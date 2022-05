Troca de lâmpadas em VR irá gerar economia de 50% em custos

Matéria publicada em 27 de maio de 2022, 19:00 horas

A Statled Brasil , contratada pela Construtora Metropolitana, fará a troca de 12 mil novas lâmpadas em Volta Redonda.

O trabalho começou a ser feito no bairro Laranjal e a meta é trocar uma média de 3 mil lâmpadas a cada 30 dias em diversos bairros e centros comerciais.

A troca das lâmpadas de sódio (amarelas) por modelos de LED proporciona maior luminosidade, garante aumento da sensação de segurança e gera economia.

Só para se ter uma ideia ao final da troca das lâmpadas em toda a cidade, a economia será de 50% nos custos com iluminação.

A redução está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção e maior durabilidade.

Audiência pública

Aproximadamente 200 mil pessoas acompanharam pela internet a Audiência Pública realizada esta semana em Brasília, com o objetivo de defender a concessão do 14º salário a todos os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sendo o benefício no valor de até dois salários mínimos. Proposto pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado, o debate abordou além da pauta principal, outros problemas vivenciados pela classe, como a defasagem salarial e a disponibilização do 13º salário aos beneficiários do BPC/ LOAS.

Apoios

O parlamentar afirmou que, o próximo objetivo, é buscar apoios para que o Projeto de Lei que trata do 14º salário seja analisado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) o mais breve possível e colocado em pauta para votação em plenário. Outros parlamentares também participaram da Audiência Pública, além do público que assistiu a reunião presencialmente, lotando o plenário 12 da Câmara Federal, e de ativistas digitais que debatem o tema em suas redes sociais.

Entusiasmo

Yedda Gaspar, presidente da FAAPERJ (Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro), ressaltou que se sente entusiasmada com o atual momento, visto que, durante um longo período, o único que lutava pelo aposentado era ele próprio. Ela completou que o ânimo redobra ao perceber que, uma nova geração, está buscando garantir direitos à classe.

Crise

O pagamento do 14º salário estava previsto, inicialmente, para ser concedido em 2020 e 2021, como uma forma de compensar os impactos da crise gerada pela pandemia na rotina de aposentados e pensionistas. Furtado afirmou que, desde então, a proposta pouco avançou e o que se percebeu foi um agravamento das dificuldades financeiras enfrentadas. Após uma série de articulações coordenadas pelo deputado, a expectativa é de que o benefício temporário seja disponibilizado no final deste ano e em 2023.

Estímulo à economia

O parlamentar estimou que cerca de R$ 30 bilhões serão injetados na economia com a concessão do 14º salário. Para custear o benefício, Furtado explicou que a alíquota da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) dos bancos será reajustada, aumentando o valor do tributo pago pelas instituições financeiras.

Bancos

– Os bancos, ano a ano, têm lucros incalculáveis. Justamente por isso, devem contribuir para o pagamento deste benefício. Além de aumentar a distribuição de renda, o 14º salário também vai aquecer a economia, fato que é muito importante em um momento de recuperação. Quem receber esse dinheiro, certamente não guardará na poupança, nem fará nenhum tipo de investimento. Aposentados e pensionistas precisam dessa renda extra para pagar contas, comprar comida e remédio. É realmente uma ajuda para que eles possam ganhar qualidade de vida – destacou.

Esforços

Furtado afirmou que todos os esforços empenhados para que o benefício seja aprovado e concedido são formas de reconhecer a contribuição de cerca de 37 milhões de pessoas, entre aposentados e pensionistas, para o desenvolvimento do país através de anos de trabalho.

Caminho

– O caminho é longo e não é fácil, mas nós temos disposição de sobra para lutar e fazer com que essa proposta se transforme em realidade. Essas pessoas precisam ser respeitadas acima de tudo, e é para garantir dignidade a elas, que continuaremos trabalhando. Estamos avançando a cada dia – concluiu o deputado.