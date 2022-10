Trens de volta

Matéria publicada em 7 de outubro de 2022, 18:09 horas

O governador Cláudio Castro sancionou uma lei que permite a negociação de parcerias público-privadas para a retomada de quatorze percursos de trem de passageiros no Estado do Rio.

Entre as ligações autorizadas, está a de Barra do Piraí até Japeri.

A lei sancionada não garante o retorno imediato dos percursos.

Vai ser necessário o interesse de investidores privados.

Por falar em trens…

A CPI dos Trens da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) se encerra nesta segunda-feira (10/10), tendo realizado 14 reuniões ordinárias com interrogatórios e cinco visitas de campo ao longo de seis meses de trabalhos. A comissão se reúne, às 10h, na sede da Alerj (sala 1808), para discutir e votar seu relatório final, produzido pelo relator da CPI, deputado Waldeck Carneiro (PSB). O encontro terá transmissão ao vivo pela TV Alerj e também pelo YouTube da Casa.

Resultados

Além de ter impedido o aumento da passagem de R$ 5 para R$ 7 e trazido de volta a linha expressa do ramal Santa Cruz até o Centro, a CPI dos Trens – presidida pela deputada Lucinha (PSD) – elenca necessidades urgentes. O documento aponta que o sistema está em pré-colapso, e também traz recomendações ao Governo do Estado, à Supervia, à Agetransp e ao TCE.

Contenção

Uma obra de contenção e estabilização de encosta está levando mais tranquilidade aos moradores do Morro do Carmo: entre as Ruas Abílio Silva e Manoel Domingos, recursos 100% municipais que ultrapassam R$ 1 milhão estão sendo aplicados em intervenções para a segurança da área.

Técnica

Com uso de geomanta e mais de 220 metros cúbicos de concreto projetado, mais de 3 mil metros quadrados da área estão recebendo as intervenções. O local ganhou ainda canaletas, além de escadas com corrimão. A obra já está em fase de acabamento, cumprindo o prazo pré-estabelecido de seis meses.

Qualidade

Segundo o secretário de Obras, Cristiano Manhães, esta é uma obra de qualidade, que leva segurança aos moradores do local: “O morador ganha em qualidade de vida. São cerca de R$1,4 milhão investidos diretamente pela Prefeitura. Acompanhamos tudo de perto e é importante ter o retorno dos moradores, que vivem aqui e conhecem melhor do que ninguém as necessidades da região”, disse o secretário.

Pós-graduação

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, anuncia a abertura do programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Educacional Integrada. A formação tem como objetivo especializar portadores de diploma de Licenciatura para atuação profissional no âmbito da Administração, Inspeção, Supervisão e Orientação Educacional. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira, dia 6.

Vagas

Serão ofertadas 60 vagas, sendo 30 para início no primeiro semestre de 2023 e outras 30 para o segundo semestre de 2023. Os servidores do quadro permanente da Rede Faetec, que tenham concluído o curso de Licenciatura, também terão oportunidade de se candidatar.

Inscrições

A inscrição e a entrega de documentação acontecem na capital fluminense até o dia 26/10, de forma presencial, na secretaria do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj), no Maracanã, ou diretamente na Universidade Corporativa da Faetec (Unifaetec), em Quintino, para aqueles que são servidores da fundação.

Documentos

Os documentos necessários para garantir a vaga são diploma, histórico do curso, documento oficial, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, certificado de reservista, certidão de nascimento ou casamento, três fotos 3/4 e a ficha de inscrição preenchida e assinada.

Duração

Com duração de um ano e seis meses, ou seja, três semestres letivos, o curso terá aulas às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h30min às 22h30min. As aulas serão ministradas no Iserj, unidade vinculada à Faetec, localizada na Rua Mariz e Barros, 273, sala 210, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio.

Resultado

O resultado das inscrições será divulgado no dia 4 de novembro. O edital do processo seletivo está disponível no endereço eletrônico da Faetec: www.faetec.rj.gov.br.