Três nominatas na conta

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 07:00 horas

O ex-prefeito Antônio Francisco Neto estava todo prosa no fim de semana, com três listas embaixo do braço.

***

Segundo ele, são as nominatas de vereadores quase completas de três partidos: DEM, PTB e PMB.

***

Conhecido por ser um exímio “fazedor de contas”, Neto afirmou que cada partido vai fazer dois vereadores.

***

Mais: que ao menos quatro dos eleitos poderão ter menos de mil votos.

***

Citou o caso do vereador Isaac, que na eleição passada se elegeu pelo antigo PEN, com menos de mil votos.

***

A nominata, na ocasião, saiu das canetadas de Neto.

***

Mais por vir

O ex-prefeito já está em conversa com ao menos outros dois líderes partidários.

A ideia é montar pelo menos mais uma nominata.

Otimismo

Sobre sua possível candidatura, Neto se disse otimista em concorrer ao Palácio 17 de Julho em outubro.

“Todo mundo sabe que não te qualquer dolo em minhas ações na prefeitura. Se tivesse, já tinham acabado comigo”, disse.

Férias e estudos

Cinquenta pessoas participaram da I Colônia de Férias Científica na Pedreira da Voldac, em Volta Redonda, organizada pelo MEP (Movimento pela Ética na Política). “Nosso objetivo foi novamente dar visibilidade e reapresentar à sociedade e ao Poder Público o local, com a proposição de reconhecimento oficial de Monumento Natural, um tipo de unidade de conservação. Não temos dúvidas de que já é um referencial cultural/científico/educacional para a cidade e região”, afirmou Sílvia Real, coordenadora da equipe.

Projeto

Sílvia Real apresentou a proposta do MEP a ser encaminhada ao Poder Público de VR para reconhecer o local como Monumento Natural (MoNa). Uma sugestão dada pelo professor Fernando Pinto foi de batizá-la: ‘Monumento Natural Jacurutu’.

Segundo Sílvia, “há elementos a partir de estudos, conversações e dados sobre o local que permitem batizar’ o local com nome da espécie de coruja que se abriga nos paredões” declarou a geóloga.

Trabalho intenso

O prefeito Diogo Balieiro Diniz segue aproveitando as “folgas” para fazer “peregrinação” pelas o9bras em andamento em Resende.

No sábado, o prefeito foi ver como estavam os trabalhos para construção do Hospital Veterinário.

Trabalho intenso II

Diogo Balieiro aproveitou para destacar o empenho das equipes que trabalham no local.

“Aos poucos, a unidade vai tomando forma! É importante lembrar que as equipes estão atuando até mesmo aos finais de semana, porque a Prefeitura entende a importância da entrega desta obra e a expectativa é o hospital esteja pronto ainda no primeiro semestre deste ano”.

Balanço

A vereadora Rosana Bergone foi ao bairro Vila Brasília para fazer um balanço de suas atividades.

Ela apresentou projetos de leis aprovadas na Câmara Municipal, indicações de obras e serviços à prefeitura.

Balanço II

A parlamentar destacou que a prestação de contas acontece desde o primeiro ano do mandato. “Trabalhei todos os dias do meu mandado e não somente em período das eleições”, disse.