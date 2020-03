Trazendo verbas pra casa

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 21:51 horas

O deputado federal Alexandre Serfiotis (PSD) manifestou nesta terça-feira (18/2) sua satisfação por conseguir mais R$ 3 milhões para Porto Real.

“Esta conquista é originada de recursos extra orçamentários que buscamos junto aos órgãos do Executivo Federal. Todas as conquistas obtidas pelo mandato para o sul fluminense são celebradas, mas Porto Real é minha cidade, vivo aqui, minha família tem lutado por décadas para melhorar a vida da população, especialmente meu pai, Jorge Serfiotis, que foi o prefeito mais bem avaliado do nosso município”.

Do total dos recursos, R$ 1.966.459,68 serão para pavimentação, recapeamento e sinalização das vias Hilário Ettore, Ana Maria Bernardeli, Avenida B e Duque de Caxias, essa última no Parque Mariana.

A parcela final para essas obras, de R$ 938.394,55 mil já foi liberada.

Já para o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, do bairro Novo Horizonte, foram liberados R$ 200.000,00, pagamento final de um total de R$ 250.000,00 para reformar a Unidade.

Por fim, na área de Esporte e Lazer o deputado conseguiu R$ 107.250,00 para a construção de academias ao ar livre nos bairros Novo Horizonte, Fátima e Village, e R$ 731.250,00 para quadra poliesportiva no Parque Mariana. Quanto a essa última obra, foram liberados R$ 365.625,00 relativos à parcela final.

“Cada vitória para a cidade, para as pessoas de Porto Real, é mais um compromisso assumido que se cumpre, e que nos traz alegria e mais firmeza para continuar o nosso trabalho” disse Serfiotis.

Federal Kids

Em sua segunda edição em Resende, a Corrida Federal Kids 2020 – voltada para o combate à pedofilia – já está com inscrições abertas. O evento será realizado em 17 de maio, a partir das 8h, com largada na Rua das Palmeiras, em frente ao centro comercial Rodão, no bairro Cidade Alegria. Complementando a programação, o delegado de Polícia Federal Clayton da Silva Bezerra vai proferir a palestra “Identificação e Prevenção do Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes”, no próximo dia 15, às 15h, na Av. Cel Prof. Antônio Esteves, 1. A entrada é franca.

Objetivo

A corrida acontece em uma série de cidades do estado do Rio de janeiro e foi criada com o intuito de conscientizar a população sobre a prevenção, identificação e denúncia de casos de pedofilia. O evento será dividido em três categorias: 600 metros (para crianças de 0 a 6 anos); 1km (de 7 anos a 10 anos) e de 1.5km para adolescentes de 11 a 14 anos. Os menores correm unidos por um elástico a uma pessoa responsável e recebem uma medalha de participação ao final do percurso. As inscrições podem ser feitas no site www.federalkids.com.br ao custo de R$ 40,00 mais a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, que serão doados a instituições de caridade de Resende. Cada inscrição dá direito a um kit composto por uma camisa para adulto, uma camisa infantil, um número de peito para adulto, 1 número de peito para criança, uma sacola e dois livros com o tema pedofilia.

Crescimento

“A pedofilia é um crime que vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente com o auxílio da Internet. A maioria dos abusadores tem algum vínculo com a família da vítima e também influência sobre a criança, mas esse tipo de criminoso não tem um perfil definido. Por conta disso, a melhor arma contra este tipo de crime é a prevenção”, comenta o vereador Tisga (Cidadania) – que já promoveu audiências púbicas sobre o tema e é um dos principais apoiadores do evento em Resende.

Orientação

Tisga acrescenta que um dos objetivos dos organizadores é orientar a população a identificar sinais e sintomas do abuso sexual contra crianças e adolescentes. “O evento consegue mobilizar a população em torno do assunto e é um sucesso nas cidades em que é realizado, ajudando a proteger nossas crianças e adolescentes”, destaca. A corrida é resultado da parceria entre o Instituto Federal Kids, o Instituto Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Resende, a Fundação Brasileira de Ciências e Policiais, o Sesc e a Guaramil.