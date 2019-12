Trabalho no recesso

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2019, 08:55 horas

O presidente da Câmara Municipal, Edson Quinto, convocou seus pares para uma sessão extraordinária.

No dia 26 de dezembro, às 15 horas, os vereadores vão analisar 11 mensagens enviadas pelo prefeito Samuca Silva ao Legislativo.

São duas alterações na legislação municipal e nove aberturas de crédito para os mais diversos setores do governo.

Quitando

A Prefeitura de Volta Redonda esperava quitar o 13º de todos os servidores ontem. A informação foi dada pelo prefeito Samuca Silva, que também não descartou que alguns pagamentos fossem feitos ao longo da terça-feira, quando haverá expediente bancário.

UPP em Angra

Angra dos Reis terá três UPP’s e batalhão da PM deve deixar o Perequê

Uma videoconferência entre autoridades de Angra dos Reis e o governador Wilson Witzel definiu que a cidade contará em breve com três Unidades de Polícia Pacificadora. Os bairros escolhidos são: Frade, Belém e Camorim Grande.

Batalhão realocado

A conferência foi realizada na tarde desta segunda-feira, dia 23, e definiu ainda que a sede do 33º Batalhão da Polícia Militar deixará o Parque Mambucaba, antigo Perequê, com destino ao Centro da cidade.

De acordo com informações das forças de segurança locais, os três bairros escolhidos para sediar as UPPs abrigam também as lideranças das duas facções criminosas que nos últimos anos disputam o comando do tráfico de drogas na cidade.

Lazer no recesso

A prefeitura de Volta Redonda informa que, mesmo no período de recesso da administração municipal, a Rua de Lazer será realizada nesse domingo, dia 22, e nos próximos dias 29 de dezembro e 06 de janeiro. O projeto acontece desde 2017 e tem como objetivo fomentar o lazer para população da cidade e atividade física em um local de fácil acesso. São dois quilômetros da Avenida Radial Leste destinados a essa atividades.

Espaço democrático

O prefeito Samuca Silva destaca que a Rua de Lazer é um espaço democrático, que serve tanto para práticas esportivas como para atividades de lazer. “Aproveite as férias e o período de festas para usufruir desse espaço. A Rua de Lazer foi criada para a família se divertir. As pessoas podem realizar brincadeiras e atividades físicas e esportivas, e ainda conhecer novas pessoas. Tudo isso ao ar livre, com segurança e sem perigo de acidentes. Ocupem os espaços públicos. Levem suas famílias para praticarem esportes e se divertirem. É uma oportunidade de relaxar e passar horas com quem você gosta”, incentivou o prefeito.

Obras em Barra

A prefeitura de Barra do Piraí assina, em janeiro de 2020, convênio com a Caixa Econômica Federal para investimento na área de infraestrutura. Serão cerca de R$ 30 milhões em obras em diferentes bairros da cidade, entre drenagem, pavimentação e reforma de equipamentos comunitários. A reforma da Ponte do Royal também está neste pacote.

Obras em Barra II

O convênio faz parte do projeto conhecido como Finisa, oferecido pela Caixa Econômica, e terá taxa de juros de 6% ao ano, percentual que é 3% menor do que o crédito aprovado anteriormente. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Obras, os recursos serão investidos em obras de urbanização e infraestrutura em diferentes bairros, além de todos os distritos.

Outro patamar

Segundo o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, tal convênio só pode ser firmado por conta da gestão responsável da atual administração, que contribuiu para elevar a Capacidade de Pagamento (Capag), que subiu se C para A. “A administração responsável, que estamos colocando em prática desde o primeiro momento, nos gabaritou a assinar este convênio com a Caixa Econômica. Temos que investir na cidade, e, não fossem as parcerias firmadas com o Governo Federal, essas propostas não sairiam do papel. São obras de infraestrutura, que vão proporcionar, além do direito de ir e vir aos moradores, mais qualidade de vida aos mesmos. Estamos muito satisfeitos com a aprovação, pela Câmara Municipal, desta solicitação. E dizer que nossa cidade foi uma das poucas no país a ser agraciada com a possibilidade desse pagamento”, frisa.