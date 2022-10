TRE mantém cassação da chapa do MDB em Piraí

Matéria publicada em 5 de outubro de 2022, 17:55 horas

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) rejeitou embargos de declaração contra a sentença que cassou a chapa do MDB em Piraí.

***

O partido foi acusado de ter cometido fraude à cota de gênero.

***

O TRE entendeu que a candidata Márcia Moraes da Rocha foi incluída na chapa do MDB apenas formalmente (candidatura laranja).

***

Com a cassação da chapa do MDB, o candidato Roberto Betão do PSB deve assumir a cadeira até então ocupada por Vicente Arrozal.

***

Roberto Betão é enteado do ex-governador Pezão.

***

Resta ao MDB pedir efeito suspensivo ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

***

Caso consiga, Vicente continua vereador pelo menos até que a terceira instância julgue o recurso.

Patrulha Marta da Penha

O Programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida pode ter novas regras e ser garantido permanentemente na legislação estadual. É o que estabelece o Projeto de Lei 5.792/22, de autoria da deputada Mônica Francisco (PSol), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou, em primeira discussão, nesta quarta-feira (05/10). A medida precisa passar por uma segunda votação no plenário da Casa.

Responsáveis

A gestão do programa será exercida de forma integrada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública através da formação de convênio.

Previsão legal

Criado em 2019 pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), o programa poderá ter previsão legal caso o projeto de lei seja aprovado. O texto complementa a Lei 9.241/21, que havia garantido a ampliação do programa. A patrulha consiste na realização de visitas periódicas às residências de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, para verificar o cumprimento das medidas protetivas de urgência e reprimir eventuais atos de violência.

Convênio

Segundo o novo projeto, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública deverão firmar convênio para gerir de forma integrada o programa. A medida determina ainda que poderão integrar o programa apenas polícias que não respondam ou tenham respondido a processo relacionado à violência doméstica e familiar; que tenham sido previamente treinados pela PMERJ para tal finalidade; e que tenham aptidão para a função.

Protocolos

A coordenação, ações, forma de atendimento e organização interna da Patrulha Maria da Penha serão fixadas mediante decreto do Poder Executivo, instituindo protocolos de atendimento, definição de normas técnicas e a padronização de fluxos entre os órgãos que coordenam a Patrulha e demais parceiros responsáveis pela execução dos serviços.

Viatura

Cada batalhão da PMERJ poderá contar com ao menos uma viatura caracterizada do programa e com uma equipe formada por seis policiais que cumpram os requisitos estabelecidos no projeto, devendo ser respeitada a paridade de gênero. Caso o batalhão atenda mais de uma comarca ou a uma área com mais de 200 mil habitantes poderá contar com ao menos duas viaturas devidamente caracterizadas e duas equipes, sendo cada uma delas formada com no mínimo quatro policiais militares.

Permanência

“Se faz necessária a criação, por lei, da Patrulha Maria da Penha no âmbito da PMERJ para que esta política pública permaneça sendo efetivada no Estado do Rio de Janeiro de forma permanente, sendo fixados requisitos pré-estabelecidos para sua formação e atuação, de forma a garantir a integridade física e psicológica da vítima, atuando na forma de prevenção e acolhimento, com fiscalizações nas residências de mulheres vítimas de violência doméstica”, afirmou Mônica.

Indústria

Em agosto, a produção industrial brasileira registrou recuo de 0,6% frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Firjan considera que a queda, que elimina a alta observada em julho, reflete em grande medida um cenário externo adverso, marcado pelas consequências econômicas da eclosão da guerra na Ucrânia e pelos gargalos logísticos mundiais que ainda perduram, embora em menor grau. Cabe destacar que a queda na produção de agosto ficou concentrada em oito das 26 atividades econômicas analisadas pelo IBGE. Apesar do recuo, vale ressaltar que a recuperação do mercado de trabalho formal, a ampliação das transferências de renda e as políticas de redução de impostos têm representado importantes fatores de estímulo para a produção. Essas variáveis influenciaram para retração menos disseminada entre os segmentos industriais.