o serviço interrompido por mais de 30 minutos. É o que determina o Projeto de Lei 2.192/13, do ex-deputado Bernardo Rossi, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em segunda discussão, nesta quarta-feira (31/05). Caso receba emendas parlamentares, o projeto sairá de pauta.